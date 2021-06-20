Подалі від туристів: секретні пляжі Одеси, про які ви могли не знати

Затишні місця для відпочинку на морському узбережжі: куди поїхати на відпочинок

Влітку українці мріють про морський відпочинок. Одеса давно стала справжньою "Меккою" для багатьох туристів, особливо в умовах, коли для наших туристів під час карантину закриті все ще немало країн.

Одеса користується серед українських туристів такою популярністю, що часом на пляжах міста не знайти вільного місця.

Сьогодні пропонуємо почитати, які маловідомі пляжі Одеси можна відвідати, не побоюючись безлічі туристів по сусідству.

Пляж біля 411-ї батареї

Це улюблене місце одеситів, які часто приходять сюди за комфортним відпочинком подалі від туристів. Тут можна відпочити від суєти Одеси та прислухатися до шуму морських хвиль.

Фото: Куди поїхати на безлюдні пляжі в Одесі або неподалік від міста? (Aquaparkodessa.com.ua)

Щоб дістатися до цього пляжу, треба сісти на 191 або 185 маршрутку і проїхати до парку-музею героїчної оборони Одеси 411-ї батареї.

Неважко здогадатися, що пляж в народі носить таке ім'я за аналогією зі знаковим місцем, поруч з яким знаходиться. Від парку треба пройти по крутому спуску через невеликий приватний і дачний сектор.

Фото: Великий пляж близько 411-ї батареї (Фотопортал Одеси/Ігор Потапов)

Це місце повністю "диким" не назвеш, хоча туристів тут дійсно мало.

На пляжі біля 411-ї батареї обладнані місця для комфортного відпочинку. Місцеві кажуть, що це один із найчистіших пляжів міста.

Мис Великий Фонтан

Це прекрасне місце для тих, хто шукає усамітнення. До речі, тут знайдеться місце і для любителів активного відпочинку: поруч з пляжем розташовуються пагорби, які можна досліджувати годинами.

Місцеві жителі називають це місце також "Золотим Берегом". І вони дійсно праві: теплі відтінки піску на місцевому пляжі просто неймовірно радують око, залишаючи незабутнє враження. Мис Великий Фонтан розташований в південній частині Одеси.

Фото: Мис Великий Фонтан (wikimapia.org)

Ще в ті часи, коли основним транспортним засобом міста була кінна залізниця, зупинки називали "станціями". Загалом у 19 столітті в Одесі було 19 таких станцій.

Сьогодні так називають зупинки трамваїв, якими можна дістатися до цього затишного і мальовничого пляжу.

Перша зі станцій розташована між вулицею Канатна і провулком Матросова. Звідси йде трамвай, курсуючи до 16-ї станції. Вона знаходиться біля пляжу "Золотий берег".

Пляж у Рибпорту

Цей пляж – із тих, які знаходяться за межами міста.

Тутешня головна визначна пам'ятка – зелено-білий маяк. Це місце давно стало улюбленим для туристів, охочих зробити красиві фото на узбережжі. До маяка обладнаний прохід, і його можна пофотографувати зблизька в різних ракурсах.

Фото: Маяк у Рибпорту (experttur.com)

Пляж у Рибпорту - також гарне місце для пікніка і вікенду з сім'єю, для рибалки та й просто для тихого відпочинку далеко від шуму міста. У порт заходять судна, і туристи, які відпочивають у цьому місці, можуть спостерігати цей процес.

Щоб дістатися до цього місця, треба їхати в бік Чорноморська, паралельно стежачи за картками та дивитись, куди звернути до пляжу.

Пляж "Скеледром"

Це місце буде до душі тим, хто шукає красиві пейзажі. Пляж тут кам'янистий. Можливо, через це навіть у розпал сезону в липні-серпні туристів тут не так багато.

Вода біля пляжу теж досить чиста.

Фото: Пляж "Скеледром" (2gis.ua)

Територія пляжу оточена красивими скелями. Тут можна позасмагати, влаштувати пікнік, відпочити з сім'єю або ж на одинці з собою.

На самому пляжі для туристів обладнана роздягальня. Пляж знаходиться за адресою Чкаловський пляж, 7.

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