Перші намиста в історії: у печері Марокко археологи виявили найдавніші прикраси світу

Вік мушель для намиста становить 150000 років

Найдавніші ювелірні прикраси знайшли археологи в Марокко. Вчені виявили 33 намистини з морських мушель, які могли носити близько 150 тисяч років тому, повідомляє artnews.

Результати пошуків археологи опублікували в журналі Science Advances. Намисто було знайдено в печері Бізмун приблизно в 16 кілометрах від узбережжя Ес-Сувейри, міста на атлантичному узбережжі Марокко.

Вчені впевнені, що ці найдавніші ювелірні вироби в світі – носили не тільки для краси, але і з метою позначення своєї приналежності. А значить, вже в кам'яному столітті люди прагнули до спілкування з представниками інших груп, крім родичів.

Найдавніші прикраси, зроблені вручну

Артефакти були знайдені в період з 2014 по 2018 роки - весь цей час міжнародна команда працювала над підтвердженням точного віку знахідки.

Фото: Розкопки в печері Бізмун (news.arizona.edu/Steven L. Kuhn)

Дослідження Національного інституту археологічних наук і спадщини в Рабаті включало датування урану і вивчення шарів відкладень, де виявилися намистини. Це дало вченим ключ до розгадки періоду, коли прикраси були зроблені – від 142 000 до 150 000 років тому.

Безліч намистин подібного типу і раніше знаходили в цьому регіоні, але жодна з них не була старшою за 130 000 років.

Хоча спочатку було неясно - чи були мушлі ювелірними прикрасами. Але дослідивши отвори в них, виявили сліди втручання людини. Навколо отворів виявлені повторювані майже мікроскопічні "борозенки" або сліди свердління, що дозволяє припустити, що вони були зроблені за допомогою інструменту і утворилися через підвішування на мотузці. Багато з них мають згладжені поліровані краї - видно, що їх шліфували навмисно.

На деяких намистах також були сліди охри - пігменту, який стародавні люди зазвичай використовували для прикрашання себе.

Фото: Найдавніші намистини збирали з 2014 року (twitter.com/djellalyoussef)

Що означало намисто для людей кам'яного віку

Стиль намистин вчені пов'язують з атерійською культурою середнього кам'яного віку в Північній Африці. Атерійці створювали кам'яні наконечники для полювання, і їм вже давно приписують створення перших зразків символічної матеріальної культури. Або, іншими словами, ювелірних виробів.

Дослідники впевнені, що намиста використовувалися як форма спілкування.

"Ймовірно, прикраси були частиною того, як люди висловлювали свою ідентичність за допомогою одягу. Вони показують, що навіть сотні тисяч років тому люди були зацікавлені в спілкуванні з більшими групами людей, ніж їхні найближчі друзі і сім'я", - сказав археолог Стівен Л. Кун.

Він додав, що точне значення намистин невідоме. Але вони явно були символічними об'єктами, які були розгорнуті таким чином, щоб їх могли бачити інші люди.

Фото: На мушлях залишилися сліди обробки людиною (news.arizona.edu/Abdeljalil Bouzouggar)

Археолог припустив, що люди в Північній Африці могли почати спілкуватися в той час, коли клімат був холодним і сухим. Можливо, вони створили клани для захисту обмежених ресурсів і могли використовувати буси, щоб висловити свою етнічну або іншу ідентичність, щоб показати, що вони належать до певної теритоорії.

"Одна справа знати, що люди були здатні створювати їх, але тоді виникає питання, що їх до цього спонукало", - задавався питанням вчений.

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