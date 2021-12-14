В очікуванні свят: в Іспанії не посилюватимуть обмеження для туристів напередодні Різдва

Які правила в'їзду для іноземців діють у країні сьогодні

Все більшою популярністю у туристів користується відпочинок в Іспанії, особливо у новорічні свята. Зважаючи на те, що правила в'їзду до країн ЄС нерідко змінюються швидко і непередбачено, багато хто не поспішає планувати таку подорож, відмовляючись від поїздок до Європи на Різдво та Новий рік.

Але в уряді Іспанії заявили, що поки не планують посилювати обмеження для в'їзду туристів, пише Schengenvisainfo.com.

Зараз до Іспанії дозволено в'їзд всім повністю вакцинованим мандрівникам, у тому числі з країни "ризикованого" списку. Додаткові заходи, такі як ПЛР-тести під час в'їзду, для них не застосовуються.

До цього списку входять такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Кіпр, Хорватія, Данія, Німеччина, Словенія, Естонія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Ірландія, Ісландія, Італія, Словаччина, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія та Швеція.

Мандрівники з усіх вищезгаданих країн ЄС (шенгенської зони) можуть поїхати до Іспанії, якщо вони дотримуються всіх правил в'їзду.

При в'їзді в країну мандрівники мають надати один із документів:

свідоцтво про повну вакцинацію однієї із затверджених вакцин (дві дози щеплення);

свідоцтво про одужання та термін дії сертифікату не перевищує 180 днів.

Для тих, хто не має цих документів, а також громадян ЄС (Шенгенської зони), мають пред'явити негативний результат ПЛР-тест, зроблений за 72 години до поїздки; або експрес-тест на антиген — не перевищувати 48 годин на момент прибуття до країни.

Діти молодше 12 років не зобов'язані пред'являти ці сертифікати або документи, що підтверджують.

Крім того, в країні дотримуються обмежень для іноземців, які прибувають із африканських країн. До списку країн включені — Ботсвана, Есватіні, Лесото, Малаві, Мозамбік, Намібія, Південна Африка, Замбія та Зімбабве.

Фото: Новорічний ярмарок в Іспанії (unsplash.com/emiel-van-betsbrugge)

Туристи з цих країн мають надати негативний результат тесту ПЛР, зроблений протягом 72 годин до прибуття, а також надати заповнену форму Travel Health.

Які правила в'їзду до Іспанії для українців

Раніше Іспанія не вводила для українців жодних додаткових правил: у країну можна було їхати навіть без ПЛР-тесту та вакцинації. Але з 22 листопада для в'їзду на територію Іспанії буде потрібний сертифікат про повну вакцинацію.

Приймаються вакцини, які схвалені:

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);

або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років і старше.

Нагадаємо, ми писали, що в ЄС хочуть посилити правила для вакцинованих та перехворілих туристів.