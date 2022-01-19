Перша країна у світі. В Туреччині розвиватимуть сталий туризм: що це означає

Туреччина стала першою країною світу, яка уклала угоду про розвиток програми екологічного туризму з Глобальною радою зі сталого розвитку туризму (GSTC), - організацією з сертифікації та акредитації у галузі сталого туризму.

Про це йдеться у прес-релізі Офісу із питань туризму та інформації Посольства Туреччини в Україні, отриманому РБК-Україна.

Що це означатиме для туризму в Туреччині

Повідомляється, що в рамках угоди щодо розвитку національної програми разом з GSTC турецька туристична галузь протягом 3-х років буде реструктуризована, щоб відповідати міжнародним стандартам.

"На першому етапі угоди будуть визначені національні критерії програми та забезпечене навчання аудиторських компаній. На початку лютого до програми приєднаються представники турецької туристичної галузі", - йдеться у повідомленні.

Перший етап програми почне діяти у 2023 році, другий розпочнеться у 2025-му. До 2030 року країна планує виконати всі міжнародні стандарти, які передбачаються в рамках угоди. Влада країни очікує, що ці кроки допоможуть Туреччині "досягти стандартів міжнародного туризму".

Фото: Анкара, Туреччина (unsplash.com/olga-subach)

"Завдяки цій угоді туристична галузь Туреччини працюватиме з екологічними цілями та виконуватиме заходи зі сталого розвитку країни", - йдеться у публікації.

Відзначимо, у 2020 році під час пандемії COVID Туреччина першою у світі запровадила Програму сертифікації безпечного туризму (Safe Tourism), зобов’язавши заклади розміщення, харчування, конгрес-об’єкти, транспортні компанії тощо вжити низку заходів, щоб забезпечити здоров’я туристів та працівників галузі.

Сертифікати безпечного туризму в країні сьогодні отримали майже 12 000 об’єктів. Завдяки Програмі сертифікації безпечного туризму у 2021 році Туреччину відвідала рекордна кількість туристів, попри пандемію COVID.

Що таке стійкий туризм

Це сучасне поняття, що означає відповідальне ставлення до подорожей. Такий туризм задовольняє всі потреби туриста, але при цьому переслідує ідею збереження тих самих благ для майбутніх поколінь.

Термін включає декілька пунктів: зниження вуглецевого сліду, зменшення впливу на місцеві екосистеми, збільшення економічної користі для місцевих спільнот. Але це не означає, що тепер люди подорожують заради того, щоб зберігати природу, культуру та екосистему.

"Стійкий" турист не їде в одну з локацій, тільки для того, щоб зібрати сміття. Все ще їде туди, щоб насолодитися краєвидами та відпочити, покататися на серфі та дізнатися більше про країну. І при цьому не нашкодити, а наскільки це можливо й принести користь.

Нагадаємо, раніше в Туреччині суттєво послабили карантин - тести вже не треба здавати вакцинованим.