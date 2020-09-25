"Остання загадка Європи": що подивитися в Албанії під час оксамитового сезону

Фото: Відпочинок у Албанії (pixabay.com)

Гід по найцікавіших пам'ятках країни

Коли пляжний сезон в країні закінчується, для туристів на перший план виходить відвідування пам'яток. В Албанії курортний сезон теж підходить до завершення, і туристи тепер можуть зі смаком насолодитися красою архітектури та природи цього мальовничого куточка Балкан.

Албанію називають "останньою загадкою Європи" і "новою Туреччиною" – туристична привабливість цієї красивої мусульманської країни в серці Європи зростає з кожним роком.

Тепла осінь – найкращий час, щоб вирушити в автобусні тури по найкрасивіших місцях Албанії.

Фото: В оксамитовий сезон можна насолоджуватися красою архітектури (pixabay.com)

Тирана: площа з музеєм

Основна туристична зона столиці Албанії - площа Скандербега. Центр площі займає пам'ятник Скандербегу, національного героя Албанії. Навколо знаходяться цікаві будівлі: мечеть Хаджі-Этхем-Бей, Оперний театр, Національний музей і годинникова вежа Саат-Куди, побудована в 1822 році.

Національний історичний музей - найбільший з усіх албанських музеїв. В його фондах зібрано понад п'ять тисяч експонатів. У музеї є цікаві павільйони старовини з експонатами часів палеоліту, Середніх віків, а також відділи іконографії, ренесансу, антифашизму, незалежності та етнографії.

Фото: Головна площа Тирана (worldlist.travel)

Ксамиль: бездонне "Блакитне око"

Це найбільш знаменитий курорт Албанії, який називають "албанськими Мальдівами" за чисте блакитне море і дивовижні білосніжні піщані пляжі. Зовсім близько знаходяться кілька незаселених островів, до яких можна дістатися вплав.

Одна з найвідоміших визначних пам'яток курорту – карстове джерело "Блакитне око". Від курорту до цього дива природи – рукою подати. Вода в джерелі завжди "крижана". Та й заходити в нього страшно – воно здається бездонним.

Фото: Джерело "Блакитне око" (worldlist.travel)

Гірокастра – цитадель і турецькі будинку

Це місто відоме з 12 століття, і його перша назва пов'язана з видобутком срібла. У 15 столітті місто потрапило до складу Османської імперії, і з тих часів там відмінно збереглися турецькі будинку баштового типу. Також Гірокастра знамените фортецею, християнськими церквами, мечеттю, старовинними базаром.

Але основна тутешня привабливість для туристів – вузькі середньовічні вулички з сотнями білих будиночків з дерев'яними балконами та башточками. Завдяки архітектурі місто Гірокастра занесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Цитадель Гірокастра (worldlist.travel)

Місто-музей з розкопками

Древнє місто Бутрінті в 15 кілометрах від курорту Саранда називають "новою Троєю". Це археологичесий музей-заповідник, який також є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут знаходиться найбільший у світі акрополь, святилище Асклепія, театр III століття до нашої ери, терми з мозаїкою, залишки житлових і громадських будівель. А в Венеціанській фортеці на вершині облаштований музей з найкращим в країні зібранням стародавніх артефактів.

Відвідування заповідника, який займає площу 29 квадратних кілометрів, часто поєднують з пляжним відпочинком – море знаходиться всього в 2 кілометрах.

Фото: Місто Гірокастра (pixabay.com)

Романтичний замок

Замок Берат знаходиться в 123 кілометрах від Тирани. Це ще одне місто-музей в списку ЮНЕСКО. Замок Берат — одне з найбільш відомих туристичних місць на пагорбі над містом. Цитадель побудували в 13 столітті. Всередині фортеці розташовані мечеть, 20 церков, гарнізон і житлові будинки. Біля стін фортеці збереглися 24 вежі. Вони були побудовані в різні епохи і відрізняються архітектурою.

Зараз цю локацію за красу краєвидів вподобали молодята для фотосесій.

Фото: Місто Берат (pixabay.com)

Національний парк Логара

Цей гірський парк неподалік від міста Вльора належить до найкрасивіших місць в країні. Межа парку підходить до моря, а покриті соснами гори піднімаються на висоту до 2 тисяч метрів. До парку можна потрапити по красивих серпантинах, а з перевалу Логар відкриваються захоплюючі дух види на море. На вершині можна знайти кафе і ресторани, трохи нижче – готелі та будиночки. Також неможливо буде не помітити популярне місце для параглайдингу.

А саме місто Вльора підкорить середньовічною архітектурою і респектабельними готелями, і кухнею з морепродуктів.

Фото: Відпочинок у місті Вльора (booking.com)

Вибираючи екскурсійний відпочинок у цій унікальній країні, варто знати, що в'їзд до Албанії для українських туристів не передбачає карантинних обмежень, і на даний момент вона знаходиться в "зеленій зоні" українського МОЗ. Це означає, що ПЛР-тести після повернення в Україну здавати не потрібно.

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