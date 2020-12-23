Популярні курорти на вікенд: провести зимову відпустку в Карпатах стане простіше

Фото: Курорт Мигове, Карпати (надано РБК-Україна)

Дістатися до відомих локацій тепер не так складно

Перед новорічними святами "Укрзалізниця" почала поетапно спрощувати українським туристам шлях до відомих туристичних локацій та на гірськолижні курорти західної України.

Наприклад, вже з 14 грудня курсує потяг "Львів-Ужгород", яким можна доїхати на курорти Закарпаття і Львівської області. Будуть здійснюватися і додаткові рейси потягів з Чернівців до Одеси, з Києва до Львова.

Тепер українцям став більш доступним ще один популярний напрямок - відомий гірськолижний курорт Славське у Львівській області. До Славського туристів вже возять, починаючи з 15 грудня. Час поїздки займає сім годин.

Прямий поїзд Інтерсіті з Києва до Славського вирушає з центрального залізничного вокзалу о 6-й ранку, прибуваючи в Славське близько 13-ти години дня. Назад відправляється о 16.20 і прибуває до столиці близько опівночі.

Ціни на квитки в поїзді за умови бронювання на середину січня 2021 року такі: у вагон 2 класу - 444 гривні, а у вагон 1-го класу - 1215 гривень.

Більше можливостей провести відпустку в Карпатах

На новорічні свята поїздів до популярних серед туристів напрямків буде більше, ніж зазвичай. Про це у коментарі РБК-Україна каже Олег Васильєв, автор Youtube-каналу "Залізні магістралі", присвяченого роботі рейкового транспорту.

"На новорічні канікули залізниця запропонувала достатню кількість поїздів у найбільш популярних напрямках. Звичайно, не всі вони курсують щоденно. Частина поїздів ходять через день. Однак у жителів різних регіонів, зокрема, у південного сходу України, сьогодні все ж є можливість виїхати до Карпат", - зазначає експерт.

Фото: Дістатися до Карпат з різних регіонів буде простіше (РБК-Україна/Віталій Носач)

Олег Васильєв наводить кілька прикладів поїздів, якими українські туристи можуть дістатися до карпатських курортів з різних регіонів України:

"Наприклад, з 23 грудня курсуватиме поїзд №134 Миколаїв-Рахів, а з 25 грудня призначається поїзд №6 - "Херсон-Ужгород".

Можна знайти й бюджетні квитки

Якщо говорити про ціни на квитки, то у пасажирів залишилася можливість подорожувати й по бюджетному варіанту, зауважує Олег Васильєв.

"Наприклад, найдешевші квитки (від 160 до 250 гривень) можна знайти в таких поїздах: № 26 "Одеса-Рахів", № 46 "Ужгород-Лисичанськ", № 70 "Маріуполь-Львів", № 86 "Львів-Новоолексіївка", № 136 "Одеса-Чернівці", - додає він.

Але варто відзначити, що деякі поїзди, особливо з віддалених від Карпат напрямків, йдуть до пункту призначення досить довго.

"В основному це 12-20 годин: все залежить від відстані й класу поїзда. Найбільш повільний - "Ужгород-Лисичанськ": час в дорозі поїзда становить 30 годин", - говорить Олег Васильєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, як підвищаться ціни на проїзд в поїздах у 2021 році.

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