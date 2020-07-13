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Мандрівка на Волинь: в Луцьку з'явився унікальний тур

Понеділок 13 липня 2020 13:37
Мандрівка на Волинь: в Луцьку з'явився унікальний тур
Фото: Туризм в Луцьку (podroze.onet.pl)
Автор: Катерина Гончарова

Планують оцифрувати також Луцький замок та озеро Світязь

Можливостей побачити унікальні історичні об'єкти України стає більше. Перший віртуальний тур Луцьким підземеллям вже опублікований на Google-картах. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Стас Ольшевський, начальник відділу туризму Волинської ОДА.

"Ми це зробили! Перший віртуальний тур Луцьким підземеллям вже опублікований на картах Google! Переходьте за посиланням. Поширюйте друзям, в усі куточки України та за кордон", - написав він.

У коментарях до допису Стас Ольшевський уточнив, що разом з командою оцифровує основні туристичні магніти області за технологією Googlestreetview.

Серед списку таких місць - Луцький замок, озеро Світязь, Шацьке поозер'я, історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир". Також планують оцифрувати Сваловичі, де знаходиться Національний парк "Прип'ять - Стохід" та Олику, де розташовується резиденція Радзивілів.

Мандрівка на Волинь: в Луцьку з'явився унікальний турФото: Луцьке підземелля (facebook.com/StasOlshevsky)

"Згодом заінтегруємо цю всю історію в наш туристичний сайт та карти Google, бо мапи Google - це базовий сервіс, до якого звикли і яким користуються всі", - додав він.

Чим унікальні підземелля Луцька

Окрім наземного міста, у місті Луцьк є також розбудована мережа підземних переходів.

Під підземеллями Луцька часто мають на увазі підвали під кафедральним костелом. Але в цьому місті підземель насправді набагато більше. Так, фактично під кожною спорудою в центрі міста були підвали, які заглиблювалися в землю не на один поверх. І хоча історія зберегла не всі споруди міста, підземних об'єктів вціліло немало.

Зокрема, на трьох рівнях підземного міста є сакральні об’єкти, трапезна, в’язниця, гробниці. Унікальний підземний комплекс під луцьким костелом Петра і Павла очолив п’ятірку найзагадковіших підземель України за версією сайту проекту IloveUkraine.

Мандрівка на Волинь: в Луцьку з'явився унікальний турФото: Віртуальний тур Луцьким підземеллям (facebook.com/StasOlshevsky)

Нагадаємо, раніше ми писали про Скелі Довбуша – цікаве місце у Прикарпатті, яке можна відвідати на вихідних.

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