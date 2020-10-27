Прилетіли в Грузію навіть без закордонного паспорта: що робити, якщо сіли не в той літак

Нещодавно стало відомо про курйозний випадок, коли пасажирка авіакомпанії Ryanair збиралася вилетіти з Лондона до Валенсі], але помилково прилетіла в Київ. За її словами, вона зрозуміла, що прилетіла не туди вже після того, як побачила після виходу з літака літери кирилиці та поліцейських в іншій формі.

Як стверджує туристка, співробітники лондонського аеропорту Станстед не помітили помилку, коли вона сканувала квиток і пішла на іншу посадку. Крім того, як стверджує жінка, помилок не помітили й бортпровідники вже у літаку. На борту вона уточнила інформацію про час польоту в Валенсію, їй озвучили час - 2 години й 50 хвилин, але не звернули уваги на те, що вона назвала зовсім інше місто прильоту.

Чому відбуваються подібні ситуації та як їх уникнути? Давайте розберемося в цьому питанні.

Де перевіряють посадочні талони пасажирів

Ситуація, коли пасажир сідає не у свій літак, є досить поширеною і в українських, і закордонних аеропортах, хоч це і є кричущим порушенням авіаційної безпеки.

В нормальній ситуації посадковий талон пасажира перевіряється принаймні п'ять разів:

при реєстрації на рейс,

на контролі авіаційної безпеки;

при виході на посадку;

безпосередньо в літаку;

додатково - на паспортному контролі, якщо рейс - міжнародний.

Фото: Зазвичай посадковий талон пасажира перевіряється принаймні п'ять разів (pixabay.com)

На кожному із зазначених етапів пасажирам, що загубилися, вкажуть на правильний напрямок руху. Авіакомпанії зацікавлені, щоб усі пасажири, які здали багаж і які вже зареєстровані на рейс, прибули на борт, адже в іншому випадку їм доведеться затримати рейс і вивантажувати з борту багаж тих, хто загубився.

Якщо ж авіакомпанія привезе в яку-небудь країну пасажира без документів на в'їзд, вона ще й заплатить чималий штраф.

Пасажирів пропускають в зони, де їх не має бути

Проте іноді система дає збої. Особливо це характерно для великих міжнародних аеропортів, де багато видів контролю автоматизовані. Так, досить часто пасажиру потрібно самостійно просканувати свій посадковий талон, щоб потрапити в ту чи іншу частину аеропорту або безпосередньо на борт літака.

Виходи на посадку (так звані "гейти") можуть змінюватися по кілька разів на день. При цьому система автоматичного доступу не завжди встигає оновитися, і пасажирів пропускають в зони, де їх бути не повинно. Моя порада для всіх пасажирів – постійно звіряти інформацію на табло аеропорту (яке в багатьох аеропортах можна завантажити у смартфон) з інформацією на екранах безпосередньо на виходах на посадку.

Фото: Відповідальність за своєчасний вихід на посадку несе сам пасажир (pixabay.com)

Якщо табло навколо не видно, завжди можна запитати персонал або пасажирів, що очікують рейс, який саме літак вирушає від певного гейта. Важливо пам'ятати, що відповідальність за своєчасний вихід на посадку несе сам пасажир. Тому якщо ви заблукаєте, затримувати літак і компенсувати вартість квитка вам, швидше за все, не будуть.

Загубитися можна й на етапі посадки в автобус

Друге місце, де люди часто губляться – це автобус, яким розвозять пасажирів від терміналу до літаків, що стоять на стоянці. Дуже часто в одному залі очікування збираються пасажири декількох рейсів і здійснюють посадку в кілька автобусів одночасно.

Враховуючи, що на автобусах не завжди є покажчики, ймовірність сісти не в той автобус досить велика. І хоча на цьому етапі відповідальність за пасажира несе авіакомпанія, краще подбати про себе самому.

Фото: Помилки на рейсах характерні для великих аеропортів, де багато видів контролю автоматизовані (pixabay.com)

Найпростіший спосіб не промахнутися – запитати водія і пасажирів навколо, який саме рейс обслуговує автобус. Ну і, звичайно, на вході в салон пасажири завжди зустрічає усміхнений екіпаж, який має перевіряти посадочні талони.

Однак ваш конкретний рейс може бути вже четвертим за день для людей у формі. Що, безумовно, не кращим чином позначається на їх уважності.

Прилетіли в Грузію замість Лондона навіть без закордонного паспорта

Авторові цієї публікації доводилося бачити дивовижні випадки, коли пасажири, які повинні були летіти на рейсах між країнами Євросоюзу, і, відповідно, не мали навіть паспортів, примудрялися прилетіти в Грузію замість Лондона.

Тому завжди краще поцікавитися у бортпровідників, куди саме летить той літак, на трап якого ви тільки що ступили.

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