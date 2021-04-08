Вплинули обмеження: гарячі тури до Єгипту пропонують за рекордно низькими цінами

Відпочинок в Єгипті у квітні 2021 року багатьом українським туристам довелося відкласти. На плани відпустки на берегах Червоного моря вплинула непроста ситуація з COVID в Україні та нові обмеження.

Між тим, ціни на відпочинок в Єгипті на найближчі дати стали пропонувати з істотними знижками. Деякі компанії пропонують відправити туристів на тиждень на курорт за ціною від 3300 гривень.

З чим пов'язане зниження цін і чи довго протримаються такі пропозиції?

В Єгипті вакцинують працівників туризму

В Єгипті стартувала кампанія вакцинації від COVID-19 співробітників туристичного сектора в курортних провінціях Південний Синай і Червоне море, повідомляє Egypt Today.

У цілому 928000 людей в Єгипті зареєструвалися онлайн, щоб отримати вакцину. Туристичних працівників почали вакцинувати 7 квітня.

"Ми зацікавлені в вакцинації всіх працівників життєво важливих секторів, які мають справу безпосередньо з громадянами", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я.

Фото: Працівників готелів вакцинують (booking.com)

Мінохоронздоров'я Єгипту поспішає провести вакцинацію, оскільки в країні почалася третя хвиля коронавіруса. Тому кількість центрів, які проводять вакцинацію, збільшили на 200 – таким чином в Єгипті будуть працювати понад 300 центрів, де можна отримати щеплення від COVID.

"Всього в центрах при Міністерстві охорони здоров'я були вакциновані 177 000 осіб", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що люди старшого віку вже отримали свій захист від коронавіруса – 90% зареєстрованих літніх людей з трьома хронічними захворюваннями були вакциновані, і 80% - тих, хто страждає двома хронічними хворобами.

Як коронавірус в Україні вплинув на попит

Відпочити в Єгипті в квітні планували чимало українців – в цей час погода стає спекотнішою і комфортнішою для пляжного відпочинку. Ще в березні туристичні агенти прогнозували зростання цін на путівки на курорти Червоного моря.

Між тим, тури на найближчі дати туристичні агенції пропонують за гарячими цінами - від 3300 гривень з людини.

Фото: Приклад "гарячих" турів до Єгипту (скріншот РБК-Україна)

Що відбувається з цінами на путівки в Єгипет в середині квітня і з якої причини "горять" тури, пояснив РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі агенцій "Поїхали з нами".

"Останні два-три тижні в Україні зросла кількість людей, які хворіють на коронавірус і це призвело до кількох моментів: частина клієнтів – приблизно 5-10% - хворіють і відкладають поїздки. Інші бояться щось планувати в ситуації невизначеності. Така психологічна ситуація вже була восени, коли кількість хворих зростала - люди боялися куди-небудь їхати",- згадує він.

Ситуація змінилася на початку зими, зазначає експерт. Після 5 грудня, коли влада оголосила, що кордони не будуть закривати, і кількість хворих почала зменшуватися, попит зріс майже удвічі.

"Зараз аналогічна психологічна ситуація. Як тільки кількість хворих піде вниз, люди почнуть більше їздити", - прогнозує він.

Третя причина наявності дешевих турів полягає в тому, що деякі туроператори по Єгипту додали кількість рейсів - за рахунок високого попиту в останні 4 місяці, додає Олег Кулик.

"Туроператори наростили обсяг перевезень, а попит зменшився, що призвело до появи гарячих турів", - зазначає він.

На попит впливає також обмежена робота транспорту в Києві та інших областях в "червоній зоні". Це відзначається на кількості замовлень.

"Якщо порівнювати з минулим тижнем, то падіння попиту досягло приблизно 18%. Це стосується не тільки Єгипту, а взагалі всіх країн, куди зараз літають туристи. Психологічний фактор вплинув навіть на тури раннього бронювання. Як тільки ситуація в країні поліпшується, це відразу позначається на зростанні бронювань", - говорить фахівець.

Також однією з причин, яка вплинула на попит – необхідність здавати ПЛР-тест при поверненні в Україну.

Фото: Відпочинок на курорті в Єгипті (booking.com)

Коли ціни почнуть підвищуватися

Якщо туроператори літають в Єгипет за ціною нижче собівартості, їм доведеться зменшувати кількість рейсів, пояснює експерт. Нарощують ж перевезення тоді, коли попит перевищує пропозицію.

"Думаю, до травневих свят ціни будуть вищі. По-перше, попит буде вищий, а по-друге, кількість хворих може знизитися. Точно не знає ніхто", - каже Олег Кулик.

Він зазначає, що ціни істотно знизилися у порівнянні з минулим місяцем.

"Якщо хочете заощадити, летіть зараз. Вартість одного авіаперельоту для туриста коштує близько 300 доларів. Вартість відпочинку в Єгипті не може бути нижчою 350-400 доларів в середньому готелі. Якщо вам пропонують тур дешевше, то це означає, що дуже горять білети у туроператора. Якщо крісло в літаку "згорає", то його готові продати хоч за 50 доларів", - уточнює директор туристичної компанії.

При цьому він радить розглядати варіанти відпочинку в Єгипті в категорії готелів від 4 зірок, щоб тур коштував хоча б 300 доларів з людини. За "гарячими" пропозиціями турист все одно отримає відпочинок нижче собівартості.

Фото: На травневі свята зросте попит і ціни (booking.com)

Скільки коштує отдих в Єгипті за гарячими путівками

Ми перевірили ціни на тури на курорти Єгипту з авіаперельотом і харчуванням "все включено" на двох з вильотом з 10 по 16 квітня в провідних туристичних компаній і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, у мережі турагентств "Поїхали з нами" відпочинок в 3* готелі за системою "Фортуна" в Шарм-ель-Шейху можна провести за ціною від 7898 гривень з вильотом 10 квітня, в Хургаді в 4* можна провести тиждень за ціною від 10395 гривень з вильотом 11 квітня, в 5* готелі в Хургаді – від 11266 гривень з вильотом на ту ж дату.

У компанії "Farvater" відпочити в 4* готелі в Шарм-ель-Шейху можна за 3653 гривні з вильотом 10 квітня, в 4* готелі в Хургаді – від 10221 гривень з вильотом 11 квітня, в 5* в Хургаді – від 10657 гривень з вильотом на ту ж дату, в Марса Аламі в 4* – від 16262 гривень з вильотом 11 квітня, в 5* - від 16870 гривень.

У "Мережі Агенцій Гарячих Путівок" тижневий відпочинок в Шарм-ель-Шейху в 3* готелі обійдеться від 8101 гривень з вильотом 11 квітня, в 4* - від 8140 гривень з вильотом 12 квітня, в 5* готелі в Хургаді – від 10308 гривень з вильотом 11 квітня, в 4* в Марса Аламі – від 15075 гривень з вильотом 13 квітня, в 5* - від 18147 гривень з вильотом 15 квітня.

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