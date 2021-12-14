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В ожидании праздников: в Испании не будут ужесточать ограничения для туристов накануне Рождества

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Вторник 14 декабря 2021 15:17
В ожидании праздников: в Испании не будут ужесточать ограничения для туристов накануне Рождества Фото: Мадрид, Испания (unsplash.com/florian wehde)
Автор: Евгения Тугушева

Какие правила въезда для иностранцев действуют в стране сегодня

Все большей популярностью у туристов пользуется отдых в Испании, особенно в новогодние праздники. Ввиду того, что правила въезда в страны ЕС нередко меняются быстро и непредсказуемо, многие не спешат планировать такое путешествие, отказываясь от поездок в Европу на Рождество и Новый год.

Но в правительстве Испании заявили, что пока не планируют ужесточать ограничения для въезда туристов, пишет Schengenvisainfo.com.

В настоящее время в Испанию разрешен въезд всем полностью вакцинированным путешественникам, в том числе из страны "рискованного" списка. Дополнительные меры, такие как ПЦР-тесты при въезде, для них не применяются.

В это список входят страны такие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Кипр, Хорватия, Дания, Германия, Словения, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Словакия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Путешественники из всех вышеупомянутых стран ЕС (шенгенской зоны) могут поехать в Испанию, если они соблюдают все правила въезда.

При въезде в страну путешественники должны будут предоставить один из документов:

  • свидетельство о полной вакцинации одной из утвержденных вакцин (две дозы прививки);
  • свидетельство о выздоровлении и срок действия сертификата не превышает 180 дней.

Для тех, кто не имеет эти документы, а также граждане ЕС (Шенгенской зоны), должны предъявить отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки; или экспресс-тест на антиген — не превышать 48 часов на момент прибытия в страну.

Дети младше 12 лет не обязаны предъявлять эти сертификаты или подтверждающие документы.

Кроме того, в стране соблюдают ограничения для иностранцев, прибывающих из африканских стран. В список стран включены — Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Южная Африка, Замбия и Зимбабве.

В ожидании праздников: в Испании не будут ужесточать ограничения для туристов накануне РождестваФото: Новогодняя ярмарка в Испании (unsplash.com/emiel-van-betsbrugge)

Туристы из этих стран должны предъявить отрицательный результат теста ПЦР, сделанный в течение 72 часов до прибытия, а также предоставить заполненную форму Travel Health.

Какие правила въезда в Испанию для украинцев

Ранее Испания не вводила для украинцев каких-либо дополнительных правил: в страну можно было ехать даже без ПЦР-теста и вакцинации. Но с 22 ноября для въезда на территорию Испании потребуется сертификат о полной вакцинации.

Принимаются вакцины, которые одобрены:

  • Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm),
  • или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Указанное правило распространяется на лиц возрастом от 12 лет и старше.

Напомним, мы писали, что в ЕС хотят ужесточить правила для вакцинированных и переболевших туристов.

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