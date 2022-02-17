ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Доторкнутися до історії: найцікавіші міста зі стародавньою спадщиною для поїздок у 2022 році

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 13:25
Доторкнутися до історії: найцікавіші міста зі стародавньою спадщиною для поїздок у 2022 році Фото: Фонтан Треві у Римі (unsplash.com/andrey-omelyanchuk)
Автор: Євгенія Тугушева

Старий Єрусалим та Варанасі в Індії: локації з багатими пам'ятками

На популярному туристичному порталі склали рейтинг із найдивовижнішими історичними місцями у світі. До списку увійшли десять країн.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт компанії The Travel.

У всьому світі багато міст відомі своїми дивовижними історичними пам'ятками, які варто відвідати мандрівники у 2022 році.

Історія — один із ключових мотивів для подорожі багатьох, хто їде до різних країн. Завдяки вивченню міст історії люди можуть побачити фантастичні пам'ятки та оцінити сьогодення. Ось чому історичні місця завжди дбайливо охороняються.

Однак знайомство з незвичайними історичними місцями може виявитися для мандрівника скрутним. Деколи так складно вибрати, куди поїхати й що подивитися. У цьому випадку на допомогу приходять місцеві путівники та професійні гіди.

У всьому світі є міста, де знаходяться унікальні історичні пам'ятники, які варто відкрити для себе.

10 найкращих міст з найдивовижнішими історичними місцями у світі:

  1. Єрусалим, Ізраїль;
  2. Варанасі, Індія;
  3. Бостон, США;
  4. Берлін, Німеччина;
  5. Рим, Італія;
  6. Ватикан;
  7. Афіни, Греція;
  8. Стара Гавана, Куба;
  9. Каїр, Єгипет;
  10. Куско, Перу.

До трійки лідерів також увійшли міста Ізраїлю, Індії та США.

Стара частина Єрусалиму – перлина Ізраїлю

Доторкнутися до історії: найцікавіші міста зі стародавньою спадщиною для поїздок у 2022 році

Фото: Єрусалим, Ізраїль (unsplash.com/shaipal)

Старе місто Єрусалима, яке внесено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є перлиною Ізраїлю. Він оточений стінами, збудованими у 16 ​​столітті.

Місто вважається священним і приваблює безліч туристів з усього світу. В Єрусалимі збереглося понад 200 історичних місць.

Доторкнутися до історії: найцікавіші міста зі стародавньою спадщиною для поїздок у 2022 році

Фото: Місто Варанасі в Індії (unsplash.com/christopher-czermak)

Місто Варанасі, розташоване у штаті Уттар-Прадеш в Індії. Він є одним із найстаріших міст, датованих 11 століттям до нашої ери. Місто також входить до семи священних міст індуїзму. Тут донині збережено безліч стародавніх храмів. Найпопулярнішим місцем у Варанасі є Золотий храм.

Доторкнутися до історії: найцікавіші міста зі стародавньою спадщиною для поїздок у 2022 році

Фото: Бостон, США (unsplash.com/jimmy-woo)

Бостон — одне з міст США з багатою історією. Це найстаріше місто країни, яке зберігає унікальну історію.

Відомі історичні події та знамениті місця включаючи Гарвардський університет, найстаріший та перший університет у Сполучених Штатах, роблять локацію привабливою для мандрівників з усього світу.

Нагадаємо, раніше для туристів склали рейтинг найпопулярніших міст для поїздок наодинці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Ізраїль Індія Рим Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору