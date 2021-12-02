ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прямі рейси і можливості для туризму. Україна підписала договір про польоти до Ісландії

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 17:17
Прямі рейси і можливості для туризму. Україна підписала договір про польоти до Ісландії Фото: Рейк'явік, столиця Ісландії (unsplash.com/tom-podmore)
Автор: Ольга Маджумдар

Угоду підписали міністри закордонних справ у Стокгольмі

Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення між країнами, що створює можливість регулярних прямих авіарейсів, повідомляється на сайті МЗС України.

Переговори про можливість польотів провели міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Ісландії - Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір у Стокгольмі в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Зазначається, що документ регулюватиме порядок польотів, роботу авіаперевізників, умови отримання дозволів на виконання регулярних польотів, містить положення авіаційної безпеки. Також - встановлює механізм інспекції авіапідприємств на відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Прямі рейси і можливості для туризму. Україна підписала договір про польоти до Ісландії

Фото: Міністри закордонних справ підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення (mfa.gov.ua)

"Угода не тільки дозволить з'єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Але і створить нові можливості для подорожей і додатково відкриє нашу країну світу", - зазначив Дмитро Кулеба.

Крім того, за його словами, регулярне авіасполучення між двома країнами сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв'язків.

Також глава МЗС подякував Ісландії за підтримку нашої країни в кримському питанні.

Зазначимо, на цей момент у відкритих системах пошуку та бронювання авіаквитків доступні рейси з Києва до Рейк'явіку тільки з пересадкою. Вартість квитків стартує від 4,6 тисяч гривень (з урахуванням усіх стикувальних рейсів). Наприклад, пропонується скористатися авіалініями Ryanair, Wizzair або EasyJet:

Прямі рейси і можливості для туризму. Україна підписала договір про польоти до Ісландії

Фото: Приклади перельотів з України до Ісландії (скриншот з сайту skyscanner.com.ua)

Нагадаємо, в ООН назвали регіони, де туризм відновлюється найшвидшими темпами.

Також ми писали, які обмеження вводять в Європі через новий штам "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм Авіасполучення Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Замки, абатства та шато. Автентичні історичні містечка й села Франції, де ніби потрапляєш у минуле
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Ольга Орєхова
Дорога Скандинавія. Як зекономити в Осло - одній з найбільш "небюджетних" столиць світу
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Володимир Жерновой
Налаштуватись на "перезавантаження". Як правильно підготуватися до відпустки та отримати від неї максимальну користь
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Андрій Шабельников
Локдаун та нові обмеження. Що робити, якщо країна закрилася прямо перед запланованою поїздкою
Андрій Шабельников
адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "EVRIKA"
Всі точки зору