Підроблені документи та відсутність візи. Які країни ЄС найчастіше відмовляють у в'їзді

137840 громадянам третіх країн було відмовлено у в'їзді через зовнішні кордони Європейського Союзу у 2020 році, повідомляє Schengenvisainfo.com з посиланням на дані європейського постачальника статистики Євростат. Там дані за цей період оприлюднили днями.

Повідомляється, що кількість відмов у в'їзді у 2020 році залишається досить низькою у порівнянні з попереднім роком. У 2019 році держави-члени ЄС відмовили у в'їзді 670 795 громадянам країн, які не входять до ЄС.

"З усіх країн ЄС в Угорщині, Польщі, Хорватії, Румунії, Болгарії, Німеччині та Словенії найвищі показники відмов у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

За даними Євростату, за цей період Угорщина відмовила у в'їзді 36 500 громадянам третіх країн. Таким чином, вона очолила список. Цифри показують, що кількість тих, кому було відмовлено у в'їзді в країну, значно збільшилося, оскільки у 2019 році Угорщина відмовила у в'їзді лише 14,40 громадянам третіх країн.

За Угорщиною слідує Польща, яка відмовила у в'їзді 28 130 громадянам країн, які не входять до ЄС. На відміну від Угорщини, у Польщі у 2019 році було більше відмов у в'їзді – у тому році Польща відмовила у в'їзді 65 425 громадянам третіх країн.

Фото: 137 840 громадян третіх країн не пустили до Європи протягом 2022 року, зазначають у Євростате (unsplash.com/grimur-grimsson)

Далі йдуть Хорватія з 14710 відмовами, Румунія з 12570 відмовами, Болгарія з 4685 відмовами, Німеччина з 4210 відмовами та Словенія з 4260 відповідно.

З яких причин відмовляли у в'їзді: основні причини

Згідно зі звітом Євростату, такій великій кількості громадян третіх країн було відмовлено у в'їзді до ЄС найчастіше з таких причин:

не було чинного проїзного документа;

не мали візи або посвідки на проживання;

надали підроблені проїзні документи.

Із загальної кількості громадян третіх країн, яким було відмовлено у в'їзді на зовнішніх кордонах ЄС, 4310 осіб не мали дійсних документів. 790 осіб представили підроблені документи, а ще 10 955 не мали чинної візи чи посвідки на проживання.

Проте в деяких країнах ЄС, таких як Люксембург, Австрія, Кіпр і Словаччина, відсоток відмов у в'їзді був набагато нижчим.

У 2020 році Люксембург відмовив у в'їзді лише п'ятьом громадянам третіх країн. У тому ж році Австрія відмовила у в'їзді 310 громадянам, за нею слідують Кіпр з 360 відмовами та Словаччина - з 435.

За даними Євростату, загальна кількість відмов належить до всіх відмов у в'їзді, зроблених на сухопутному, морському або повітряному кордоні.

ЄС використовує свої зовнішні кордони, щоб контролювати пересування осіб із країн, які не входять до союзу. Завдяки цим перевіркам вони забезпечують боротьбу з будь-якими формами ризику або загроз, які можуть вплинути на безпеку держав-членів.

"Прикордонний контроль включає не лише перевірку осіб у пунктах перетину кордону та спостереження між цими пунктами перетину кордону, але й аналіз ризиків для внутрішньої безпеки та загроз, які можуть вплинути на безпеку зовнішніх кордонів", — пояснила влада ЄС.

Таким чином, на їхню думку, необхідно зберегти умови, критерії та докладні правила, що регулюють перевірки у пунктах пропуску та спостереження на кордоні, у тому числі перевірки у Шенгенській інформаційній системі (ШІС).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у країнах ЄС планують змінити правила подорожей.