Парк природи та милі тварини: кращі локації для зимових подорожей з дітьми

Куди поїхати під час карантину? Як безпечно розважити дітей? Де відпочити неподалік від столиці взимку?

Наприкінці осені ми із командою отримали безліч таких запитань від глядачів. І у відповідь вирішили скласти незвичний маршрут. Свіже повітря, обмаль контактів, пізнавальні історії та мішок приємних емоцій, які так цього року усім потрібні. Усе це є в новому маршруті й новому фільмі Tour De Ukraine.

Подробицями та всіма тонкощами маршруту ділюся з читачами РБК-Україна. Тож прямуємо на потужну "підзарядку"!

Відео: Де відпочити з дітьми взимку (youtube.com/Tour de Ukraine)

Парк природи "Беремицьке": село Беремицьке, Чернігівська область

Всього за 70 кілометрів від столиці, але вже на Чернігівщині, розташувався унікальний парк-заповідник "Беремицьке".

Місце, де можна здійснити цілком реальну "подорож у часі". І ніякий це не жарт, а реально крута ініціатива: у тутешньому лісостепі зоологи та волонтери відтворюють екосистему часів Київської Русі.

Уже минуло кілька років після того, як сюди завезли та призвичаюють до дикого середовища види тварин, що реально колись бігали табунами на півночі України.

Фото: Парк "Беремицьке" знаходиться за 70 кілометрів від Києва на Чернігівщині (надане Валерією Мікульською)

Умовно 100 гектарів парку природи можна поділити на дві частини.

Туристична половина парку зустрічає гостей "з порогу" і, окрім усіх зручностей, має ще цілу мережу вольєрів із конями рідкісних порід, оленями, лосями, велетнем-волом і неймовірно крутим музеєм щасливих диких котів.

Дика територія парку займає більшу зону парку та має кілька прокладених еко-маршрутів. Обирайте свою стежину і тримайте камеру напоготові: зненацька між деревами можете побачити доісторичних диких турів, або табун коней-тарпанів чи сайгаків, що реліктово існують із часів Льодовикового періоду.

Фото: В туристичній половині парку - мережа вольєрів із конями рідкісних порід, оленями, лосями, волом (надане Валерією Мікульською)

І звичайно пам’ятайте, що це дикі тварини. Тож будьте обережні й еко-френдлі: не нашкодьте природі й неодмінно подивіться нашу нову веселу серію.

Єдина в Україні ферма віслюків: село Великі Дмитровичі, Київська область

Що ви знаєте про віслюків? Це я сама запитувала себе, коли натрапила на цю ферму у мережі.

Виявляється, нині єдина в Україні ферма цих милих вухастих копитних знаходиться у годині їзди від столиці, в селі Великі Дмитровичі. Віслюча ферма нагадує контактний зоопарк. Три десятки красивих і зовсім не сумних, як у знайомому нам мультику віслюків живуть в затишному загоні й радіють гостям.

Віслюки приручені людиною понад 5000 років тому, з часів Древньоєгипетського царства, тож привітно зустрічають й навіть катають туристів. Але раджу поряд з ними не надто галасувати, адже від природи вони дуже обережні.

Фото: Єдина в Україні ферма віслюків знаходиться у годині їзди від столиці (надане Валерією Мікульською)

Але цей вселенський спокій передається людині з контактом і неймовірно розслабляє, адже природні вібрації віслюків майже такі самі, як у дельфінів. Певно тому віслюки так подобаються дітям.

А ще ці тварини дають корисне молоко. І, звичайно, на фермі його можна скуштувати. Віслюче молоко не містить казеїну, має три сотні корисних елементів. Локація знаходиться у низині села, біля камерного озера: це затишна зона для фото та відпочинку навіть у міжсезоння та взимку.

Овеча ферма: село Велика Бугаївка, Київська область

По сусідству із Дмитровичами, за 10 кілометрів, але уже Васильківському районі, ви знайдете ще одне колоритне господарство. Парадом тут правлять вівці.

Фото: Ферма розташована неподалік природного заказника "Васильківські Карпати" (надане Валерією Мікульською)

Сподіваюсь, ви потрапите на випас. Бо, по-перше, це красиво: отара розповзається по галявинах так колоритно, ніби за вказівкою режисера. А ще із ними можна контактувати, і це окрема емоційна розвага. Особливо коли у ваших руках - хрумкий букет сіна.

Але, окрім цієї кудлатої компанії, на подвір’ї можна побачити справжній свійський зоопарк. Кози, корова, свині, гуси, качки й навіть екзотичні кури, що несуть блакитні яйця: кого тільки немає на цьому подвір’ї.

Фото: Побачити таких тварин - суцільне задоволення для дітей (надане Валерією Мікульською)

Ферма розташувалася неподалік природного заказника "Васильківські Карпати" на кількох гектарах вихлястих, мальовничих пагорбів.

Природа довкола створила неймовірні пейзажі та господарство чудово вписалося у них. Тому чимало фотомайстрів уже вподобали собі місцину для авторських фотосесій.

Нагадаємо, раніше Валерія Мікульська розповідала РБК-Україна про найцікавіші локації Вінницької області для захоплюючої мандрівки.

Також ми писали про три кращі маршрути подорожей по Харківській області для знайомства з регіоном.