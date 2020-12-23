На свята з Porsche Taycan: добірка преміальних спа-комплексів біля Києва

Новорічні свята – чудова можливість відпочити в комфорті і набратися сил. Оскільки теплі пляжі далеко, і через карантин дістатися до них цієї зими непросто, атмосферу релаксу і екзотики можна пошукати й поруч з великим містом.

Проте знайти підходяще місце – це окреме завдання, особливо якщо ви власник електрокару. У цьому випадку важливо не тільки, щоб готель відповідав вашим перевагами, але і був friendly до "зелених" автомобілів. Приміром, до новенького Porsche Taycan.

Ми підібрали кілька спа-готелів недалеко від Києва, де за вікенд можна відпочити на природі, і зарядити ваш Taycan.

На березі річки снів

Для сучасного жителя великого міста готель ШишкiNN під Києвом дає рідкісну можливість повноцінного відпочинку від звичної суєти. У тіні столітніх сосен вихідні будуть тривати рівно стільки, скільки ви самі захочете. Трохи більше ніж години їзди від Києва – і ви в чудовому куточку казкової природи, на березі річки Снов в селі Снов'янка.

Унікальна архітектура, страви з екологічно чистих продуктів, оздоблення готелю з еко-матеріалів і чиста вода з артезіанської свердловини – окремі переваги готелю. Поєднати відпочинок та оздоровлення допоможе широкий спектр спа-процедур: пілінги, масажі, комплексні відходи, лазня, сауна.

Для шанувальників активного відпочинку, є прокат велосипедів, арбалетний клуб, стрільба по тарілках, полювання, прогулянка по річці Снов. На території розташовані закритий і відкритий басейни з підігрівом.

Також ШишкiNN один з 14 преміальних локацій в Україні, на території яких встановлено 4 брендові зарядні станції Porsche Destination Chargers. Кожний об'єкт відображається у навігаційній системі, доступній онлайн для всіх власників електричних і гібридних Porsche.

Клієнти Porsche можуть заряджати свої автомобілі безкоштовно, тоді як автомобілі інших брендів – по вартості, яка встановлена адміністрацією закладу.

На новому Taycan, який виграв звання "Авто Лідер 2021" у 2 номінаціях, кожен власник відчує себе власником унікального футуристичного автомобіля майбутнього, якому немає рівних на дорозі.

За оцінками експертного журі Національної автомобільної премії року "Авто-Лідер" від AUTO.RIA, електричний спорткар Porsche Taycan переміг відразу у 2-х номінаціях від експертів – "Лідер дизайну екстер'єру" і "Лідер технологій та інновацій".

Підзарядитися і відновити сили

В заміському парково-готельному клубі "Equides Club" в Конча-Заспі, можна пограти в гольф і покататися на конях. Звичайно, в зимовий сезон краще відправитися в велнес-центр, щоб розслабитися і відновити сили.

Наприклад, можна вибрати римську сауну або лазню, а потім пірнути в холодну купіль. Поплавати в критому басейні, позайматися в тренажерному залі.

У спа-зоні є масаж: класичний, лімфодренажний, антицелюлітний, арома-масаж. А ще програми очищення і омолодження шкіри за допомогою віскі-пеленаний, спа-програми з грязями Мертвого моря.

У готелі можна проконсультуватися і отримати допомогу спортивного лікаря-кінезіолога, є послуги з психо-емоційної та мануальної корекції, остеопатії і міофасциального релізу.

Гольфіст світового рівня Пол Кейсі - амбасадор бренду Porsche

Крім того, на території "Еquides Club" встановлено відразу 6 брендових зарядних станцій Porsche Destination Chargers по 11 кВт. Щоб зарядити повністю електричний спорткар від зарядної станції потужністю 11 кВт, потрібно до 8 годин. Якраз стільки, щоб провести день в спа і смачно повечеряти в ресторані.

Taycan єдиний електрокар здатний споживати постійний струм 800 вольт від зарядної станції потужністю 270 кВт. На такій станції власникам Taycan знадобиться всього 5 хвилин, щоб зарядити батарею до 100 км пробігу, а за 93 хвилини можна зарядити батарею від 5% до 80% від джерела струму до 400 вольт, 50 кВт.

Тихе місце

Якщо вам хочеться релаксу і спокою, тоді сміливо вирушайте в заміський комплекс Shelest. Від столиці до Shelest, розташованого неподалік від дамби Київського водосховища, півгодини їзди.

Запас ходу Taycan на електротязі складає від 407 до 463 км на 1 заряді в залежності від модифікації, з можливістю рекуперації до третини запасу ходу. Це означає, що на одному заряді власник може з'їздити з центру Києва в Shelest і повернутися мінімум 5 разів. Авто розганяється від 0 до 100 км всього за 2.8 секунди, що дійсно вражає.

Філософія Shelest — відпочинок — це не про вечірки і галасливі розваги. Це про релакс, смачну їжу, улюблену книгу в руках і душевну розмову про щось важливе.

Тут можна смачно поїсти в ресторані або на терасі просто неба, прогулятися по лісу під спів птахів, або повалятися з улюбленою книгою в одному з 25 будиночків, побудованих в скандинавському стилі.

Оскільки сьогодні в Україні електрокари мають шалений попит, тут, як і в попередніх локаціях, доступні зарядні станції Porsche Destination Chargers.

Чудове місце, щоб втекти на вихідні після важкого тижня або просто на якийсь час "залягти на дно" у Шелесті.

Taycan - перший автомобіль Porsche, який працює виключно на електричній тязі. Перші електрокари Porsche Taycan в Україні з'явилися наприкінці березня 2020 року. Але вже за неповні 9 місяців власниками цього авто стали понад 60 українців.



Taycan – технологічний, "зелений" і при цьому найпотужніший серійний електромобіль. Крім того, він суттєво відрізняється і серед інших електричних авто. В основі моделі - допрацьована платформа Panamera. Двигун внутрішнього згоряння, зрозуміло, не передбачений. Замість нього - літій-іонна батарея і синхронні електродвигуни.



Лінійка Taycan включає версії 4S, Turbo і Turbo S. Для тих, хто любить оригінальність – всі версії доступні і в 10 кольорах кузова і 9 кольорах салону разом з комбінованими. Саме так можна персоналізувати своє авто і виділитися в натовпі.