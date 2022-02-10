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Покроют все расходы. Где полностью оплачивают отель в случае COVID у туриста

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Четверг 10 февраля 2022 14:45
Покроют все расходы. Где полностью оплачивают отель в случае COVID у туриста Фото: В Рас-эль-Хайма туристам оплачивают обсервацию (unsplash.com/fadi-al-shami)
Автор: Евгения Тугушева

Прибывшие в Рас-эль-Хайму по пакетному туру смогут провести карантин в гостиничном номере бесплатно

В эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ, туристам полностью покрывают затраты на обсервацию в гостинице в случае, если ПЦР-тест на коронавирус окажется позитивным. Об этом сообщает Turprofi.com.ua.

В комментарии изданию в Департаменте по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма пояснили, что каждый иностранный турист, прибывший через принимающую компанию или туроператора в отели Рас-эль-Хаймы, при получении положительного результата теста на COVID-19, сможет провести карантин в своем гостиничном номере.

"Несмотря на то, что наличие страховки является для въезда в Эмираты обязательным условием, в Рас-эль-Хайме можно не переживать из-за того, надежна ли ваша СК и покроет ли она изоляцию в случае положительного результата теста, который теоретически можно получить по прилете", - говорится в сообщении.

Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма покрывает все расходы, включая проживание и первоначально забронированный план питания. Также в случаях, когда требуется медицинское лечение, оплачивает все расходы в госпитале RAK Hospital (при условии, что страховка путешественника не покрывает такие расходы).

Покроют все расходы. Где полностью оплачивают отель в случае COVID у туриста

Фото: Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма покрывает все расходы (unsplash.com/fadi-al-shami)

Департамент по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма дает возможность пройти ПЦР-тест перед возвращением домой по выгодной цене. Останавливаясь в Рас-эль-Хайме на ону ночь и более, ПЦР-тест можно сделать за 65 дирхамов (примерно 16 евро) в госпитале RAK Hospital или медицинском центре RAK Medical Centre в торговом центре Al Hamra.

Услуга включает в себя поддержку менеджера по работе с клиентами и горячую линию по любым вопросам. Результаты тестирования будут доступны в течение 6-12 часов.

Напомним, ранее мы писали, что будет с отдыхом в ОАЭ с новыми правилами для туристов.

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