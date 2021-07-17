Не вистачило місць у літаку. Пасажири стикнулися зі складною ситуацією в аеропорту Харкова

Що робити туристам в ситуації овербукінгу: інструкція

Подорожі на літаку за кордон не завжди проходять так, як планує турист. Наприклад, недавно 26-ти пасажирам з квитками на рейс української авіакомпанії SkyUp "Харків-Анталія" PQ4763 не вистачило місць на борту літака.

З Харкова повинен був вилетіти рейс авіакомпанії SkyUp в Анталію. Виявилося, що на рейс продали 210 квитків, з урахуванням того, що в літаку 189 місць, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Як розповіла одна з пасажирок рейсу Поліна Хоменко, квитків продали більше, ніж було місць на борту. Багато пасажирів зіткнулися з такою ситуацією вперше і навіть не знали, що подібне може статися під час посадки на рейс.

У прес-службі компанії пояснили, що змушені були відправити до Харкова борт з кількістю посадочних місць меншим, ніж кількість проданих квитків через негоду в Одесі.

Там уточнили, що вночі рейс з Іракліона (острів Кріт у Греції) не зміг приземлитися в Одесі через грозу і зливи, а літак перенаправили на посадку в Кишинів (Молдова). Через це треба було оперативно внести зміни в цілий ланцюжок рейсів. В результаті до Харкова прилетів борт не на 215 осіб, а на 189. Пасажирам, яким не вистачило місць в літаку, довелося бронювати місця на інші рейси.

Що таке овербукінг та часто таке відбувається

Це досить поширене у світі авіації явище, під час якого відбувається продаж авіаквитків за кількістю більше, ніж фактичних посадкових місць в літаку на конкретний рейс, говорить РБК-Україна молодший юрист юридичної компанії Investment Service Ukraine Дар'я Скоблікова.

Фото: Що таке овербукінг і як діяти в такій ситуації пасажиру? (Unsplash.com/emiel-molenaar)

"По суті це поняття є маркетинговою хитрістю авіакомпаній з метою збільшення доходу від обсягу продажів. Адже, згідно з підрахунками, такий перепродаж все одно приносить грошей більше, ніж компенсація готелю і харчування пасажиру на добу. Крім того, авіакомпанії зазвичай розраховують, що приблизно 5-10% пасажирів можуть відмовитися від рейсу або не встигнути на нього. Це досить поширено. І виходить, що в такому випадку навіть зникає необхідність у компенсації коштів клієнту", - розповідає фахівець.

За її словами, практику овербукінгу нерідко застосовують як українські авіаперевізники, так і компанії в безлічі інших країн.

На рівні законодавства, порядок та умови компенсації пасажиру, якому відмовили в перельоті незалежно від його бажання, регулюється Повітряним кодексом України, а також Регламентом (ЄС) №261/2004 Європейського Парламенту та Ради "Про встановлення загальних правил в області компенсації та сприяння пасажирам у випадку відмови в посадці, скасування або тривалої затримки авіарейсу", ратифікованим Верховною Радою України.

Пасажир зіткнувся з овербукінгом: що робити

Який має бути порядок дій, якщо пасажиру відмовили в перельоті не з його вини? За словами Дар'ї Скоблікової, можна діяти наступним чином:

Оперативно і якомога раніше зареєструвати факт відмови в посадці на рейс з фіксацією дати й часу. Таку відмітку клієнту треба вимагати в сервісній службі аеропорту або на стійці реєстрації на рейс;

Пасажир може запросити інформацію про те, чи є можливість його пересадити на клас вище у якості компенсації та без додаткової доплати:

Крім того, у пасажира є право на реєстрацію його на інший рейс з кінцевою точкою прибуття за заздалегідь запланованим маршрутом;

У разі ситуації з овербукінгом, у пасажира є право на турботу з боку авіакомпанії. Вона, як правило, включає прохолодні напої та харчування в достатній кількості з урахуванням тривалості очікування, розміщення в готелі у випадках, коли наступний рейс доводиться очікувати від доби й більше.

Фото: Турист має право на компенсацію. Що потрібно про це знати? (Unsplash.com/ashim-d-silva)

Також така опція включає безкоштовний трансфер між аеропортом і готелем. Пасажир може призвести безкоштовно два телефонних дзвінки або відправити два повідомлення електронною поштою. Це особливо актуально в умовах роумінгу за кордоном.

Яка може бути компенсація за надлишок місць на рейсі?

За словами фахівця Investment Service Ukraine, законодавством передбачені наступні ставки:

250 євро - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

400 євро - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

При цьому Дар'я Скоблікова зауважує, що розмір компенсації може бути зменшений на половину (50%) у випадках, якщо пасажиру пропонують замінити маршрут в пункті призначення альтернативними рейсами, але час прибуття при цьому не перевищує заздалегідь запланованого.

"У такому випадку виплата компенсації не звільняє перевізника від зобов'язання запропонувати послуги, згідно з переліком, зазначеним у праві на турботу", - звертає увагу юрист.

Якщо ви вимушено змінили клас на нижчий, ніж придбаний раніше, то авіаперевізник протягом семи днів зобов'язаний відшкодувати вам збиток у таких розмірах:

30% тарифу - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

50% тарифу - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

75% тарифу - для інших рейсів.

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