"Пандемія входить у нову фазу". Швеція знімає майже всі обмеження

Нові правила у країні почнуть діяти від 9 лютого 2022 року

Уряд Швеції оголосив про плани зняти більшість обмежень проти Covid-19, повідомляє The Local.com.

Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон, міністр охорони здоров'я Лена Халленгрен та генеральний директор Агентства громадської охорони здоров'я Карін Тегмарк Візелл оголосили, що майже всі обмеження буде знято 9 лютого 2022 року. Також ті, хто працює вдома, мають підготуватися до повернення на роботу.

"Пандемія не закінчилася, а вступає в абсолютно нову фазу. Ми наближаємося до моменту, коли Швеція знову відкриється", — сказала Андерссон.

Таким чином, у країні знову дозволять проводити масові заходи, знімуть обмеження на роботу закладів та вимогу надавати "вакцинні паспорти" для відвідування громадських місць.

Які обмеження будуть зняті у Швеції

Починаючи від 9 лютого, у країні набувають чинності наступні нововведення:

можна проводити заходи у приміщенні за участю 20-50 осіб: люди повинні бути розсаджені, дозволяється максимум 8 осіб у групі та один метр дистанції між групами;

пропуск вакцинації необхідний для закритих заходів із більш ніж 50 відвідувачами;

виставки та ринки у приміщенні повинні вимагати пропуску вакцини, якщо на них присутні більше ніж 50 гостей, а кількість гостей обмежена 500, з яких 10 квадратних метрів на особу;

ресторани мають закриватися о 23:00, а алкогольні напої перестануть продавати о 22:30;

групи людей у ​​ресторанах можуть складатися не більше ніж з восьми осіб із мінімальною відстанню між групами в один метр;

ресторани з концертами або іншими розвагами можуть приймати лише сидячих гостей;

максимум 20 осіб на закритих вечірках в орендованих майданчиках;

магазини повинні мати максимально допустиму кількість гостей, розраховану на площі 10 квадратних метрів на особу – це також відноситься до тренажерних залів, музеїв, художніх галерей, тематичних парків та басейнів;

у громадському транспорті далекого прямування, за можливості, всі пасажири повинні займати сидячі місця.

Фото: Швеція знімає COVID-обмеження від 9 лютого 2022 року (unsplash.com/anna-hunko)

На додаток до цього залишаться спеціальні рекомендації для тих, хто ще не був щеплений, а також рекомендації залишатися вдома тим, хто захворів на Covid-19.

Міністр охорони здоров'я Лена Халленгрен також заявила, що "уряд планує зняти обмеження на поїздки, введені 21 грудня для країн Північної Європи. Стосовно цього питання вона додала, що уряд надасть додаткову інформацію, "як тільки це стане можливим".

При цьому вона нічого не сказала про обмеження на поїздки до інших країн. Поточні правила в'їзду до Швеції для тих, хто прибуває з ЄС, діють до 28 лютого для людей, які прибувають з інших держав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Данія перша серед країн ЄС вирішила скасувати усі карантинні обмеження.