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Покриють усі витрати. Де повністю оплачують готель у разі COVID у туриста

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Четвер 10 лютого 2022 14:45
Покриють усі витрати. Де повністю оплачують готель у разі COVID у туриста Фото: У Рас-ель-Хаймі туристам оплачують обсервацію (unsplash.com/fadi-al-shami)
Автор: Євгенія Тугушева

Ті, хто прибули до Рас-ель-Хайму з пакетним туром, зможуть провести карантин у готельному номері безкоштовно

В еміраті Рас-ель-Хайма, ОАЕ, туристам повністю покривають витрати на обсервацію в готелі, якщо ПЛР-тест на коронавірус виявиться позитивним. Про це повідомляє Turprofi.com.ua.

У коментарі виданню в Департаменті розвитку туризму емірату Рас-ель-Хайма пояснили, що кожен іноземний турист, який прибув через компанію, яка приймає або туроператора в готелі Рас-ель-Хайми, при отриманні позитивного результату тесту на COVID-19, зможе провести карантин у своєму готельному номері.

"Попри те, що наявність страховки є для в'їзду в Емірати обов'язковою умовою, в Рас-ель-Хаймі можна не переживати через те, чи надійна ваша СК і чи покриє вона ізоляцію у разі позитивного результату тесту, який теоретично можна отримати за прильоту", – йдеться у повідомленні.

Департамент розвитку туризму емірату Рас-ель-Хайма покриває всі витрати, включаючи проживання і спочатку заброньований план харчування. Також у випадках, коли потрібне медичне лікування, сплачує всі витрати у шпиталі RAK Hospital (за умови, що страховка мандрівника не покриває таких витрат).

Покриють усі витрати. Де повністю оплачують готель у разі COVID у туриста

Фото: Департамент розвитку туризму емірату Рас-ель-Хайма покриває всі витрати (unsplash.com/fadi-al-shami)

Департамент розвитку туризму емірату Рас-ель-Хайма дає можливість пройти ПЛР-тест перед поверненням додому за вигідною ціною. Зупиняючись у Рас-ель-Хаймі на одну ніч та більше, ПЛР-тест можна зробити за 65 дирхамів (приблизно 16 євро) у шпиталі RAK Hospital або медичному центрі RAK Medical Centre у торговому центрі Al Hamra.

Послуга включає підтримку менеджера по роботі з клієнтами та гарячу лінію з будь-яких питань. Результати тестування будуть доступні протягом 6-12 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з відпочинком в ОАЕ із новими правилами для туристів.

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