Надлишок гостей. У Таїланді після відкриття кордонів відмовляються від старої моделі туризму

Суворі заходи Таїланду щодо COVID призвели до повної зупинки міжнародних поїздок під час пандемії. Але тепер, коли туризм в країні знову розвивається, там хочуть приймати туристів, застосовуючи вже інші підходи, повідомляє Euronews Travel.

Історично країна давно приваблювала величезну кількість туристів: від бекпекерів (бюджетних мандрівників) до великих туристичних груп, мало піклуються про навколишнє середовище, пишуть у виданні.

"Тепер Таїланд хоче відійти від "гедоністичної" історії масового туризму, а міністр туризму Піпхат Ратчакитпракарн заявив, що основну увагу слід приділяти "мандрівникам високого класу, а не великій кількості відвідувачів",

Одна локація, де були б раді таким змінам - острови Пхі-Пхі, всесвітньо відомі своїми білими пляжами й чистою блакитною водою. У той час як обмеження не дозволяли мандрівникам з усього світу проникнути в цей регіон, місце поступово відновлювалося після багатьох років надмірного туризму.

До пандемії Національний парк Пхі-Пхі щорічно відвідували понад 2 мільйони гостей, при цьому 6000 осіб в день здійснювали поїздку у всесвітньо відому затоку Майя. Неконтрольований масовий туризм призвів до руйнування тендітної екосистеми.

"Кораловий покрив зменшився більш ніж на 60 відсотків всього за 10 років", - сказав AFP Тон Тхамронгнавасават з Університету Касетсарт в Бангкоку.

Фото: У знаменитій бухті Майя Бей корали постраждали від надлишку туристів (unsplash.com/humphrey-muleba)

Проблема виявилася настільки серйозною, щоу 2018 році влада закрила частину затоки Майя. У зв'язку з суворими обмеженнями на поїздки кількість відвідувачів у регіоні скоротилася майже до нуля, але тим часом місцева природа почала відновлюватися.

Біля берегів були помічені китові акули, що знаходяться під загрозою зникнення, повернулися багато видів черепах, а понад 40% залишків коралів, спеціально пересаджених в затоку Майя, вдалося зберегти. Експерти з екології кажуть, що це вдалося досягти завдяки відсутності відвідувачів. Однак для повного відновлення коралових рифів знадобилося б ще два десятиліття без гостей.

Переосмислення подорожей до Таїланду

Все ж в Таїланді, як і раніше, багато людей, адже в країні покладаються на туризм як на джерело доходу. Уряд країни сподівається відродити галузь, зосередивши увагу на більш екологічних подорожах, пише Euronews Travel.

Після пандемії Таїланд готується до запуску програми довгострокового проживання, орієнтованої на чотири типи гостей. Візи, податкові пільги та спрощені правила володіння нерухомістю призначені для залучення професіоналів, які бажають працювати в країні. Також до Таїланду хочуть залучати більше висококваліфікованих людей, заможних іноземців та пенсіонерів.

Щоб залучити таких відвідувачів, уряд також послаблює правила по яхтингу і переглядає податки на особисті речі та предмети розкоші.

Губернатор управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн сказав, що для сталості туристичного сектора країни необхідно залучати "цінних мандрівників".

Фото: В країну хочуть залучати заможних мандрівників і переглядають податки на предмети розкоші (unsplash.com/o-k-a-Joxep)

На Пхі-Пхі також сподіваються змінити свою туристичну репутацію, а голова Національного парку Прамоте Кэвнам наполягає, що минулі помилки більше не будуть повторювати.

Човнам більше не буде дозволено заходити в затоку Майя, замість цього вони будуть перенаправлені на причал далеко від знаменитої бухти на іншій стороні острова. Тільки вісім гідроциклів зможуть зупинитися в цій локації, а кількість відвідувачів буде обмежена до 300 осіб одночасно. Туристам буде дозволено перебувати в бухті не більше години.

Також створюються спеціальні райони для водних видів спорту, щоб спробувати обмежити вплив людини на океанське життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи поїдуть туристи в Таїланд після відкриття кордонів.

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