Поринути в історію. У Кам'янці-Подільському туристів кличуть на незвичайні тури

Популярний музей міста взяв участь у Google панорами інтер'єрів: тепер тут є 3D-тур

Музей старожитностей Поділля, що є відділом Кам'янця-Подільського державного історичного музею-заповідника, створив 3D-тур. Про це повідомляється на сторінці міського історичного музею-заповідника у Facebook.

Для експозицій "Історія грошей", "Історія Магдебурзького права та самоврядування на Поділлі" розробили 3D-тур, що розташовані в ратуші Кам'янця-Подільського.

"Запрошуємо на ще один віртуальний тур по залах музею. Завітайте на ратушу, щоб пройтися експозиціями "Історія грошей" та "Історія Магдебурзького права та самоврядування на Поділлі, у місті Кам'янець-Подільському на Google", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що музей взяв участь у програмі Google панорами інтер'єрів та замовив створення 3D-туру.

Фото: 3D-тур Кам'янець-Подільській ратуші (facebook.com/KPDIMZ)

Кам'янець-Подільська ратуша розташована у центрі Старого міста. На другому поверсі пам'ятки розміщуються експозиції музею "Історія Магдебурзького права та самоврядування на Поділлі, у Кам'янці-Подільському" та "Історія грошей".

Музей у ратуші також розташований відділ Кам'янця-Подільського державного історичного музею-заповідника.

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