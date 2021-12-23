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Путевок не осталось. Куда еще можно успеть полететь на новогодние праздники

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 14:48
Путевок не осталось. Куда еще можно успеть полететь на новогодние праздники Фото: Пунта-Кана (Доминикана)(unsplash.com/marko-rajevic)
Автор: Евгения Тугушева

Назвали самые популярные страны для отдыха на праздники

В преддверии новогодних праздников многие туристы решили уехать в отпуск заграницу. Однако по многим популярным направлениям туры уже проданы, а дешевые путевки на курорты вряд ли можно найти.

По словам специалистов, самым популярным направлением среди украинцев оказалась Доминикана. До 15 декабря все туры в эту страну были раскуплены, а цены из-за высокого спроса повышаются.

Однако сейчас остается шанс найти туры благодаря снятым предварительным заявкам, которые другие туристы не успели оплатить.

"Сейчас предлагаются туры в Доминикану с вылетом 13 января за 70 тысяч гривен за двоих, с питанием "все включено" и на Шри-Ланку – за 72 тысячи за двоих на "завтраках". Также в - Андорру с 18 января (37 тысяч за двоих), – рассказывает директор туристического агентства "Туристична Хата" Александр Олифиренко.

Также вызывает интерес у туристов отдых в ОАЭ и Египте.

"С учетом всех интересностей этого направления и возможностей окунуться в непередаваемую атмосферу, я ставлю отдых в ОАЭ в данный момент на первое место. Туда отправляются много регулярных рейсов", — добавляет Александр Олифиренко.

Путевок не осталось. Куда еще можно успеть полететь на новогодние праздники

Фото: Новый год в Дубае (unsplash.com)

"На втором месте — европейские горнолыжные курорты: много снега, потрескивание поленьев в камине, спа-центры – тоже чудесная атмосфера", — отмечает он.

На третьем месте по популярности – Египет: солнечный и недорогой, с рыбками, кораллами и теплым климатом.

"Вся прелесть данного направления заключается в наличии мест. Они не все они распроданы, рейсов очень много даже с поправкой на коронавирус. Частота рейсов большая, и в рамках бронирования можно "играть" продолжительностью туров. Нет мест на возвратный рейс через семь дней — можно подобрать вылет через 8-10 ночей", — рассказывает Александр.

Напомним, ранее мы писали, несмотря на распространение нового штамма туристы продолжают массово ехать на отдых в Дубай.

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