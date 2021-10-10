Відпустка по-грецьки. Як ідеально провести неспішні осінні канікули в Афінах

Осінні Афіни - ідеальне місце для того щоб "продовжити" літо, з яким не хочеться прощатися. Виснажлива грецька спека вже здала позиції, а осіннє блакитне море і яскрава палітра квітучих оазисів, затишні кафе і розмірений ритм життя греків якнайкраще налаштовує на неспішний відпочинок.

Саме час насолодитися кавою на терасі місцевого кафе і вирушити у багату подіями "одісею" з дослідження стародавньої історії Афін.

Правила в'їзду до Греції та особливості подорожі

Греція вельми лояльна до туристів у "постковідні" часи. "Зелене світло" в напрямку до античних земель для українських мандрівників забезпечує повна вакцинація практично будь-якою вакциною. Крім стандартного набору документів, також необхідна заповнена напередодні (за 24 години до вильоту) спеціальна Passenger Locator Form (PLF) - анкета для в'їзду в країну, що містить унікальний QR-соde.

Це перший документ після паспорта, який в обов'язковому порядку попросять показати в аеропорту Афін. Для невакцинованих туристів обов'язкове проходження ПЛР-тесту з підтверджуючим документом напередодні подорожі. Крім того, на контролі можуть вибірково направити на додаткове тестування.

Пару годин на літаку перенесуть вас до сонячного міста, знаменитого не тільки історичними пам'ятками, а й великою кількістю сучасного "наскального" живопису та писемності, графіті, що додають колорит і динаміку мегаполісу родом з античності.

"Сіга-сіга". Зрозуміти стиль життя сучасних греків

Осінні Афіни - це комфортна температура вдень і неймовірний спів цикад вночі, місце для ідеальних канікул в неспішному стилі, повністю співзвучним з грецьким виразом "сіга-сіга", що пояснює стиль життя сучасних греків, а то і зовсім претендує на звання "нью-ейдж по-грецьки".

Фото: Попри жаркий клімат, Афіни потопають у зелені. Дерева й квітучі чагарники буквально ростуть на дахах будинків і балконах (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Буквально (σιγά-σιγά) означає "повільно". Але кожен трактує цей вислів по-своєму: "не поспішай!", "тихо-тихо", "всьому свій час", "повільно, не поспішаючи", а то і зовсім - " насолоджуйся!". Або, залежно від ситуації, "завтра-післязавтра".

В цілому ж, за цим кумедним стійким виразом криється священне право будь-якого грека на невелику лінь або відпочинок.

На ділі може виявитися, що для того щоб прожити - зрозуміти, а іноді і "пробачити" це прекрасне місто, потрібно максимально зануритися не тільки в блакитне Егейське море, але і в його повсякденний ритм. А це як мінімум означає, що потрібно бути готовим втратили план відвідати всі музеї за пару днів, жити і харчуватися в звичному режимі, і будь-що-будь скупатися в ранковому морі.

Фото: На міських пляжах восени просторо і небагатолюдно (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Навіть якщо маршрут заздалегідь спланований ідеально, з великою ймовірністю, туристу, самостійно подорожуючому до Афін, доведеться бути максимально гнучким: вносити корективи в свої плани і отримувати максимум задоволення від раптових змін маршруту.

Фото: Панорамні види на Афіни (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Місцеві традиції можуть показати свою вдачу вже в перший день подорожі. Наприклад, якщо ви опинитеся в Афінах посеред вихідних, особливо в ранковий час, будьте готові, що у пошуках сніданку або працюючого супермаркету доведеться пройти не один кілометр, а продавці смачних кунжутних бубликів (кулурі) з'являться на вулицях тільки з обіду.

Музей може бути несподівано закритий через спеку або з якихось інших причин, а всі входи в Національний (Королівський) сад перекриті через ралі, що проходить через центр Афін.

Сучасний трамвай з точним розкладом, на якому буквально вчора ви безпроблемно дісталися на пляж, сьогодні не вийшов у рейс - адже 30 тисяч марафонців біжать вулицями Афін. Виходів з цієї ситуації два: приєднатися до натовпу бігунів або сповільнитися "по-афінськи" і зробити паузу на каву.

Фото: На заході сонця з афінських пагорбів відкривається прекрасний вид на вечірнє місто і підсвічені пам'ятки (Юлія Червінська/РБК-Україна)

"Кавове" місто та кухня, що підкуповує простотою

Афіни - "кавове" місто. На вулицях міста кав'ярні за кількістю можуть змагатися хіба що з булочними і кондитерськими, розташованими буквально на кожному розі. Упустити можливість випити склянку кави ніяк не можна. Так, все вірно, саме склянку.

Гаряча кава тут - рідкість, традиційне кавове меню практично повністю складається з крижаних кавових напоїв - фредо і фраппе. Навіть порція дуже "бадьорого" еспресо подається з неймовірною кількістю льоду і дуже високою піною. Всі напої - виключно в прозорих склянках всіляких форм і розмірів.

Фото: Страви місцевої кухні на 90% складаються з морепродуктів, восьминіг-гриль в різних варіаціях присутній в меню практично будь-якої таверни (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Греція - ідеальне місце для поціновувачів середземноморської кухні. Афіни, звичайно ж, не виняток. Кухня підкуповує своєю простотою і вражає різноманітністю смаків завдяки найсвіжішим морепродуктів і тонким нюансам спеціалітетів у вигляді оливкової олії, маслин і місцевих вин, особливо грецького "смоляного" вина - Рецина.

Подібні вина відомі з античності, а оригінального смаку їм надає соснова смола, якою стародавні греки запечатували амфори. Сьогодні винороби додають смолу спеціально ще на стадії бродіння для додавання вину фірмового грецького аромату, рецинування дозволене виключно в Греції.

Фото: У Афінах дуже багато вуличних котиків (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Основні прийоми їжі у афінян занадто зміщені в часі. Наприклад, для них абсолютно природно пізно і рясно вечеряти. Багато таверн й узагалі не відкриваються раніше 18.00, а після відкриття вам можуть запропонувати лише легкі закуски.

Заповненість закладів гостями досягає свого піку до 21-22 години, а багато барів з вуличними столиками забиті "під зав'язку" досить гучною і емоційною публікою до ранку.

Фото: На центральному ринку Афін можна спробувати і придбати оливки на будь-який смак: колоті, в'ялені, солоні, у травах (Юлія Червінська/РБК-Україна)

До речі, якщо для вечері ви вибрали столик всередині таверни, на вході вас попросять підтвердити проходження повної вакцинації. Навіть якщо один з гостей не вакцинований, запропонують повечеряти на відкритому майданчику закладу або ж зовсім відмовлять у відвідуванні.

Ще одним карантинним обмеженням в Афінах є заборона на гучну музику. На думку медичних експертів, це сприяє підвищенню голосу при бесіді, що може сприяти поширенню вірусів.

Афіняни мало готують вдома, в основному вечеряють в улюблених закладах. Де, до речі, багато страв у меню позиціонуються як домашні.

Фото: На ринку вас може зустріти незвичайний "продавець" (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Популярний "грецький салат" саме під цією назвою можна знайти лише на найтуристичніших вулицях. Для своїх же це "домашній овочевий салат", який подається з величезним цільним шматком фети зверху. Звичне для туристів європейське меню в місцевих закладах - велика рідкість, як і перші страви.

Не варто очікувати, що компанія місцевих завсідників закінчить трапезу швидко.

Традиційно навіть звичайні щоденні застілля затягуються за північ. У зв'язку з цим, у багатьох закладах столики потрібно бронювати заздалегідь. Ну а якщо рахунок в таверні доведеться чекати годинами, це цілком у стилі "сіга-сіга".

Фото: Різноманіття фруктів і овочів (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Обов'язково варто спробувати смажений сир, восьминога на грилі і грецький йогурт з козячого, овечого або коров'ячого молоко в глиняних горщиках, що продається буквально в кожному продуктовому магазині.

Крім того, в Афінах багато фірмових кафе, де ці ласощі подають як холодний десерт. Його рясно поливають медом, посипають горіхами і різноманітними фруктами за смаком. Гідний конкурент морозиву!

Фото: З настанням темряви знайти вільний столик в місцевих кафе і тавернах стає проблематично. На туристичних вулицях життя кипить до світанку (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Карантинних заходів суворо дотримуються у великих супермаркетах - тут на вході кожен покупець бере спеціальну картку з номером. Таким чином персонал контролює кількість відвідувачів у залах. Невеликі ж магазини на вході позначають максимальну кількість покупців, і ввічливо просять почекати на вулиці, поки хтось не закінчить покупки.

Фото: Різноманітність і ціни на морепродукти вражають, бо значно відрізняються від цін у тавернах. На ринку можна скуштувати щось зі свіжого улову (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Багато торгових точкок, офісів, салонів та бутиків працюють в "особливому" режимі - іноді це всього пару днів на тиждень, в інший же час вітрини наглухо закриті ролетами - головним "антивандальним" засобом, у багатьох центральних афінських кварталах, де регулярно проходять демонстрації та мітинги.

Щодня прогулюючись по цих вулицях, не перестаєш дивуватися новим графіті, що з'явилися буквально за ніч.

Фото: Карантинні заходи у великих супермаркетах - на вході кожен покупець бере спеціальну картку з номером (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Музейний марафон: що подивитися у місті з визначних пам'яток

Приїхавши на батьківщину західної цивілізації, просто неможливо залишити без уваги музеї та пам'ятки. Більш того, можна сміливо заявити, що Афіни - це і є музей.

Акрополь і розташовані на ньому Парфенон, Вежа вітрів, Афінська Агора, Арка Адріана, Храм Зевса Олімпійського, Панатінанаїкос (стадіон) - це стандартний перелік "маст сі", який згадується в будь-якому путівнику або відео відомих тревел-блогерів.

Фото: Безкоштовний вид на платні пам'ятки

Фото: Багато споруд вкриті реставраційними лісами і оточені загороджувальними парканчиками (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Але, як то кажуть, у кожної монети, і у "давньогрецької" в тому числі, є дві сторони. Не побачити Акрополь, як і багато інших визначних пам'яток, просто неможливо. По-перше, навколо нього буквально будується вся туристична індустрія, по-друге, як мінімум тому що вид на нього відкривається з різних частин міста.

Вартість відвідування багатьох античних місць в Афінах становить в середньому 10-12 євро, а у високий сезон досягає 20. Безкоштовно відвідати всі музеї Афін можна лише кілька днів у році: варто перевіряти цю інформацію в інтернеті заздалегідь.

Фото: "Музей" тут всюди. Місцеві визначні пам'ятки виглядають шикарно і вдень, і у вечірній час (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Про те, що Акрополь "не за горами", підкаже потік туристичних груп і значна черга зі спраглих подивитися на руїни. Після майже годинного очікування стає зрозуміло, що безліч людей і реставраційні ліси роблять картинку абсолютно не схожою на фото з мережі. Та й доторкнутися, в прямому сенсі, до історії не дадуть огорожі і уважні доглядачі музейної території.

Головний лайфхак: більшість античних пам'яток більш ефектні з висоти довколишніх пагорбів, ніж коли знаходишся біля їх підніжжя. Особливе задоволення - побачити їх під час заходу сонця. Так що краще попередньо уточнивши час заходу, сміливо вирушати на популярні оглядові майданчики.

Шикарний вид на Акрополь і Парфенон відкривається з пагорба Ареопаг, популярного не тільки серед туристів, а й у місцевої молоді. Тоді як ідеальна панорама міста постане з крутого кам'янистого пагорба Лікавіт, розташованого на висоті 277 метрів над рівнем моря.

Піднятися на нього можна на фунікулері, що значно заощадить сили і час. Однак не поспішайте купувати зворотний квиток: дорога вниз серед двометрових агав дуже мальовнича і зовсім не втомлює.

Фото: Гігантська скляна скульптура бігуна "Дромеас" зустрічає спортсменів за 2 кілометри до закінчення дистанції марафону (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Придивившись уважно, можна виявити, що музей в Афінах в прямому і переносному сенсі "під ногами".

Туристів, які вирішили скористатися підземним транспортом, на багатьох станціях метро зустрінуть вітрини з експонатами Музею метрополітену Афін.

Наприклад, у вестибюлях однієї з центральних станцій метро Афін, Синтагма (Syntagma), музейна експозиція розташована по всьому периметру станції, а всі експонати були виявлені під час будівництва метрополітену.

Фото: Музейна експозиція археологічних знахідок на одній зі станцій метро (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Тут до уваги мандрівників - глиняні масляні світильники, винні амфори, статуї, похоронні пам'ятники і навіть мозаїчна кладка підлоги стародавнього будинку та автентичний акведук.

Все буквально дихає історією, іноді "шари давнини" можна знайти в більш несподіваних ніж метро місцях. Наприклад, в підвалі магазину одягу, де помилуватися експонатами можна крізь скляну підлогу. До речі, побачити античні артефакти можна і в аеропорту, де також розташувався невеликий музей.

Вуличні філософи

Багато тревел-блогерів у своїх оглядах згадують, що в Греції криза, багато бездомних, а то і зовсім розповідають про окремі квартали, де масово мешкають наркозалежні.

Частково це так. Однак, навіть при тому, що бездомні в центрі Афін зустрічаються досить часто, багато спостережень, пов'язані з ними, викликають як мінімум здивування.

Фото: Безпритульні на вулицях Афін (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Хтось спить під фасадом будівель, хтось облюбував сквери і парки, встановивши там нехитрий навіс. А в мальовничих куточках скверу можна і взагалі виявити намети з "побутом" навколо у вигляді сушарки для білизни, полиці з книгами, крісел, і навіть рослини у вазонах на вході у "квартиру".

Або ж, піднявши очі на крону дерев, на подив виявити підвішеними упакований компактно килимок, спальний мішок і акуратно упаковані особисті речі - з настанням темряви під цим деревом будуть чиїсь "апартаменти".

Багатьох афінських безпритульних можна застати за мирним читанням книги, або коли ті зосереджено пишуть щось у блокнот. Ну а хтось і взагалі спить у сучасній "бочці" - коробці з-під холодильника, немов давньогрецький філософ Діоген.

Фото: Вуличне життя Афін (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Не менше подиву викликає турбота місцевої влади і соціальних служб про мігрантів і людей, які опинилися в складній життєвій ситуації. В Афінах часто можна побачити роботу мобільних пунктів з роздачі продуктових наборів, послуги з прання речей, консультування та допомоги з оформлення паперів для отримання допомоги. В цілому ж ознаки особливого економічного занепаду Афін явно перебільшені в мережі. Принаймні неозброєним поглядом помітити їх досить важко.

Безліч модних бутиків з відмінними сезонними знижками й "інстаграмні" вузькі вулички з різнокольоровими дверима потопають в зелені з колоритними кафе в історичному центрі міста, що розташувалися іноді прямо на сходах - відмінне тому підтвердження. Це однозначно вулички, які вкрадуть шматочок серця будь-якого туриста!

Фото: Порт Пірей - прекрасне місце для прогулянок. Звідси також відправляються пороми з материкової частини Греції на острови (Юлія Червінська/РБК-Україна)

Раніше ми склали путівник по Криту - найбільшому острову Греції, який покаже місцеві локації під іншим кутом.

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