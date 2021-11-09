Парки, скелі та водоспади: 12 вражаючих локацій Львівщини для ефектних фото

Кращі маловідомі пам'ятки регіону
Подорожі Україною - це не тільки пам'ятки міст, а й мальовничі природні локації, які ефектно виглядають на фотографіях в соцмережах.
Найкрасивіші місця Львівської області запропонували любителям фото в управлінні туризму обласної адміністрації. У список інста-локацій включили 12 пунктів, які варто відвідати туристам і блогерам.
Куди варто вирушити за вражаючими краєвидами у Львівській області - детальніше в матеріалі РБК-Україна.
Туристам пропонують вирушити в дендропарк Львівського лісотехнічного університету. Там росте більше 350 видів дерев і кущів. Але найяскравіша локація - геометрична композиція з високими хвойними деревами: ялицями, туями, соснами. Є там і екскурсії, і екологічна стежка для відвідувачів.
Природний заповідник знаходиться за 25 км від Львова в природному регіоні Розточчя. Унікальна зона займає більше 2 тисяч гектарів - це річкові долини, болотисті місця, пагорби зі скелями. Також протікають дві річки і можна насолодитися видом ставків. Туристам пропонують пройтися по шести екологічних маршрутах і пагорбах головного європейського вододілу.
Помилуватися байдарками можна на території Червоноградського району. Там спортсмени сплавляються по водних маршрутах по річках Західний Буг, Рата і Солокія.
Проект "Єднає нас Буг" в рамках програми співпраці Польщі, Білорусі та України створює на території трьох країн два транскордонних байдаркових туристичних маршрути. Уздовж них буде побудовано 8 оглядових веж. А через кожні 25 кілометрів облаштують місця для відпочинку і встановлять мегафони для прослуховування звуків природи.
У селі Головиця на березі ставка зберігся красивий храм – костел Всіх Святих, побудований в 17 столітті. Його дерев'яний попередник згорів під час набігу татар. Пізніше костел відбудували в камені. Зараз мальовничий храм знаходиться в занедбаному стані і потребує реставрації.
Поруч з Льововом у селі Стрілки вже рік відкрито перший публічний парк з роботами сучасних українських скульпторів. За перший рік там побували більше 5,5 тисяч гостей. У парк варто потрапити на екскурсії, щоб почути про сучасних митців і їхні роботи. Подивитися фото можна в Instagram за хештегом #park3020.
Добромильський замок побудований на висоті 560 метрів над рівнем моря. Це пам'ятка архітектури 17 століття. Його будували як оборонну споруду. Місцеві жителі вірять, що в безлічі підземних ходів зберігаються скарби роду Гербуртів, який володів замком століття тому. До наших днів збереглися тільки частини стін, вежі і колодязі. У ясну погоду із замку можна побачити польське місто Перемишль.
Найвища вершина Львівської області - гора Пікуй. Відома тим, що на неї з села Кривка піднімався Іван Франко. Він живописно описав своє сходження:
"Ми піднімаємося вище, нашим очам починають показуватися доохресні верхи гір, на полі зеленіє подекуди рідка гірська рослина, а між туман блищаться то тут то там, неначе слеза, гірські хрусталі, звані драгонітами або мармороськими діамантами".
Конічний будиночок на острові посеред у селі Збруї - вже відома серед тревел-блогерів локація на Львівщині. Всередині вражає інтер'єр бібліотеки. Дістатися можна по містку над озером. Будиночок знаходиться на території господарства "Стир", де розташований готель і невеликий парк з рідкісними тваринами.
Незвичайні фото вийдуть біля двох карстових водойм на території природного парку "Північне Поділля". Їх називають "сині вікна" - адже озера з кришталево чистою бірюзовою водою унікальні для тутешньої місцевості. Водойми знаходяться на узвишші в лісовому масиві під покровом багаторічних буків Вороняцького холмогір'я.
Водоспад біля села Сопіт - мальовнича локація на території Національного парку "Сколівські Бескиди". Цінителі Карпат люблять фотографувати це місце в будь-який час року. Висота водоспаду - 8 метрів. Мальовнича природна фотозона знаходиться за 120 кілометрів від Львова.
Вражаюча природна пам'ятка - кам'яні утворення в ландшафтному парку "Верхньодністровські Бескиди". Фотографуватися радять біля Спаського каменю. Насправді там три камені, найвищий з яких досягає 24 метри. Сам же кам'яний масив тягнеться на 80 метрів.
Туристи, які дісталися до цієї локації, можуть вирушити в село Лаврів за 7 кілометрів від Старого Самбора – там є монастир 18 століття і за переказами був похований князь Галицько-Волинського князівства Лев Данилович.
Завершує топ-12 локацій, які варто відвідати для яскравих кадрів - серпантинна дорога біля села Явора.
Її називають "Турківська вісімка". Це одна з найкрасивіших доріг з вражаючими видами на річку Стрий.
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