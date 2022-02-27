ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перешліть друзям за кордоном. Як іноземці можуть допомогти Україні: офіційні рахунки

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 14:30
Перешліть друзям за кордоном. Як іноземці можуть допомогти Україні: офіційні рахунки Фото: Київ, Україна (unsplash.com/gleb-albovsky)
Автор: Travel

Як з-за кордону переслати гроші на допомогу нашій країні під час війни з Росією

Іноземці з різних країн світу засуджують російську агресію та висловлюють підтримку українцям після нападу Росії на Україну. Наразі усі охочі іноземці можуть долучитися підтримати Україну.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як зазначили в пресслужбі, таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

Рахунок створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що іноземці по всьому світу пропонують допомогу українцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Україна
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Обман чи правда. Навіщо "накручують" відгуки на Booking та як не натрапити на фейкові
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Тетяна Негода
Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку
Тетяна Негода
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору