Пригода на вікенд: "море" на Дністрі та затоплене село, якого немає на карті

Ідея для подорожі на вихідні під час карантину

Доки у багатьох регіонах України продовжують діяти посилені карантинні обмеження, гарна ідея на вікенд - виїхати на природу, де можна відпочити цікаво та безпечно.

Лілія Рубан - відома українська продюсер, автор та ведуча програми "Мандри країною з Лілією Рубан" та "Український Гастротур" під час подорожей разом із командою створює пізнавальні відео про маловідомі місця, які можна побачити в Україні.

"Ви навіть не уявляєте, скільки унікальних історій можна почути, і скільки цікавих місць побачити, подорожуючи Україною. Карантин - час, коли кордони багатьох країн закриті, але це прекрасна можливість досліджувати власну країну. Я закликаю всіх подорожувати країною, і куди б ви не поїхали, вас чекає безліч приємних несподіванок", - каже вона РБК-Україна.

Відео: Бакота: затоплена земля (youtube.com/Мандри Україною з Лілією Рубан)

Цього разу вона пропонує дослідити Бакоту - цікаву місцевість в Україні. Це затоплене село у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Мандрівниця розповіла детальніше, чому цю локацію варто побачити.

Затоплене село, якого немає на карті

Багато хто з нас не тільки не бували в Бакоті, але навіть не чули про це мальовниче місце за 50 кілометрів від Кам'янця-Подільського. На жаль, на карті України цього села вже не існує. Його майже 40 років тому затопили у зв'язку з будівництвом у цій місцевості Дністровського гідровузла.

Місцевих мешканців тоді переселили, і той непростий період історії корінні мешканці села згадують зі сльозами на очах. Власними руками їм довелося валити свої будинки, вирубувати сади й знищувати ліси. На дні опинилося повністю все поселення з багатовіковою історією.

Фото: Захід сонця на Дністрі (uk.wikipedia.org)

У минулому Бакота була великим та стратегічно важливим місцем. Вперше це місце згадується в літописі 1024 року, хоча розкопки свідчать про те, що на цій території були поселення язичників і значно раніше. Є свідчення про те, що у 12 сторіччі тут проживало близько 2,5 тисяч осіб.

Уже в першій половині 13 століття Бакота стає великим містом і найважливішим центром Пониззя, яке входило до складу Галицько-Волинського князівства. Розквіт закінчується таким же спадом після того, як в 1255 році містом на ціле століття заволоділи монголо-татари.

Фото: Село було затоплене через будівництво Дністровського гідровузла (uk.wikipedia.org)

Сьогодні ця територія відноситься до Національного природного парку Подільські Товтри. Бакотою умовно називають локації уздовж берега Дністра неподалік від руїн скельного монастиря, який був заснований Антонієм Печерським.

Зараз ці краї - відоме місце паломництва і "рай" для закоханих у природу мандрівників. Мальовничі заходи сонця на Дністрі - це те, заради чого тут точно варто побувати, впевнена Лілія Рубан.

Бакота - назва, яка зустрічається не тільки в Україні. Таке слово як топонім або назва явищ та народностей згадується й у культурах різних народів. У Габоні й Конго проживає плем'я під назвою бакота (або кота), в Індії є два поселення з такою самою назвою. У третини жителів села Фитьків, що на Прикарпатті, - прізвище Бакота, на Закарпатті є село зі схожою назвою - Велика Бакта.

Фото: Казкові краєвиди Дністра (uk.wikipedia.org)

Як доїхати до Бакоти

Ідеальний варіант під час локдауну - вирушити до Бакоти на власному авто. Крім того, підійде і залізничне сполучення, але графік руху поїздів краще з'ясувати заздалегідь.

Локація знаходиться за 55 кілометрів від залізничної станції Кам'янець-Подільського, недалеко від селища міського типу Стара Ушиця. Сюди можна доїхати як на поїздах, так і на автобусах з Кам'янця-Подільського.

Крім того, у Кам'янці-Подільському та Хмельницькому є безліч туристичних організацій, які пропонують вирушити сюди з груповою екскурсією або походом на один день або навіть на тиждень.

У такому разі дістатися до цієї локації можна й на автобусі разом з групою туристів. Також у Кам'янці можна знайти й приватних водіїв, які за порівняно невеликі суми грошей можуть організувати індивідуальний трансфер до Бакоти.

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