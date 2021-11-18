ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в Анталії

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 16:37
Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в Анталії Фото: "Гудзикові" будинки в Аксекі, Туреччина (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Старовинні вулиці в Аксекі приваблюють мандрівників із Західної Європи

В Анталії, яка приваблює туристів морем і пляжами, є також унікальні архітектурні локації, які припадуть до душі любителям історичних серіалів. Справжні будинки османських часів можна знайти на вулицях сіл в районі Аксекі на півдні провінції.

Історичні "гудзикові" будиночки в селі Сарихаджилар зачаровують туристів автентичністю і традиційною османською архітектурою, пише Daily Sabah.

У минулому через район Аксекі проходили стародавні каравани і міграційні шляхи в римський, османський і сельджуцький періоди. Тому район досі виглядає як оригінальна туристична локація з "ностальгійними" вуличками і "гудзиковими" будиночками.

"Ошатна" пам'ятка: як будували дерев'яні будинки в Анталії

Унікальні для цього регіону будинки отримали свої назви від дерев'яних балок, які при будівництві залишали частково зовні стін, щоб використовувати як будівельне риштування. Ці балки зовні стін місцеві жителі свого часу називали "гудзиками".

Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в АнталіїФото: Колоритні будинки стали популярними у туристів (antalya.com.tr)

Туристів приваблює "ошатність" цих дерев'яних будинків – ажурні різьблені віконниці, балкони, двері, які оживляють атмосферу східних казок.

При будівництві "гудзикових" будинків використовувалися тільки місцеві матеріали: деревина кедра або ялівцю, а також камені. Найбільш важливою особливістю будинків є те, що вони були побудовані без використання розчину або цементу.

У цих будівлях несучою є дерев'яна рама, а камені укладені між шарами балок. Цей архітектурний стиль отримав назву "променева суха стіна".

Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в АнталіїФото: Влада почала реконструкцію старовинних будівель (facebook.com/trtavaz)

У районі під керівництвом Міністерства культури і туризму проходять реставраційні роботи, щоб зберегти 300-400-річні гудзикові будинки в їхньому первісному вигляді для майбутніх поколінь.

Популярна фотолокація у туристів із Західної Європи

"Ґудзикові будиночки" викликають відчуття подорожі в часі в історичний період району. Тому в регіон Аксекі приїжджає безліч туристів з Німеччини, Нідерландів, Росії та Великобританії.

Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в АнталіїФото: "Гудзикові" будинки - унікальні для регіону в провінції Анталія (antalya.com.tr)

У гостей сіл є можливість познайомитися з природою, історією та архітектурою, а також сфотографувати чарівливі види будинків.

Одна з місцевих туристок Зейнеп Башер вирішила приїхати в село Сарихаджилар після того, як побачила фотографії локації в соцмережах.

Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в АнталіїФото: Етнографічний музей в Аксекі (antalya.com.tr)

"Я вперше побачила тут "гудзикові" будиночки. Була дуже здивована, коли вперше почула їх назву. Це місце в самому серці природи, і воно мене дуже вразило. Гудзикові будиночки і караванні дороги створюють дійсно гарну атмосферу", - поділилася враженнями відвідувачка.

До слова, під час подорожі радять також відвідати і етнографічний музей в самому Аксекі, де виставлені експонати з житла людей в минулих століттях. Цей музей розташований в особняку Елагоз - одній з найхарактерніших будівель регіону в стилі "будинків з гудзиками". Обстановка в музеї - ще одна "машина часу" для любителів східних історій.

Раніше ми писали, що покинуте "місто мільйонерів" в Туреччині дивує туристів.

Також виставка скульптур біля пірамід в Єгипті швидко стала популярною фотолокацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Бургундія, Тоскана та Порту. Де дегустувати вино в Європі: найкращі локації та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Віктор Плохушко
В очікуванні нового сезону. Чому найближчим часом Арабатська Стрілка може залишитися без туристів
Віктор Плохушко
туристичний експерт
Арина Старовойтова
Модернізм, ЧАЕС та "родзинка" Полісся. Чим сьогодні живе Славутич - наймолодше місто України
Арина Старовойтова
голова правління спільноти активістів міста Славутич, громадської організації "ДоброСусіди"
Марина Казакова
Плани на Новий Рік. П'ять найцікавіших ідей для любителів екзотичного відпочинку
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Всі точки зору