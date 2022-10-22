Правила ужесточаются. В какие страны украинцам стало сложнее получить визы

В последние месяцы многие наши сограждане начали сталкиваться с дополнительными требованиями при подаче на визу в разные страны. Европа, США и Канада открыли въезд для украинских беженцев из-за российского вторжения, но многие другие государства аналогичных программ не вводили. Во многие страны въезд остается визовым, и в некоторых случаях требования ужесточились.

В какие страны непросто открыть визу сегодня, по просьбе TRAVEL РБК-Украина рассказывает эксперт по туризму и зарубежным поездкам Марина Казакова. Она специализируется на оформлении виз в разные государства.

Кроме программ для беженцев. Украинцам чаще стали отказывать в визах

Если не брать в расчет программы помощи беженцам в Евросоюзе, программу CUAET в Канаде, Uniting for Ukraine в США, то можно сказать, что многие другие страны мира ужесточили украинцам въезд, считает Марина Казакова.

"Если в той или иной стране нет программы для беженцев, а вы едете туда как гость или турист, страна устанавливает свои требования по въезду. Государству нужно убедиться, что человек не превратится в беженца или мигранта. По моей практике оформления виз клиентам за время войны я вижу, что требования стали жестче", — отмечает она.

Специалист перечисляет страны, с которыми у туристов в ее практике недавно возникали проблемы, но раньше их не было.

Индия. Раньше гражданам Украины было довольно получить индийскую визу онлайн. Но в последнее время люди получают отказ именно при подаче на онлайн-визу. Всех перенаправляют в консульство на личное собеседование и личную подачу, рассказывает специалист.

"Я собирала документы для своих туристов для консульства в Киеве, и мне как доверенному лицу при личной встрече задавали очень много вопросов, хотя раньше просто отдавали паспорт. Интересовались, где я работаю, адрес, должность. Хотя эти вопросы не относились к делу. Клиент живет в Черновцах: она приехала, подалась на визу, но документы собрать сама не смогла. Попросила меня сделать это по доверенности. Я имела при себе все документы, но меня расспрашивали очень долго", — отмечает Казакова.

Фото: Индия – среди стран, которая ужесточила требования к оформлению виз для украинцев (unsplash.com)

Сингапур. В осенний период начинается традиционная зимовка на Бали. Своим туристам, которые туда летят, Марина Казакова не рекомендует покупать билеты на рейсы через Сингапур. Многие бронировали такие рейсы с длинным стоповером (длительной пересадкой, когда есть возможность выйти в город).

"Туристы брали такой перелет, чтобы посмотреть красоты Сингапура. Раньше вопросов с этой транзитной визой проблем не было. В Сингапуре смотрели, что у вас есть билеты на следующий перелет, и без проблем выдавали документ. Однако у многих по этой визе - отказы. В таком случае вы не можете осуществить транзит через эту страну. Поэтому я советую с осторожностью покупать билеты через Сингапур".

Австралия. По словам Марины Казаковой, эта страна традиционно входит в четверку стран, куда сложнее всего получить визы. Кроме Австралии, непросто получить документы для въезда в Великобританию, Канаду и США.

"Не могу сказать, что в Австралии существенно ужесточили правила именно за последнее время. Отсутствие работы, но наличие документов, которые подтверждают хорошее финансовое положение, — сейчас при решении выдать визу это скорее будет минус, чем плюс", — говорит специалист.

США. Соединенные Штаты Америки с момента начала войны в Украине разработали программу для беженцев, однако можно податься и на стандартные визы, которые были в стране и раньше.

"Визу В1 в США оформляют с разными целями: гостевой визит, туризм, поездка на лечение, участие в конференции – спектр достаточно широкий. И как раз по этой категории визы в марте по нашим клиентам я наблюдала едва ли не 90% отказов в консульстве в Варшаве. Сейчас ситуация немного выровнялась, и приблизительно от недели к неделе мы получаем около 60% подтвержденных виз. Процент отказов варьируется примерно на уровне 30-40%".

Фото: Сейчас процент отказов в визах в США составляет около 30-40% (unsplash.com)

Многие специалисты обычно берутся оформлять визы тем, кто потенциально подходит под требования:

"В таких случаях получается, что 30% отказов дают фактически лучшим из лучших – тем, кто изначально подходит по всем требованиям на эту визу. Ведь если мы еще будем учитывать людей со "слабыми" документами, то процент отказа был бы еще выше", — обращает внимание Казакова.

Также сильно выросли сроки ожидания документов. Дело в том, что сейчас многие консульства в Украине не работают. Из-за этого украинцы подаются на визы в других государствах, где мы не являемся гражданами и где украинцы не имеют вида на жительство. Такие заявки рассматривают не среди приоритетных, а значительно позже.

"Среди свободных дат подачи на визу в США (в консульстве в Польше — ред.) система выдает то, что осталось после того, как подали заявки "приоритетные" категории (граждане той страны, где находится консульство). Если вы сейчас посмотрите, то увидите, что самая первая запись на визу В1, В2 в США – март 2024 года. Даже не 2023-го. А ближайшие даты по записи для гражданина Польши или человека с видом на жительство - совсем другие", — объясняет она.

Совет. Если у вас есть ВНЖ государства, где вы подаете документы для получения визы – всегда об этом говорите. Сроки записи на собеседование могут сократиться.

Британия. Кроме программы для беженцев Homes for Ukraine (Дома для Украины), в Британии действует стандартный визовый режим. Специалист говорит, что сейчас визы в эту страну стали делать намного дольше — сроки рассмотрения заявки возросли. И если у вы хотите попасть на какое-то мероприятие в Британии через два месяца, скорее всего визу к тому времени не дадут.

Фото: Сроки рассмотрения заявок на визы в Британию также возросли (unsplash.com)

"Если раньше виза в Британию можно было получить за полтора-два месяца, то я бы сейчас закладывала сроки в 3-4 месяца. Сейчас мы по определению не делаем визы тем, у кого срок поездки фиксирован и будет, скажем, через два месяца, так как скорее всего вы не успеете туда попасть. Можно, писать emergency request (запрашивать визу срочно), но гарантий нет. Вы можете просто не попасть на то мероприятие, куда вам нужно", — объясняет Марина Казакова.

Как увеличить шансы на получение визы: советы

При подаче на стандартную визу в ту или иную страну люди должны доказать, что они – не беженцы, и доказать, что выбранный тип визы соответствует намерению.

Нужно документально доказать:

Наличие работы в Украине или в другой стране . Это будет существенным бонусом;

. Это будет существенным бонусом; Наличие хорошей банковской истории и наличие достаточного количества денег на счету.

"Плюсом также будет, если вы ранее продавали машины, недвижимость, акции, облигации. Задача — показать, что у вас есть на что жить в стране. Например, если вы подаетесь на визу В1 или В2 в США (не по программе для беженцев) и заявляете, что ваши расходы в стране будет оплачивать спонсор, то отказы могут достигать до 90%. В таких случаях в консульстве нашим клиентам выдавали документ, где советовали ознакомиться с программой спонсоров Uniting for Ukraine. А по визе — отказ", — поясняет специалист.

Если вам отказали в выдаче визы, через какое-то время можно подать апелляцию. Марина Казакова подавала апелляцию на визу клиенту в США около трех лет назад. Ее выиграли, и украинцу выдали визу. Но такое бывает довольно редко - примерно в 10% случаев.

Фото: Стоит заранее проверить шансы на то, что визу вам дадут. Это нужно сделать до подачи документов в консульство (unsplash.com)

Что нужно сделать перед подачей на визу

Прочитайте условия выдачи виз и оцените свои шансы. Если у вас нет работы и дохода, происхождение которого вы можете документально подтвердить, и вы не соответствуете другим требованиям, шансы на отказ высокие. Если считаете, что не подходите, стоит рассмотреть не визы, а программы для беженцев.

"Например, в Японии тоже есть программы защиты беженцев. Подобные решения разработали во многих странах. Другое дело, что мы о них мало знаем: все говорят в основном о Европе и Канаде", — обращает внимание специалист.

Игнорируйте советы тех, кто гарантирует 100% шанс на получение любой визы:

"Консулы и любые сотрудники иностранных ведомств – это высокообразованные люди, и ради вашей "взятки" в размере 300 или даже 1000 евро при их зарплате в несколько тысяч евро потерять работу никто не собирается. Ведь в случае разоблачения факта передачи взятки сотрудника исключат из мира дипломатии, он станет персоной нон-грата. Люди, гарантирующие визу в 100% случаев – просто профаны. В моей практике были идеальные кейсы: мы подавали на визы людей с очень высоким достатком и положением в обществе, идеальной визовой историей, и они получали отказы".

Изучите сайт консульства или позвоните лично, чтобы и уточнить детали. Возможно, какие-то правила и требования изменились. Начать сбор документов и подачу на визу надо только после этого.

Если у вас нет возможности обратиться к специалисту, станьте специалистом сами. Если вы читаете что-то на форумах или в соцсетях, информацию нужно искать свежую.

"Не стоит обращать на сообщения, написанные раньше конца февраля 2022 года. Так как более старые посты могут не в полной мере точными, и это станет для вас скорее дезинформацией. И обязательно изучайте официальные источники", — советует Марина Казакова.

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