Первые бусы в истории: в пещере Марокко археологи обнаружили древнейшие украшения мира

Возраст ракушек для ожерелья составляет 150000 лет

Самые древние ювелирные украшения нашли археологи в Марокко. Ученые обнаружили 33 бусины из морских ракушек, которые могли носить около 150 тысяч лет назад, сообщает artnews.

Результаты поисков археологи опубликовали в журнале Science Advances. Бусы были найдены в пещере Бизмун примерно в 16 километрах от побережья Эс-Сувейры, города на атлантическом побережье Марокко.

Ученые уверены, что эти самые древние ювелирные изделия в мире – носили не только для красоты, но и с целью обозначения своей принадлежности. А значит, уже в каменном веке люди стремились к общению с представителями других групп, кроме родственников.

Самые древние украшения, сделанные вручную

Артефакты были найдены в период с 2014 по 2018 годы - все это время международная команда работала над подтверждением точного возраста находки.

Фото: Раскопки в пещере Бизмун (news.arizona.edu/Steven L. Kuhn)

Исследование Национального института археологических наук и наследия в Рабате включало датирование урана и изучение слоев отложений, где обнаружились бусины. Это дало ученым ключ к разгадке периода, когда украшения были сделаны – от 142 000 до 150 000 лет назад.

Множество бусин подобного типа и раньше находили в этом регионе, но ни одна из них не была старше 130 000 лет.

Хотя изначально было неясно – были ли ракушки ювелирными украшениями. Но исследовав отверстия в них, обнаружили следы вмешательства человека. Вокруг отверстий обнаружены повторяющиеся почти микроскопические "бороздки" или следы сверления, что позволяет предположить, что они были сделаны с помощью инструмента и образовались от подвешивания на веревке. Многие из них имеют сглаженные полированные края - видно, что их шлифовали намеренно.

На некоторых бусах также были следы охры - пигмента, который древние люди обычно использовали для украшения себя.

Фото: Самые древние бусины собирали с 2014 года (twitter.com/djellalyoussef)

Что значили бусы для людей каменного века

Стиль бусин ученые связывают с атерийской культурой среднего каменного века в Северной Африке. Атерийцы создавали каменные наконечники для охоты, и им уже давно приписывают создание первых образцов символической материальной культуры. Или, другими словами, ювелирных изделий.

Исследователи уверены, что бусы использовались в качестве формы общения.

"Вероятно, украшения были частью того, как люди выражали свою идентичность с помощью одежды. Они показывают, что даже сотни тысяч лет назад люди были заинтересованы в общении с большими группами людей, чем их ближайшие друзья и семья", - сказал археолог Стивен Л. Кун.

Он добавил, что точное значение бусин неизвестно. Но они явно были символическими объектами, которые были развернуты таким образом, чтобы их могли видеть другие люди.

Фото: На ракушках остались следы обработки человеком (news.arizona.edu/Abdeljalil Bouzouggar)

Археолог предположил, что люди в Северной Африке могли начать общаться в то время, когда климат был холодным и сухим. Возможно, они создали кланы для защиты ограниченных ресурсов и могли использовать бусы, чтобы выразить свою этническую или другую идентичность, чтобы показать, что они принадлежат к определенной территории.

"Одно дело знать, что люди были способны создавать их, но тогда возникает вопрос, что их к этому побудило", - задавался вопросом ученый.

Напомним, мы писали, что в Израиле археологи обнаружили знаковое строение из истории Хануки.

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