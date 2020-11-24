Відпустка з комфортом: готелі Єгипту для яскравих фото та повноцінного відпочинку

Єгипет традиційно зберігає лідерство серед країн, доступних для відпочинку українцям у цьому сезоні. Важливу роль у виборі місця відпочинку в будь-якій курортній країні відіграють місцеві готелі.

Нерідко сучасні мандрівники від місця відпочинку вимагають не тільки зручності для проживання, але і яскравих видів для фото. Представляємо вашій увазі огляд готелів Єгипту з точки зору їх фотогенічності.

Снорклінг та корали

Якщо смартфон дозволяє робити фото на невеликій глибині або ж є спеціальний бокс для підводної зйомки, то перше, про що варто подумати в Єгипті – це споти для снорклінгу. Одну з таких локацій ми виявили прямо на території готелю Gravity Sahl Hasheesh 5*.

Кораловий пляж з коротким понтоном дозволяє зануритися за чудовими враженнями та світлинами без довгих пошуків і поїздок. Але не тільки це – тут ще є стильні сучасні інтер'єри, симпатичні меблі, продуманий дизайн. Все зроблено у 2018 році, так що виглядає досить свіжо.

Фото: Готель з цікавими інтер'єрами та зеленими зонами (скріншот з сайту booking.com)

Місцерозташування теж заслуговує уваги: Sahl Hasheesh - один з найелітніших районів Хургади.

Своя лагуна

Якщо фото з басейну вже нікого не здивуєш, то власна лагуна – інша справа. Де шукати таку? Ми знайшли у Gravity Samra Bay Resort 5. Готель - бутиковий, тому великих натовпів туристів на території немає, зате простору для фотосесій – безліч. І ключова точка – штучна лагуна з максимальною глибиною до 3,5 метрів.

Вид – чудовий, а головне – ніяких проблем з приливами та відливами. Вода є завжди. Класичних басейнів тут чотири, у всіх є підігрів води в зимовий період.

Фото: Готель в Хургаді зі штучною лагуною (скріншот з сайту booking.com)

Що радує – ціна за 5 зірок для Хургади досить прийнятна. Тут варто хоча б раз навідатися в лагуну на світанку – вид вражаючий. Ми це зробили після вечірки в найближчому клубі Little Buddha.

Активні фото з аквапарку

Всім любителям активного відпочинку і динамічних фото варто звернути увагу на готель Nubia Aqua 5* в Хургаді. Розваг тут справді багато.

Фото: Особливість готелю - новий аквапарк (скріншот з сайту booking.com)

Але основна "фішка" – новий аквапарк з 19 водними гірками для будь-якого віку та рівня екстриму. Фотографії звідси розбавлять потік одноманітних знімків з пляжу. Крім того, тут також є свій невеликий зоопарк з мавпочками, черепахами та іншими тваринами.

Максимальна активність

Хто сказав, що пляжний відпочинок обов'язково пасивний? Відпустку біля Червоного моря можна провести й дуже активно.

Наприклад, у готелі Desert Rose 5* в Хургаді нам вдалося знайти басейн олімпійського розміру, три тенісних корти, волейбольний майданчик і пляжну смугу довжиною 1,5 км, що добре підійде любителям пробіжок уздовж моря.

Фото: Готель з великим басейном і трьома тенісними кортами (скріншот з сайту booking.com)

Крім цього, є тут і аквапарк, і кораловий риф. Але ми б зробили акцент саме на спорті: всі ж знають, що досягати нових спортивних висот куди легше і приємніше, коли тебе підтримують друзі, нехай навіть і лайками у соціальних мережах.

Саме "серце" міста

Вирушаючи у відпустку, далеко не завжди плануєш весь час проводити у готелі. Якщо це ваш випадок, то ось вам порада: готель Bella Vista 4*.

Нам він сподобався в першу чергу тим, що знаходиться не тільки на березі Червоного моря, але і в самому центрі міста Хургада, поряд з популярними барами, ресторанами й магазинами.

Фото: Готель на березі Червоного моря та одночасно - у центрі Хургади (booking.com)

В самому готелі теж достатньо місць для фотосесій. Територія невелика, але затишна і зелена, а фото на піщаному пляжі з висхідним сонцем по-справжньому радують око.

Але найцікавіше все ж можна відшукати за межами готелю – міське життя, динаміка міста і веселощі дискотек.

Вид, від якого захоплює дух

Наступний готель у нашому списку - вже не в Хургаді, а в Шарм-ель-Шейху. Reef Oasis Blue Bay 5* – у ньому є все, що очікується від готелів такої категорії.

Однак ми згадали його ось з якої причини – тут є панорамний басейн infinity з чудесним видом на море і найближчу бухту.

Фото: Готель з панорамним басейном (booking.com)

Локація добре підходить для фотосесій, а перешкодити їм може тільки розслаблена атмосфера. Хоча справжніх instagram-фанів це, звичайно, не зупинить.

Варто ще додати, що на пляжі готелю є ще одна класна точка – басейни з джакузі просто неба. У зимовий сезон – те, що треба.

Шоу фонтанів та рифи

Завжди актуально, коли в готелі є відразу кілька варіантів для фотосесії. Причому принципово різні. Sierra 5* у Шарм-ель-Шейху – як раз такий випадок.

Активна анімація, вечірки, центральне розташування та доступ до одного з найкрасивіших коралових рифів на узбережжі.

Фото: Готель біля пляжної зони (booking.com)

Неподалік від готелю розташовані вражаючі співаючі фонтани, які працюють у вечірній час. Це хороше місце для прогулянок та можливість вибрати відпочивати у спокійному темпі або присвятити себе активностям. А може і чергувати їх залежно від настрою кожного дня.

Повне занурення

Одне з місць, де можна поринути в атмосферу відпочинку – готель Reef Oasis Beach 5*. Ми говоримо, звичайно, про занурення з фотографіями. Як відомо, на дайвінг в Єгипті є серйозні обмеження.

Проте в цьому готелі є дайвінг-центр, де можна пройти курс та отримати сертифікат. Крім того, тут є торгові ряди El Merkato та Old Market, які порадують любителів місцевого колориту.

Фото: У готелі є дайвінг-центр (booking.com)

Знімки звідси виходять автентичними та з атмосферою сходу. Також на території працюють 6 басейнів і аквапарк з 10 водними гірками. Загалом нудьгувати не доведеться, а варіантів для фото - багато.

Каскад вражень

Чи бувало так, що ви обирали готель заради виду? У нас - не часто, але це той випадок, коли воно того варто. Xperience Sea Breeze 5* має цікаву каскадну архітектуру. Звідси відкривається цікавий вид на острів Тиран і води Червоного моря.

Фото: В готелі багато зелених зон (booking.com)

Крім того, архітектурне рішення включає багато затишних і тихих зелених зон, де також можна влаштувати фотосет, та й взагалі спокійно провести час. А ще тут радує око сучасний дизайн номерів, де також вийдуть гарні фото.

"Східна казка"

Готель Faraana Reef 4* побудований в східному стилі, а незвичайні елементи декору і мощені каменем вулички доповнюють образ подорожі "в казку".

Фото: Готель побудований в східному стилі (booking.com)

Крім цього, неподалік розташований автентичний Old Market, пляж готелю вважається чи не найкращим в Шарм-ель-Шейху, а в одному з басейнів є штучна хвиля. Іншими словами - різноманітність місць для фотозйомки. Залишається тільки не забувати відпочивати у всьому цьому розмаїтті.

І незалежно від того, якому курорту або готелю або ви віддасте перевагу, варто пам'ятати, що найкраще місце для фотозйомки – те, де можна розслабитися та отримувати задоволення від відпустки. Головний герой цих знімків – ви самі, а все інше – тільки додаткові бонуси на фоні.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали особливості відпочинку з сервіс в Мексиці та Домінікані.

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