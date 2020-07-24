"Про відпочинок забув до кінця поїздки": що робити, якщо загубили паспорт за кордоном

Втрата паспорта за кордоном – вкрай неприємний інцидент, який може серйозно зіпсувати враження від довгоочікуваної відпустки.

Киянин Ігор Саєнко ще до карантину зіткнувся з подібною ситуацією. Навесні цього року він поїхав у Берлін. Всі п'ять днів він жив в одному й тому ж готелі, і в якийсь момент виявив, що його закордонний паспорт кудись пропав.

"Став шукати скрізь, не міг знайти. Про відпочинок я буквально забув до кінця поїздки. Відразу ж звернувся в посольство України. Воно, як виявилося, було порівняно неподалік від готелю. Там відреагували дуже оперативно і з розумінням. Сказали спершу звернутся до поліції, де заявити про втрату документа", - згадує Саєнко.

У українця був з собою внутрішній паспорт, тому проблем з ідентифікацією особи не було ніяких, стверджує він.

"В посольстві почали процедуру оформлення "тимчасового" паспорта, щоб я міг повернутися назад. Це зайняло, здається, два дні. Яке ж було моє здивування, коли ближче до дня виїзду я знайшов свій старий паспорт, який просто загубився у важкодоступному місці. Раджу обов'язково брати з собою внутрішній паспорт, навіть якщо ви впевнені, що за кордоном він вам не знадобиться. Його наявність значно пришвидшить процедуру відновлення закордонного паспорту", - радить він.

Що ж робити, якщо загубили паспорт під час відпустки?

У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що насамперед туристу треба звернутися в найближчий відділ місцевої поліції, де отримати довідку або інший офіційний документ про те, що ви заявили про втрату документа. Чекати, поки поліція буде розшукувати загублений паспорт, не обов'язково.

Наступний крок – з отриманою довідкою звернутися в консульство або консульський відділ посольства України у тій країні, де ви перебуваєте. При цьому треба взяти з собою всі наявні документи, що підтверджують громадянство або просто посвідчують особу. Наприклад, підійде внутрішній паспорт або ксерокопії документів.

Коли належність до громадянства України в консульстві підтверджена, після цього консул оформлює посвідчення громадянина для повернення в Україну, відоме як "білий паспорт" – він був названий таким чином через відповідноий колір обкладинки.

Як довго діє "білий паспорт"?

Туристам з України треба пам'ятати, що термін дії цього документа не перевищує 30 днів. Це свого роду одноразовий документ, який дає право тільки на повернення в Україну і не може використовуватися для подорожей в інші країни - їздити по світу з ним не вийде.

Треба набратися терпіння, якщо в консульстві кажуть, що у них багато невідкладних справ або ж там просто не беруть трубку. Ваше завдання – повернутися назад в Україну, тому якщо вас не прийняли у день зідзвону – не турбуйтеся і повторіть звернення або просто чекайте.

Як правило, консульства реагують на всі прохання або заявки.

Фото: Як відновити паспорт, якщо ви його втратили під час відпустки? (РБК-Україна)

Молодший юрист компанії по обслуговуванню іноземних інвестицій "Investment Service Ukraine" Сергій Рекаа в коментарі РБК-Україна зазначає, що візит до консульства або посольства України за кордоном треба нанести тільки особисто. Там треба звернутися за отриманням посвідчення особи для повернення в Україну.

"При цьому представники зазначених органів можуть запросити у вас інші дані для ідентифікації особи, встановлення місця проживання в Україні і так далі", - додає юрист.

"Зазвичай процедура оформлення і видачі посвідчення особи для повернення в Україну займає один робочий день і не може перевищувати п'яти робочих днів з моменту отримання органами видачі всіх необхідних відомостей. З цим документом можливе безперешкодне повернення на батьківщину", - коментує юрист.

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