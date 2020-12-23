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Популярні курорти на вікенд: провести зимову відпустку в Карпатах стане простіше

Середа 23 грудня 2020 13:20
Популярні курорти на вікенд: провести зимову відпустку в Карпатах стане простіше
Фото: Курорт Мигове, Карпати (надано РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Дістатися до відомих локацій тепер не так складно

Перед новорічними святами "Укрзалізниця" почала поетапно спрощувати українським туристам шлях до відомих туристичних локацій та на гірськолижні курорти західної України.

Наприклад, вже з 14 грудня курсує потяг "Львів-Ужгород", яким можна доїхати на курорти Закарпаття і Львівської області. Будуть здійснюватися і додаткові рейси потягів з Чернівців до Одеси, з Києва до Львова.

Тепер українцям став більш доступним ще один популярний напрямок - відомий гірськолижний курорт Славське у Львівській області. До Славського туристів вже возять, починаючи з 15 грудня. Час поїздки займає сім годин.

Прямий поїзд Інтерсіті з Києва до Славського вирушає з центрального залізничного вокзалу о 6-й ранку, прибуваючи в Славське близько 13-ти години дня. Назад відправляється о 16.20 і прибуває до столиці близько опівночі.

Ціни на квитки в поїзді за умови бронювання на середину січня 2021 року такі: у вагон 2 класу - 444 гривні, а у вагон 1-го класу - 1215 гривень.

Більше можливостей провести відпустку в Карпатах

На новорічні свята поїздів до популярних серед туристів напрямків буде більше, ніж зазвичай. Про це у коментарі РБК-Україна каже Олег Васильєв, автор Youtube-каналу "Залізні магістралі", присвяченого роботі рейкового транспорту.

"На новорічні канікули залізниця запропонувала достатню кількість поїздів у найбільш популярних напрямках. Звичайно, не всі вони курсують щоденно. Частина поїздів ходять через день. Однак у жителів різних регіонів, зокрема, у південного сходу України, сьогодні все ж є можливість виїхати до Карпат", - зазначає експерт.

Популярні курорти на вікенд: провести зимову відпустку в Карпатах стане простіше

Фото: Дістатися до Карпат з різних регіонів буде простіше (РБК-Україна/Віталій Носач)

Олег Васильєв наводить кілька прикладів поїздів, якими українські туристи можуть дістатися до карпатських курортів з різних регіонів України:

"Наприклад, з 23 грудня курсуватиме поїзд №134 Миколаїв-Рахів, а з 25 грудня призначається поїзд №6 - "Херсон-Ужгород".

Можна знайти й бюджетні квитки

Якщо говорити про ціни на квитки, то у пасажирів залишилася можливість подорожувати й по бюджетному варіанту, зауважує Олег Васильєв.

"Наприклад, найдешевші квитки (від 160 до 250 гривень) можна знайти в таких поїздах: № 26 "Одеса-Рахів", № 46 "Ужгород-Лисичанськ", № 70 "Маріуполь-Львів", № 86 "Львів-Новоолексіївка", № 136 "Одеса-Чернівці", - додає він.

Але варто відзначити, що деякі поїзди, особливо з віддалених від Карпат напрямків, йдуть до пункту призначення досить довго.

"В основному це 12-20 годин: все залежить від відстані й класу поїзда. Найбільш повільний - "Ужгород-Лисичанськ": час в дорозі поїзда становить 30 годин", - говорить Олег Васильєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, як підвищаться ціни на проїзд в поїздах у 2021 році.

Також ми підготували статтю про те, де недорого покататися на лижах у Карпатах.

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