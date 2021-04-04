Поїздки під час локдауну: названі головні способи, як подорожувати безпечно

З понеділка, 5 квітня, починає діяти локдаун в Києві. Громадський транспорт у місті працюватиме з істотними обмеженнями: пускати в нього будуть тільки пасажирів зі спецперепустками.

Чим зайнятися під час локдауну – питання, яке хвилює багатьох. Особливо тих, хто звик активно подорожувати та не сидіти на місці. На прохання РБК-Україна фахівець з підбору турів та експерт з туризму Любов Чернега перераховує способи, як можна подорожувати під час дії посилених карантинних обмежень.

Поїздки на особистому авто

Це найбільш безпечний спосіб подорожувати під час локдауну, зазначає Любов Чернега.

"По-перше, ви не перебуваєте в закритому просторі з величезною кількістю людей, що різко підвищує шанси захворіти. По-друге, ви плануєте маршрут самостійно і вільні у виборі місць, які хочете або не хочете відвідувати", - пояснює вона.

До речі, раніше ми вже писали, які цікаві локації можна відвідати неподалік від Києва під час локдауну.

Подорожі поїздом: як буде працювати транспорт

Локдаун у Києві з 5 квітня на рух поїздів у столиці та Київській області не вплине, йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Фото: "На рух поїздів у столиці та Київській області локдаун з 5 квітня не вплине" - УЗ (pixabay.com)

"Це означає, що за умови дотримання правил безпеки під час пандемії поїздки під час локдауну на поїзді можливі. До того ж, "Укрзализныя" раніше вже повідомляла, що запускає ряд нових поїздів на літо. Навіть у тому випадку, якщо локдаун в Києві або інших містах продовжать, все ж можна буде ближче до початку сезону відпочинку на море поїхати на південь нашої країни", - зазначає вона.

Обов'язково потрібно відстежувати офіційні заяви "Укрзалізниці" про розклад та рух поїздів, звертає увагу Любов Чернега. Адже не рідкісні випадки, коли розклад і навіть напрямок прямування поїздів під час карантину змінюється.

Польоти літаком під час жорсткого карантину

Авіаперельоти традиційно вважаються одним із найбільш безпечних способів пересування. А під час пандемії також з'явилися дослідження, в яких заявляється про те, що ризики зараження COVID під час перельоту – мінімальні.

"Річ у тому, що повітря в салоні майже не перемішується. Також, оскільки температура за бортом авіалайнера становить в середньому мінус 50 градусів за Цельсієм, повітря перед подачею в салон досить сильно нагрівається від працюючих двигунів і, до того ж, проганяється через HEPA-фільтри", - повідомляв раніше в авторській колонці для РБК-Україна експерт у галузі авіаційного права Олексій Бурчевський.

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Фото: Подорожувати на літаку безпечно, а під час локдауну авіасполучення працює у звичайному режимі (pixabay.com)

В результаті майже кожні три хвилини повітря в салоні повністю оновлюється, а віруси та бактерії, що містяться в ньому, гинуть. Зрозуміло, що якщо пасажири не будуть дотримуватися масочного режиму на борту, і будуть активно спілкуватися з сусідами по салону, ніякі фільтри від інфікування не врятують, пояснював він.

Куди та за скільки можна полетіти під час локдауну по Україні

Раніше ми докладніше вже писали про те, як недорого подорожувати по Україні за допомогою авіаперельотів та куди можна полетіти на травневі свята всередині країни.

Наприклад, на початку травня за низькими цінами можна полетіти до популярних міст: до Одеси з Києва - 2 травня за 818 гривень, 4,5,11 травня за 821 гривню (МАУ), до Львова з Києва – 2 травня за ціною 1152 гривень (МАУ/Windrose Airlines), до Дніпра з Києва – 2 травня за ціною 1152 гривень (МАУ/Windrose Airlines), до Івано-Франківська з Києва – від 1543 гривні (МАУ/Windrose Airlines), до Чернівців з Києва 30 квітня та 3 травня – за 1218 гривень (Мотор Січ).

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що заважає розвивати туризм в Україні у нових реаліях пандемії.