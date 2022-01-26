Скасування карантину для всіх. У Норвегії кардинально спрощують правила для туристів

Влада Норвегії заявила про скасовування вимоги проходження обов'язкового карантину після прибуття в країну для всіх туристів, пише The Local.

Правило почне діяти із 26 січня 2022 року. Мандрівники, які прибувають до Норвегії, більше не будуть зобов'язані проходити карантин незалежно від їх статусу вакцинації або наявності у них чинного сертифіката Covid-19.

Про зміну правил було оголошено на сайті уряду, і рішення було ухвалено за рекомендацією Норвезького інституту охорони здоров'я (NIPH).

За їх словами, мандрівники без дійсного сертифікату Covid-19 становили 7 відсотків усіх прибутків і лише 4 відсотки від загальної кількості випадків зараження, а це означає, що період карантину мав "мало значення" для розвитку пандемії в Норвегії.

"Настав час змінити вимоги про в'їзний карантин" — міністр охорони здоров'я

У Міністерстві охорони здоров'я країни заявляють, що в карантині немає потреби, оскільки на мандрівників припадає лише 4% випадків зараження. Тому в Норвегії більше "не вважають за потрібне" відправляти на карантин навіть тих, хто не вакцинований.

"Я згоден з NIPH у тому, що частка інфікованих серед тих, хто прибуває без COVID-сертифікату, настільки мала, що настав час змінити вимоги про в'їзний карантин", — оголосила міністр охорони здоров'я Інгвільд К'єркол.

Раніше повністю вакциновані мандрівники без COVID-перепустки, визнаної норвезькою владою, повинні були пройти 10-денний карантинний період, який може бути скорочений після тестування на третій день ізоляції, коли вони прибувають із району, що викликає зобов'язання щодо карантину.

Фото: Туристи незалежно від статусу вакцинації мають пройти тест на кордоні після прибуття (unsplash.com/simo-williams)

Невакциновані мандрівники можуть пропустити карантин за новими правилами. Мандрівники, які не повністю вакциновані або не мають чинного сертифіката Covid, як і раніше, повинні будуть пройти тестування за 24 години до вильоту.

Тепер у Норвегію можна буде лише з довідкою про негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на коронавірус.

Водночас мандрівники, незалежно від статусу вакцинації, повинні пройти тест на кордоні після прибуття та зареєструвати свій в'їзд до Норвегії. У разі виявлення коронавірусу – на самоізоляцію.

Скасування в'їзного карантину сприятиме швидшому відкриттю товариства, полегшенню в'їзду, вважають місцеві туристичні експерти. Це може мати позитивні соціально-економічні наслідки для бізнес-спільноти в цілому та туристичної галузі зокрема.

Також на сайті наголошується, що карантин може бути знову введений у разі зміни ситуації із зараженням або появи нового варіанту вірусу, що потребує більш суворих заходів.

Нагадаємо, стало відомо, що в ЄС запроваджують нові правила перетину кордону для туристів.