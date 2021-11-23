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Первые бусы в истории: в пещере Марокко археологи обнаружили древнейшие украшения мира

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Вторник 23 ноября 2021 19:33
Первые бусы в истории: в пещере Марокко археологи обнаружили древнейшие украшения мира Фото: Бусы каменного века из пещеры в Марокко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Возраст ракушек для ожерелья составляет 150000 лет

Самые древние ювелирные украшения нашли археологи в Марокко. Ученые обнаружили 33 бусины из морских ракушек, которые могли носить около 150 тысяч лет назад, сообщает artnews.

Результаты поисков археологи опубликовали в журнале Science Advances. Бусы были найдены в пещере Бизмун примерно в 16 километрах от побережья Эс-Сувейры, города на атлантическом побережье Марокко.

Ученые уверены, что эти самые древние ювелирные изделия в мире – носили не только для красоты, но и с целью обозначения своей принадлежности. А значит, уже в каменном веке люди стремились к общению с представителями других групп, кроме родственников.

Самые древние украшения, сделанные вручную

Артефакты были найдены в период с 2014 по 2018 годы - все это время международная команда работала над подтверждением точного возраста находки.

Первые бусы в истории: в пещере Марокко археологи обнаружили древнейшие украшения мираФото: Раскопки в пещере Бизмун (news.arizona.edu/Steven L. Kuhn)

Исследование Национального института археологических наук и наследия в Рабате включало датирование урана и изучение слоев отложений, где обнаружились бусины. Это дало ученым ключ к разгадке периода, когда украшения были сделаны – от 142 000 до 150 000 лет назад.

Множество бусин подобного типа и раньше находили в этом регионе, но ни одна из них не была старше 130 000 лет.

Хотя изначально было неясно – были ли ракушки ювелирными украшениями. Но исследовав отверстия в них, обнаружили следы вмешательства человека. Вокруг отверстий обнаружены повторяющиеся почти микроскопические "бороздки" или следы сверления, что позволяет предположить, что они были сделаны с помощью инструмента и образовались от подвешивания на веревке. Многие из них имеют сглаженные полированные края - видно, что их шлифовали намеренно.

На некоторых бусах также были следы охры - пигмента, который древние люди обычно использовали для украшения себя.

Первые бусы в истории: в пещере Марокко археологи обнаружили древнейшие украшения мираФото: Самые древние бусины собирали с 2014 года (twitter.com/djellalyoussef)

Что значили бусы для людей каменного века

Стиль бусин ученые связывают с атерийской культурой среднего каменного века в Северной Африке. Атерийцы создавали каменные наконечники для охоты, и им уже давно приписывают создание первых образцов символической материальной культуры. Или, другими словами, ювелирных изделий.

Исследователи уверены, что бусы использовались в качестве формы общения.

"Вероятно, украшения были частью того, как люди выражали свою идентичность с помощью одежды. Они показывают, что даже сотни тысяч лет назад люди были заинтересованы в общении с большими группами людей, чем их ближайшие друзья и семья", - сказал археолог Стивен Л. Кун.

Он добавил, что точное значение бусин неизвестно. Но они явно были символическими объектами, которые были развернуты таким образом, чтобы их могли видеть другие люди.

Первые бусы в истории: в пещере Марокко археологи обнаружили древнейшие украшения мира

Фото: На ракушках остались следы обработки человеком (news.arizona.edu/Abdeljalil Bouzouggar)

Археолог предположил, что люди в Северной Африке могли начать общаться в то время, когда климат был холодным и сухим. Возможно, они создали кланы для защиты ограниченных ресурсов и могли использовать бусы, чтобы выразить свою этническую или другую идентичность, чтобы показать, что они принадлежат к определенной территории.

"Одно дело знать, что люди были способны создавать их, но тогда возникает вопрос, что их к этому побудило", - задавался вопросом ученый.

Напомним, мы писали, что в Израиле археологи обнаружили знаковое строение из истории Хануки.

Также в Египте нашли затерянный 4500-летний храм Солнца.

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