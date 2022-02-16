В очікуванні нового сезону. Курортна країна в Європі спрощує правила для туристів

На Кіпрі з 1 березня вакцинованим більше не потрібно буде здавати ПЛР-тест перед посадкою на рейс

Кіпр значно спрощує правила в'їзду.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані видання Financial Mirror.

Так, на Кіпрі від 1 березня скасують вимогу до вакцинованих пасажирів пред'явити ПЛР або експрес-тест перед посадкою на літак до острова.

Відповідно до нових правил поточна вимога про те, щоб усі пасажири мали при собі 24-годинний негативний експрес-тест або 72-годинний ПЛР-тест, буде скасовано для людей, які мають сертифікат про щеплення від COVID-19.

Сертифікати про щеплення ЄС дійсні протягом дев'яти місяців з моменту останнього щеплення.

В той самий час від 21 до 28 лютого всі пасажири проходитимуть тестування після прибуття в аеропорт.

Невакциновані пасажири проходитимуть тестування залежно від країни їхнього походження.

Вакциновані та одужалі люди повинні мати при собі підтвердження свого статусу, наявну довідку про вакцинацію або одужання, видану їхньою країною.

До списку входять: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Sputnik Light (тільки як бустерна доза), Novavax щеплення від COVID-19.

Пасажири старше 18 років повинні отримати бустерну дозу, якщо з отримання другої дози минуло дев'ять місяців. Інакше вони потраплять до категорії нещеплених.

Згідно з новими правилами, пасажирів, які одужали від вірусу, незалежно від того, чи зазначена їхня країна у списку, також будуть звільнені від карантину та тестів.

Кіпр прийматиме сертифікати про одужання, видані державами-членами ЄС та третіми країнами, включеними до системи сертифікатів Європейського Союзу про COVID.

Фото: На Кіпрі від 1 березня скасують вимогу до вакцинованих пасажирів пред'явити ПЛР або експрес-тест перед посадкою на літак до острова. (unsplash.com/antoine-angoulvant)

У разі довідки про одужання, дата поїздки не повинна перевищувати 180 днів з моменту першого позитивного діагнозу.

Які правила в'їзду на Кіпр діють сьогодні

Від 21 лютого країни будуть розділені на три категорії: "зелені", "червоні" та "сірі" в залежності від їх епідеміологічної ситуації за оцінкою Європейського центру контролю за захворюваннями (ECDC).

Згідно з новими правилами, попередні зелені та помаранчеві категорії будуть об'єднані, щоб відповідати нещодавно сформованій зеленій категорії.

Країни, позначені ECDC як червоні та темно-червоні, будуть перераховані у сірій категорії.

Невакциновані мандрівники з країн, що віднесені до зеленої категорії, повинні будуть здати ПЛР-тест не пізніше ніж за 72 години до вильоту або експрес-тест на антиген за 24 години до вильоту.

Невакциновані пасажири червоної категорії повинні дотримуватися тих самих правил тестування, що й країни із зеленою категорією, але мають пройти ПЛР-тест після прибуття в аеропорт. Вартість якого нестиме пасажир.

Невакциновані пасажири або пасажири без довідки про одужання у віці старше шести років, що прибувають із сірих країн, повинні мати при собі негативний тест, пройти ПЛР після прибуття та пройти самоізоляцію на 10 або сім днів за умови, що у них негативний результат тесту ПЛР.

Пасажири, як і раніше, мають заповнити форму CyprusFlightPass протягом 48 годин до вильоту і пройти вибіркові тести на коронавірус в аеропортах.

Нагадаємо, раніше Угорщина змінила правила в'їзду для туристів.