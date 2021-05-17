Озера, печери і каньйон: чому мандрівка до Північної Македонії може стати справжнім відкриттям

Фото: Блогери Оля Манько і Макс Узол у Македонії (Узол і Манько)

Мальовничі місця країни для пригод влітку

Одна з доступних для українців європейських країн поки ще не дуже популярна для подорожей. У Північну Македонію найчастіше доїжджають переважно досвідчені туристи.

Втім, цей напрямок українці можуть гідно в 2021 році - Македонія своєю природою не поступається іншим балканським країнам, а за вартістю житла і цінами в ресторанах виявляється навіть бюджетнішою, ніж в інших регіонах Балкан.



Тревел-блогери Оля Манько і Макс Узол побували в цій країні навесні. Вони поділилися з РБК-Україна своїм досвідом подорожі до столиці Скоп'є і розповіли, на що варто подивитися в місті та околицях.

Відео: Що подивитися в Скоп'є (YouTube/Узол і Манько)

Мости і колоритний базар

Столиця Македонії Скоп'є за площею на третину менша Києва, а найпримітніші місця можна оглянути за один день.



"Найцікавіші місця - це величезна площа Македонії, старовинний кам'яний міст, що нагадує віадук, арт-бридж і міст цивілізацій. Також ми були здивовані, що в місті є Меморіальний будинок матері Терези. Виявляється, вона родом зі Скоп'є", - розповідає Макс.

Фото: У Скоп'є є цікаві мости (Узол і Манько)

У столиці збереглося мало старовинних будівель: багато стародавніх споруд були зруйновані під час сильного землетрусу в 1963 році.

"Щоб якось залучити туристів, місцева влада вирішила встановити безліч пам'ятників. Зараз це "фішка" міста. І багато хто жартує, що пам'ятників у Скоп'є більше, ніж місцевих жителів. Один з них – пам'ятник Олександру Македонському на коні", - кажуть мандрівники.

Один з найцікавіших районів у столиці, який приваблює своєю автентичністю-Чаршія.

"Це величезний старий базар, де відчуваєш себе, як у Стамбулі. Невеликі будиночки, кебаби на кожному кроці, затишні кафе і ресторанчики. У цих вузеньких вуличках варто заблукати", - радить Оля.

Фото: Для туристів у столиці багато пам'ятників і локацій для фото (Узол і Манько)

Каньйон, скелі і печера

"Але найцікавіше знаходиться в околицях Скоп'є. І ми в першу чергу рекомендуємо відвідати каньйон Матка. Це найкрасивіше місце Північної Македонії", - розповідають мандрівники.

Ще сто років тому на тому місці текла невелика річка Треска. А потім побудували ГЕС і каньйон заповнила вода. Тепер це найпопулярніше місце Македонії.

"Можна взяти водну екскурсію і насолодитися каньйоном з катера. Скелясті гори і неймовірна блакитна вода викликає неймовірні емоції. Є два варіанти екскурсії: півгодинна і годинна. На короткій ви просто пройдете на катері по каньйону. Краса - на кожній секунді екскурсії: це той випадок, коли очікування збігаються з реальністю", - захоплюється Оля.

Каньйон розтягнувся на 28 кілометрів, а на екскурсії туристи пропливають в колоритному кораблику 3 кілометри.

Фото: Мальовничий каньйон в Македонії (Узол і Манько)

Під час годинної екскурсії блогери заїхали в печеру Врело. Піднімалися до неї сходами в скелі.

"Вона величезна: ми навіть не очікували таких масштабів. Всередині навіть два озера є. Все з підсвічуванням різними кольорами, як в якомусь концертному залі. Тому рекомендуємо обов'язково заїхати", - рекомендує Макс.

"Містичні" стовпи, оповиті легендою

У Північній Македонії є ще одне містичне місце, яке цікаво туристам. За півтори години їзди від Скоп'є знаходиться кам'яне місто Куклица. Більше ста кам'яних стовпів химерної форми вражають своїми масштабами.

"Про це місце є кілька легенд. Найвідоміша - про весілля. Один юнак крутив роман відразу з двома дівчатами і призначив їм весілля в один день. Поки він бенкетував з родичами першої нареченої, друга побачила це і прокляла їх. В результаті, всі гості разом нареченим і нареченою перетворилися на кам'яні стовпи", - переказує легенду Оля.

Фото: Кам'яні стовпи з містичною легендою (Узол і Манько)

На території кам'яного міста навіть є таблички, де підписані наречений, наречена, свати, кум і гості.

Видові локації біля озера для фото

У Македонії - неймовірна природа і одне з місць, куди варто заїхати туристам – локації з краєвидом на озеро Козяк. Знаходиться це місце всього в 30 кілометрах від столиці.

"Є кілька точок, звідки відкривається чудовий вид. Як орієнтир можна взяти ресторан "Aurora Kozjak". Біля нього розташований перший оглядовий майданчик", - ділиться орієнтирами блогер.

Краєвид на гори і каньйон в цьому місці зачаровує. Але якщо піднятися на гору праворуч від ресторану, вид буде ще яскравішим.

"Сюди місцеві приходять на пікніки і робити фотосесії для соцмереж. У цих місцях дуже свіже гірське повітря і фантастична панорама", - ділиться враженнями Оля.

Фото: Мальовнича природа в Північній Македонії (Узол і Манько)

Північна Македонія - надзвичайно контрастна країна, але якщо правильно скласти маршрут, то вийде надзвичайно цікава пригода, підводять підсумок мандрівники.

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