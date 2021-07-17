Не хватило мест в самолете. Пассажиры столкнулись со сложной ситуацией в аэропорту Харькова

Что делать туристам в ситуации овербукинга: инструкция

Путешествия на самолете за границу не всегда проходят так, как планирует турист. К примеру, недавно 26-ти пассажирам с билетами на рейс украинской авиакомпании SkyUp "Харьков-Анталия" PQ4763 не хватило мест на борту самолета.

Из Харькова должен был вылететь рейс авиакомпании SkyUp в Анталию. Оказалось, что на рейс продали 210 билетов, с учетом того, что в самолете 189 мест, сообщало РБК-Украина накануне.

Как рассказала одна из пассажирок рейса Полина Хоменко, билетов продали больше, чем было мест на борту. Многие пассажиры столкнулись с такой ситуацией впервые и даже не знали, что подобное может произойти во время посадки на рейс.

В пресс-службе компании объяснили, что вынуждены были отправить в Харьков борт с количеством посадочных мест меньшим, чем количество проданных билетов из-за непогоды в Одессе.

Там уточнили, что ночью рейс из Ираклиона (остров Крит в Греции) не смог приземлиться в Одессе из-за грозы и ливня, а самолет перенаправили на посадку в Кишинев (Молдова). Из-за этого надо было оперативно внести изменения в целую цепочку рейсов. В результате в Харьков прилетел борт не на 215 человек, а на 189. Пассажирам, которым не хватило мест в самолете, пришлось бронировать места на другие рейсы.

Что такое овербукинг и часто ли такое происходит

Это довольно распространенное в мире авиации явление, во время которого происходит продажа авиабилетов по количеству больше, чем фактических посадочных мест в самолете на конкретный рейс, говорит РБК-Украина младший юрист юридической компании Investment Service Ukraine Дарья Скобликова.

Фото: Что такое овербукинг и как поступать в такой ситуации пассажиру?(unsplash.com/emiel-molenaar)

"По сути это понятие представляет собой маркетинговую уловку авиакомпаний с целью увеличения дохода от объема продаж. Ведь, согласно подсчетам, такая перепродажа все равно приносит денег больше, чем компенсация отеля и питания пассажиру на сутки. Кроме того, авиакомпании обычно рассчитывают, что примерно 5-10% пассажиров могут отказаться от рейса либо не успеть на него. Это довольно распространено. И получается, что в таком случае даже пропадает необходимость в компенсации средств клиенту", — рассказывает специалист.

По ее словам, практику овербукинга нередко применяют как украинские авиаперевозчики, так и компании во множестве других стран.

На уровне законодательства, порядок и условия компенсации пассажиру, которому отказали в перелете независимо от его желания, регулируется Воздушным кодексом Украины, а также Регламентом (ЕС) №261/2004 Европейского Парламента и Совета “Об установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса", ратифицированным Верховной Радой Украины.

Пассажир столкнулся с овербукингом: что предпринять

Какой должен быть порядок действий, если пассажиру отказали в перелете не по его вине? По словам Дарьи Скобликовой, можно поступить следующим образом:

Оперативно и как можно раньше зарегистрировать факт отказа в посадке на рейс с фиксацией даты и времени. Такую отметку клиенту надо потребовать в сервисной службе аэропорта или на стойке регистрации на рейс;

Пассажир может запросить информацию о том, есть ли возможность его пересадить на класс выше в качестве компенсации и без дополнительной доплаты:

Кроме того, у пассажира есть право на регистрацию его на другой рейс с конечной точкой прибытия по заранее запланированному маршруту;

В случае ситуации с овербукингом, у пассажира есть право на заботу со стороны авиакомпании. Она, как правило, включает в себя прохладительные напитки и питание в достаточном количестве с учетом длительности ожидания, размещение в гостинице в случаях, когда следующий рейс приходится ожидать от суток и более.

Фото: Турист имеет право на компенсацию. Что нужно об этом знать? (unsplash.com/ashim-d-silva)

Также такая опция включает бесплатный трансфер между аэропортом и отелем. Пассажир может произвести бесплатно два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Это особенно актуально в условиях роуминга за рубежом.

Какая может быть компенсация за избыток мест на рейсе?

По словам специалиста Investment Service Ukraine, законодательством предусмотрены следующие ставки:

250 евро - для рейсов дальностью до 1500 километров;

400 евро - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;

600 евро - для рейсов дальностью более 3500 километров.

При этом Дарья Скобликова замечает, что размер компенсации может быть уменьшен на половину (50%) в случаях, если пассажиру предлагают заменить маршрут в пункте назначения альтернативными рейсами, но время прибытия при этом не превышает заранее запланированного.

"В таком случае выплата компенсации не освобождает перевозчика от обязательства предложить услуги, согласно перечню, указанному в праве на заботу", — обращает внимание юрист.

Если вы вынужденно сменили класс на более низкий, чем купленный ранее, то авиаперевозчик в течение семи дней обязан возместить вам убыток в следующих размерах:

30% тарифа - для рейсов дальностью до 1500 километров;

50% тарифа - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;

75% тарифа - для других рейсов.

Напомним, ранее мы писали о новых нормах ручной клади в самолетах в 2021 году.

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