Мандрівка для витривалих. Як потрапити в Антарктиду й побувати в гостях у українських полярників

Протягом останнього року перед пандемією COVID на станції "Академік Вернадський" побували 5 тисяч туристів, проте наразі зараз туризм "стоїть на паузі". Про це розповів у коментарі РБК-Україна Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру.

"Станція – далека точка, і далеко не всі туристичні маршрути до нас доходять. Ми сподіваємося, пандемія закінчиться, і антарктичний туризм знову повернеться. До цього він зростав дуже швидкими темпами", - говорить вчений.

За словами Євгена Дикого, потрапити в Антарктику може будь-хто, достатньо придбати тур. Бувають два види турів – на вітрильних яхтах і круїзних кораблях. Але спочатку необхідно долетіти до Аргентини та вирушити в плавання звідти, наприклад, з південного порту Ушуайя.

Як потрапити на станцію українських полярників. Ціни на тури в Антарктиду

Євген Дикий зазначає, що вільно поїхати "диким" туристом в Антарктиду не вийде. А ось купити тур через туристичну компанію можливо, якщо можете собі це дозволити:

"Антарктичний туризм – недешевий. Відносно дешевий екстремальний туризм на вітрильних яхтах – вартість туру зазвичай складає від 6 тисяч євро з людини, частіше ціна 7-8 тисяч євро плюс переліт".

Тривалість перебування на яхті – тиждень-два-три. У цьому виді туризму величезна перевага – мандрівник відчує і побачить Антарктиду повністю, звертає увагу Євген Дикий.

Відео: Пейзажі Антарктики (youtube.com/8K VIDEOS ULTRA HD)

За його словами, така подорож - для витривалих людей, адже витримати жорсткий побут на тісній яхті й сильне хитання на хвилях можуть туристи, які точно знають, що у них немає морської хвороби. На яхтах в Антарктиці подорожують багато жінок.

"Також можна купити тур на великих круїзних лайнерах (але зараз круїзний туризм повністю "на паузі"). Вартість стартує від 15 тисяч доларів. Це велике судно на 100-500 пасажирів з усіма розвагами й ресторанами, яке ходить по декількох "накатаних" маршрутах. Але Антарктиду з високої палуби ви побачите менше, ніж з яхти", - розповідає він.

На окремих островах і полярних станціях туристів висаджують на берег шлюпками, тоді як з яхти можна вийти на сушу майже в будь-якій локації.

З яких країн їдуть в Антарктиду найчастіше

За словами керівника Національного антарктичного центру, українців серед туристів, що прибувають на станцію "Академік Вернадський", було небагато.

За останні роки найбільше гостей були з Китаю, США та країн ЄС. Туристам проводили екскурсії, показували лабораторії й пригощали у барі. У проекті модернізації станції – виготовлення інформаційних матеріалів для відвідувачів, які вперше дізнаються про Україну в Антарктиді.

За словами експерта, українців серед антарктичних туристів через високу вартість таких подорожей вкрай мало, проте з 2018 року почали працювати перші дві українські круїзні яхти компанії Paganel Studiо.

Світ льоду та каменю. Чим приваблює мандрівників Антарктика

Туристичний сезон в Антарктиці збігається з антарктичним літом – з грудня по березень. У поїздці можна побачити найменш зіпсовану людиною частину планети, каже фахівець.

Фото: Туристи також прагнуть побачити пінгвінів, які зовсім не бояться людей (unsplash.com/derek-oyen)

"Антарктиді пощастило: її відкрили всього 200 років тому, тому її територія збереглася в первозданному незайманому людиною вигляді. Можна побачити інший світ – світ льоду і каменю, написаний без гарячих кольорів, лише п'ятсот відтінків від білого до синього: айсберги, море, льодовики. Ви зрозумієте, що до Антарктиди про лід і сніг не знали нічого".

Але найпотужніше враження вченого від Антарктиди – "ефект Едемського саду", де тварини не бояться людей.

"Вони не тільки не тікають. Навпаки: на деяких островах пінгвіни можуть зібратися навколо туриста і дзьобами смикати за штани. Жоден тюлень не звільнить людині дорогу, ще й можуть обгавкати, що їм заважають лежати", – розповідає він.

Таке спілкування з живою природою, яке можна зустріти в Антарктиді, на інших континентах стало неможливо. Серед тварин, які можна побачити в турі, Євген Дикий називає:

різні види пінгвінів – від крихітних "адельок" до здоровенних імператорських;

тюлені (морські котики, крабоїди, хижі морські леопарди, величезні морські слони);

близько 20 видів китів – найчастіше зустрічаються горбаті.

"Складно описати словами, наскільки ці істоти красиві, граціозні, потужні", – описує він зустріч з косатками.

Нагадаємо, раніше українську станцію в Антарктиді засипало величезним шаром снігу.

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