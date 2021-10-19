Місто-форпост на Ворсклі. Найцікавіші пам'ятники, готелі та ресторани Полтави для осінньої мандрівки

Полтава — обласний центр у північно-східній частині України з населенням близько 300 тисяч людей. Місто з багатою історією, яка починається ще за часів Київської Русі: поселення було засноване сіверянами на Івановій горі в IX столітті.

Розташування на кордоні між Руссю і Диким полем, Великим князівством Литовським і Золотою Ордою, Річчю Посполитою і Московським царством зробило з міста на Ворсклі укріплений форпост з особливим прошарком населення — козацтвом.

За часів Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Полтава була однією з резервних баз козаків. Хрестовоздвиженський монастир заснували на честь перемоги над військами польських магнатів і шляхти.

У 1709 році під Полтавою у вирішальній битві Північної війни російська армія розгромила шведів. Ця перемога визначила історію України на два століття. До столітнього ювілею битви центр міста забудовують як "малий Петербург" — зараз кожен турист може помилуватися унікальним ансамблем Круглої площі. З неї й почнемо наш огляд.

Що подивитися у Полтаві. Головні пам'ятки

Кругла площа

Центральна площа міста — унікальний пам'ятник класицизму, впізнаваний символ Полтави. Її будували за прикладом Палацової площі в Санкт-Петербурзі, але кінцевий результат дуже відрізняється. Замість порожнього гранітного плацу Петербурзького оригіналу в середині Круглої площі знаходиться зелений парк — Корпусний сад.

Фото: Корпусний сад — композиційний центр Круглої площі (uk.wikipedia.org/Максим Бондаревський)

У центрі височіє монумент Слави, від якого розходяться радіальні вулиці. По периметру розташовані будівлі, виконані в єдиному ансамблі. У роки Другої світової війни площа була повністю зруйнована. Зараз ми можемо помилуватися відновленою архітектурною композицією.

Фото: Ансамбль Круглої площі (uk.wikipedia.org/Alexander Skrypnyk)

Біла альтанка. Кращий краєвид на місто

Поява цього пам'ятника теж пов'язана зі святкуванням ювілею Полтавської битви. Вона стала подарунком місту до 200-річної дати перемоги над шведською армією. І, як і ансамбль Круглої площі, вона була зруйнована нацистськими загарбниками й пізніше відновлена радянськими архітекторами.

З оглядового майданчика відкривається кращий краєвид на місто. Звідси гості міста можуть помилуватися полтавським Подолом, видом Ворскли та Хрестовоздвиженським монастирем.

Фото: З оглядового майданчика альтанки відкриваються прекрасні види на місто (uk.wikipedia.org)

Полтавський краєзнавчий музей

На колишню будівлю земської управи не можна не звернути увагу. Яскравий пам'ятник українського бароко запам'ятовується навіть по фотографіях, що говорити про враження наживо.

Це триповерховий корпус з виступаючою центральною частиною з двома вежами. Майоліка і кераміка, які прикрашають фасад, були виготовлені в Миргороді та Опішні на Полтавщині.

Фото: Одна зі знакових будівель Полтави — краєзнавчий музей. Це яскравий пам'ятник в стилі українського бароко (uk.wikipedia.org)

Спочатку колекція складалася зі зразків грунтів і рослин, зібраних вченим Василем Докучаєвим.

Пізніше поповнилася експонатами, подарованими меценаткою Катериною Скаржинською. Зараз в музеї можна ознайомитися з експозицією в залах археології, етнографії та історії, релігії та мистецтва.

Фото: Головні східці будівлі з другого поверху, початок XX століття (uk.wikipedia.org)

Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку

Навпроти краєзнавчого музею знаходиться незвичайний монумент українському Кобзареві.

Полтавський пам'ятник Тарасу Шевченку виконаний видатним українським скульптором Іваном Кавалерідзе у стилі конструктивізму. Задумлива постать поета ніби виростає з нагромадження асиметричних плит.

Фото: Пам'ятник Тарасу Шевченку виконаний у стилі конструктивізму і не схожий на багато інших в країні (uk.wikipedia.org)

Музей-садиба Івана Котляревського

Меморіальний музей складається з декількох відновлених у первісному вигляді будівель: батьківського будинку, комори й колодязя.

Реконструкцію виконували на основі акварельного ескізу Шевченка, який зобразив хату на тлі Успенського собору, літографії художника Мелліна, де будинок показаний з боку воріт, спогадів сучасників і плану садиби 1837 року, знайденому в обласному архіві.

Фото: Музей-садиба Івана Котляревського (uk.wikipedia.org)

У музеї проводять театралізовані екскурсії "В гостях на Івановій горі", під час яких гості зустрінуть Івана Котляревського та його персонажів, а також скуштують полтавських галушок.

Спаська церква

Маленький та непримітний на перший погляд храм зберігає перекази про ту саму Полтавську битву. Після перемоги тут проходив молебень, на якому був присутній Петро I. церква не була зруйнована за радянських часів, правда, втратила дзвіницю, Святі Врата та огорожу. У 2000-х роках споруди відновили в колишньому вигляді.

Фото: Спаська церква — невеликий храм з багатою історією (uk.wikipedia.org)

Пам'ятник галушці

У центрі міста увічнили символ традиційної української кухні Полтавського регіону. Пам'ятник являє собою величезну миску, повну галушок, поруч з якою лежить ложка-черпак.

Миска стоїть на дерев'яному столі, застеленому рушником. Туристи й жителі міста люблять фотографуватися з галушками, сідаючи в ложку.

Фото: Пам'ятник галушці в Полтаві (uk.wikipedia.org/Yurii-mr)

Щороку біля пам'ятника проходить свято галушки, на якому можна скуштувати різні варіанти народної страви — з м'ясом, сиром, печінкою, картоплею зі шкварками та спеціями.

Колишній Дворянський і Сільський банк

Двоповерхова будівля у стилі модерн з елементами давньоруської архітектури привертає увагу багатим декором. Фасад прикрашений мозаїчними панно і керамічними вставками. Під двосхилим дахом головного входу на колонах сидять казкові птахи Сирин.

Зараз в будівлі розташовується СБУ. Тому, на жаль, ознайомитися з інтер'єром не вийде.

Фото: У будівлі колишнього дворянського і сільського банку сьогодні знаходиться управління СБУ (uk.wikipedia.org)

Фото: Деталі архітектури будівлі (uk.wikipedia.org)

Де поїсти та випити в Полтаві. Цікаві кафе і ресторани

Списком затишних закладів міста з РБК-Україна поділилася фахівець з рекреації Диканського регіонального ландшафтного парку Катерина Онищенко.

Міське кафе "Чічіков"

вул. Соборності, 32

В інтер'єрі закладу власники постаралися відобразити дух центральної Полтави. Популярний заклад з українською та європейською кухнею.

Кафе Bez Turbot

вул. Пушкіна, 57

Тут можна поласувати різними сирниками та круасанами. Великий вибір сніданків і основних страв.

Фото: Інтер'єри одного із закладів Полтави (instagram.com/bezturbot.cafe)

Кав'ярня "Кавун"

вул. Стрітенська, 34

Спеціалізується на приготуванні особливих кавових коктейлів.

Народний ресторан "Шалена шкварка"

вул. Соборності, 24

Сучасна українська кухня у стильному народному інтер'єрі.

Фото: Домашні коржики з кунжутом, сирним кремом, помідорами та зеленню у полтавському кафе (instagram.com/shalena.shkvarka.poltava)

Перша галушкова мануфактура "Комора"

вул. Пилипа Орлика, 29

Не можна побувати в Полтаві та не скуштувати місцевих галушок. У закладі можна спробувати як класичні галушки, так і смажені у фритюрі.

Фото: У Полтаві обов'язково варто спробувати галушки, приготовані за місцевими рецептами (instagram.com/komora.kitchen)

Де оселитися в Полтаві. Ціни на готелі в місті

Ресторан-готель "Старий мельник"

вул. Громадська, 1

Ресторанно-готельний комплекс з баром. Гостям пропонують доставку їжі та напоїв в номер, а також послуги екскурсійного бюро. Вартість двомісного номера — 990 гривень за добу.

Atlas Hotel

вул. Навроцького, 1

Готель поруч з парком Котляревського. Стійка реєстрації працює цілодобово.

Двомісний номер з великим двомісним ліжком обійдеться у 650 гривень на добу.

Готель "Reikartz Галерея"

вул. Європейська, 7

Готель знаходиться в історичному центрі Полтави. Номери оформлені в класичному стилі в теплих тонах. Гості можуть скористатися сауною і тренажерним залом.

Вартість покращеного двомісного номера з одним великим ліжком на двох за ніч — 2657 гривень. Сніданок входить до вартості.

Фото: Номер в одному з готелів Полтави (скріншот з сайту booking.com)

Готель Alleya Grand

вул. Соборності, 57

До Круглої площі від готелю пішки 15 хвилин. В номерах є всі зручності: кондиціонер, телевізор, холодильник, письмовий стіл, а також халати й капці Сніданок входить до вартості номера.

Ціна "люкса" за одну добу - 2500 гривень. "Напівлюкс" з видом на місто обійдеться в 1850 гривень за двох.

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