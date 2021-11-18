Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в Анталії

Старовинні вулиці в Аксекі приваблюють мандрівників із Західної Європи

В Анталії, яка приваблює туристів морем і пляжами, є також унікальні архітектурні локації, які припадуть до душі любителям історичних серіалів. Справжні будинки османських часів можна знайти на вулицях сіл в районі Аксекі на півдні провінції.

Історичні "гудзикові" будиночки в селі Сарихаджилар зачаровують туристів автентичністю і традиційною османською архітектурою, пише Daily Sabah.

У минулому через район Аксекі проходили стародавні каравани і міграційні шляхи в римський, османський і сельджуцький періоди. Тому район досі виглядає як оригінальна туристична локація з "ностальгійними" вуличками і "гудзиковими" будиночками.

"Ошатна" пам'ятка: як будували дерев'яні будинки в Анталії

Унікальні для цього регіону будинки отримали свої назви від дерев'яних балок, які при будівництві залишали частково зовні стін, щоб використовувати як будівельне риштування. Ці балки зовні стін місцеві жителі свого часу називали "гудзиками".

Фото: Колоритні будинки стали популярними у туристів (antalya.com.tr)

Туристів приваблює "ошатність" цих дерев'яних будинків – ажурні різьблені віконниці, балкони, двері, які оживляють атмосферу східних казок.

При будівництві "гудзикових" будинків використовувалися тільки місцеві матеріали: деревина кедра або ялівцю, а також камені. Найбільш важливою особливістю будинків є те, що вони були побудовані без використання розчину або цементу.

У цих будівлях несучою є дерев'яна рама, а камені укладені між шарами балок. Цей архітектурний стиль отримав назву "променева суха стіна".

Фото: Влада почала реконструкцію старовинних будівель (facebook.com/trtavaz)

У районі під керівництвом Міністерства культури і туризму проходять реставраційні роботи, щоб зберегти 300-400-річні гудзикові будинки в їхньому первісному вигляді для майбутніх поколінь.

Популярна фотолокація у туристів із Західної Європи

"Ґудзикові будиночки" викликають відчуття подорожі в часі в історичний період району. Тому в регіон Аксекі приїжджає безліч туристів з Німеччини, Нідерландів, Росії та Великобританії.

Фото: "Гудзикові" будинки - унікальні для регіону в провінції Анталія (antalya.com.tr)

У гостей сіл є можливість познайомитися з природою, історією та архітектурою, а також сфотографувати чарівливі види будинків.

Одна з місцевих туристок Зейнеп Башер вирішила приїхати в село Сарихаджилар після того, як побачила фотографії локації в соцмережах.

Фото: Етнографічний музей в Аксекі (antalya.com.tr)

"Я вперше побачила тут "гудзикові" будиночки. Була дуже здивована, коли вперше почула їх назву. Це місце в самому серці природи, і воно мене дуже вразило. Гудзикові будиночки і караванні дороги створюють дійсно гарну атмосферу", - поділилася враженнями відвідувачка.

До слова, під час подорожі радять також відвідати і етнографічний музей в самому Аксекі, де виставлені експонати з житла людей в минулих століттях. Цей музей розташований в особняку Елагоз - одній з найхарактерніших будівель регіону в стилі "будинків з гудзиками". Обстановка в музеї - ще одна "машина часу" для любителів східних історій.

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