Вирушити до Фінляндії стане простіше: що зміниться для туристів

Громадянам із "зеленого списску" дозволяється безперешкодно в'їжджати до країни.

Влада Фінляндії оголосила, що від 15 лютого громадяни третіх країн звільняються від пред'явлення результатів тесту на COVID-19 для в'їзду до Фінляндії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Згідно з пресрелізом Міністерства внутрішньої безпеки та імміграції, обмеження на в'їзд через зовнішні кордони буде скасовано до 13 березня. Однак, тим, хто прибуває, необхідно пред'явити довідку про вакцинацію, дійсну протягом шести місяців у дорозі.

"Прикордонна служба не вимагає вищезгаданих довідок як умови для в'їзду від фінських громадян, які прибувають з третьої країни, від іноземців, які постійно проживають у Фінляндії, або від осіб, чий в'їзд заснований на поважній причині, такій як непереборні сімейні обставини або інші вагомі особисті причини ", - пояснюється в пресрелізі.

Крім того, до Фінляндії допускаються всі мандрівники віком від 16 років, які мають довідку про одужання або негативний результат тесту, проведеного протягом 72 годин, або від'їзд.

Внутрішні кордони було скасовано від 31 січня, а це означає, що країни ЄС та Шенгенської зони звільнені від додаткових вимог. Крім того, тим, хто прибуває із зелених країн, дозволяється безперешкодно в'їжджати до Фінляндії.

Зараз до зеленого списку входять Бахрейн, Колумбія, Чилі, Гонконг, Індонезія, Кувейт, Макао, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати та Уругвай.

Невакциновані мають пройти тест на COVID-19, який проводиться за 72 години (тест ПЛР) або за 48 годин (експрес-тест на антиген) до від'їзду.

Які правила діють для українців для в'їзду до Фінляндії

Між Україною та Фінляндією діють обмеження на здійснення необов'язкових поїздок.

Рух через внутрішні кордони ЄС, тобто між країнами ЄС та Фінляндією, також обмежений через загострення епідеміологічної ситуації в країні (з 28.12.2021 по 16.01.2022).

Здійснення необов'язкових поїздок (з туристичною метою) до Фінляндії буде дозволено виключно громадянам, які прибувають з підтвердженням повного циклу вакцинації проти COVID-19 та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини пройшло 7 днів. При цьому, якщо мандрівник підтверджує отримання однієї дози вакцини та сертифікат про одужання від Covid-19 (термін дії сертифікату 180 діб від дати забору біологічного матеріалу методом ПЛР або антигентестування, який дав позитивний результат на COVID-19), в'їзд до країни.

Усі особи, які приїжджають до Фінляндії, мають надати підтвердження негативного результату ПЛР-тесту або антиген тесту на COVID-19, який зроблений менш ніж за 48 годин до перетину кордону Фінляндії.

Це правило стосується всіх мандрівників, навіть тих, хто має підтвердження повного циклу вакцинації проти COVID-19 або підтвердження отримання однієї дози вакцини та сертифікат про одужання від Covid-19.

Фото: Всім, хто прибуває із зелених країн, дозволяється безперешкодно в'їжджати до Фінляндії (unsplash.com/tapio-haaja)

Громадяни з підтвердженням повного циклу вакцинації проти COVID-19 або сертифікат отримання однієї дози вакцини + сертифікат про одужання від COVID-19 можуть подорожувати до Фінляндії разом зі своїми неповнолітніми дітьми. При цьому всі особи, що народилися у 2006 році та раніше, повинні обов'язково надати підтвердження негативного результату тесту на COVID-19, який зроблений менш ніж за 48 годин до перетину кордону Фінляндії.

Фінською стороною визнаються такі вакцини:

Comirnaty (Pfizer-BionTech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (АстраZeneca); Janssen (Johnson&Johnson); BIBP/Sinopharm; Covishield; CoronaVac; Covaxin.

Сертифікат, що підтверджує повну вакцинацію, повинен бути перекладений англійською мовою та містити таку інформацію про особистість:

ім'я та дата народження особи, яка отримала повний курс вакцинації;

інформація про отриману вакцину;

дати отримання першої дози та другої дози вакцин (Увага! З дати отримання другої дози вакцини проти COVID-19 має пройти щонайменше 7 днів);

інформація про місце отримання вакцини;

підпис лікаря та печатка медичного закладу, де було проведено вакцинацію.

Фінською стороною визнаються як цифровий Соvid-сертифікат ЄС (EU Digital COVID Certificate), згенерований через програму "Дія", так і паперова версія Соvid-сертифікату, перекладена англійською або фінською мовами.

Відповідні інструкції зі змісту та формату сертифіката вакцинації опубліковані на вебсторінці Інституту охорони здоров'я Фінляндії (https://bit.ly/3p3nrdd) та на вебсторінці Прикордонної служби Фінляндії (https://bit.ly/3kMI10V).

Перетин кордону Фінляндії громадянами України на підставі негативного ПЛР-тесту буде дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки (це правило не стосується громадян Фінляндії, членів сім'ї громадянина Фінляндії та осіб, які мають дозвіл на проживання у Фінляндії).

Перелік поважних підстав для поїздки, за умови яких дозволяється перетин державного кордону, опубліковано на вебсторінці Прикордонної служби Фінляндії (див. Section 5. В'їзд до Фінляндії з інших держав або регіонів) https://bit.ly/3kMI10V.

При цьому обов'язкове проходження подвійного тестування на Соvid-19. Проходження двох ПЛР-тестів після приїзду до Фінляндії є безкоштовним для всіх мандрівників. Запис на проходження ПЛР-тесту можливий через сайт https://www.finentry.fi/en.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у країнах країн ЄС знімають обмеження на поїздки.

Також ми розповідали, що Європейська комісія планує внести кілька змін до цифрового COVID-сертифікату.