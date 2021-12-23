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Путівок не залишилося. Куди ще можна встигнути полетіти на новорічні свята

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Четвер 23 грудня 2021 14:48
Путівок не залишилося. Куди ще можна встигнути полетіти на новорічні свята Фото: Пунта-Кана (Домінікана)(unsplash.com/marko-rajevic)
Автор: Євгенія Тугушева

Назвали найпопулярніші країни для відпочинку на свята

Напередодні новорічних свят багато туристів вирішили поїхати у відпустку за кордон. Проте за багатьма популярними напрямками туру вже продано, а дешеві путівки на курорти навряд чи можна знайти.

За словами фахівців, найпопулярнішим напрямом серед українців виявилася Домінікана. До 15 грудня всі тури до цієї країни були розкуплені, а ціни через високий попит підвищуються.

Проте зараз залишається шанс знайти тури завдяки знятим попереднім заявкам, які інші туристи не встигли сплатити.

"Зараз пропонуються тури в Домінікану з вильотом 13 січня за 70 тисяч гривень за двох, з харчуванням "все включено" і на Шрі-Ланку – за 72 тисячі за двох на "сніданках". Також в Андорру з 18 січня (37 тисяч за двох), – розповідає директор туристичної агенції "Туристична Хата" Олександр Оліфіренко.

Також викликає інтерес у туристів відпочинок в ОАЕ та Єгипті.

"З урахуванням усіх цікавостей цього напряму та можливостей поринути у непередавану атмосферу, я ставлю відпочинок в ОАЕ зараз на перше місце. Туди вирушають багато регулярних рейсів", — додає Олександр Оліфіренко.

Путівок не залишилося. Куди ще можна встигнути полетіти на новорічні святаФото: Новий рік у Дубаї (unsplash.com)

"На другому місці - європейські гірськолижні курорти: багато снігу, потріскування полін у каміні, спа-центри — теж чудова атмосфера", — зазначає він.

На третьому місці за популярністю – Єгипет: сонячний та недорогий, з рибками, коралами та теплим кліматом.

"Вся чарівність даного напрямку полягає в наявності місць. Вони не всі вони розпродані, рейсів дуже багато навіть з поправкою на коронавірус. Частота рейсів велика, і в рамках бронювання можна "грати" тривалістю турів. Немає місць на зворотний рейс через сім днів - можна підібрати виліт за 8-10 ночей", — розповідає Олександр.

Нагадаємо, раніше ми писали, попри поширення нового штаму, туристи продовжують масово їхати на відпочинок у Дубаї.

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