Доторкнутися до історії: найцікавіші міста зі стародавньою спадщиною для поїздок у 2022 році

Старий Єрусалим та Варанасі в Індії: локації з багатими пам'ятками

На популярному туристичному порталі склали рейтинг із найдивовижнішими історичними місцями у світі. До списку увійшли десять країн.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт компанії The Travel.

У всьому світі багато міст відомі своїми дивовижними історичними пам'ятками, які варто відвідати мандрівники у 2022 році.

Історія — один із ключових мотивів для подорожі багатьох, хто їде до різних країн. Завдяки вивченню міст історії люди можуть побачити фантастичні пам'ятки та оцінити сьогодення. Ось чому історичні місця завжди дбайливо охороняються.

Однак знайомство з незвичайними історичними місцями може виявитися для мандрівника скрутним. Деколи так складно вибрати, куди поїхати й що подивитися. У цьому випадку на допомогу приходять місцеві путівники та професійні гіди.

У всьому світі є міста, де знаходяться унікальні історичні пам'ятники, які варто відкрити для себе.

10 найкращих міст з найдивовижнішими історичними місцями у світі:

Єрусалим, Ізраїль; Варанасі, Індія; Бостон, США; Берлін, Німеччина; Рим, Італія; Ватикан; Афіни, Греція; Стара Гавана, Куба; Каїр, Єгипет; Куско, Перу.

До трійки лідерів також увійшли міста Ізраїлю, Індії та США.

Стара частина Єрусалиму – перлина Ізраїлю

Фото: Єрусалим, Ізраїль (unsplash.com/shaipal)

Старе місто Єрусалима, яке внесено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є перлиною Ізраїлю. Він оточений стінами, збудованими у 16 ​​столітті.

Місто вважається священним і приваблює безліч туристів з усього світу. В Єрусалимі збереглося понад 200 історичних місць.

Фото: Місто Варанасі в Індії (unsplash.com/christopher-czermak)

Місто Варанасі, розташоване у штаті Уттар-Прадеш в Індії. Він є одним із найстаріших міст, датованих 11 століттям до нашої ери. Місто також входить до семи священних міст індуїзму. Тут донині збережено безліч стародавніх храмів. Найпопулярнішим місцем у Варанасі є Золотий храм.

Фото: Бостон, США (unsplash.com/jimmy-woo)

Бостон — одне з міст США з багатою історією. Це найстаріше місто країни, яке зберігає унікальну історію.

Відомі історичні події та знамениті місця включаючи Гарвардський університет, найстаріший та перший університет у Сполучених Штатах, роблять локацію привабливою для мандрівників з усього світу.

Нагадаємо, раніше для туристів склали рейтинг найпопулярніших міст для поїздок наодинці.