"Відверте хамство": туристка зіткнулася з неприємним випадком, замовляючи тур у Join Up

Цієї осені стало відомо про скандальний випадок, коли під час відпочинку в Єгипті українські туристи замовили у місцевого гіда послугу з пірнання у Червоному морі, і під час занять дайвінгом жінку та її сина акула покусала. Крім того, постраждав і сам гід, який намагався допомогти туристам.

Пізніше з'ясувалося, що туристи поїхали на відпочинок в Єгипет, купивши путівку у великого українського туроператора Join Up! Трагічний випадок з туристами активізував розмови про те, що подібні послуги краще замовляти у перевірених компаній. Також треба перевіряти, які з подібних активностей в країні офіційно дозволені.

"Те, з чим я зіткнулася, довело мене до сказу"

Якщо у випадку з інцидентом, під час якого постраждали українці, туристи самі замовили послугу у неперевіреного гіда, то з самим туроператором Join Up! відбувалися інші неприємні ситуації.

"Багато років літаю в різні країни, з різними туроператорами, в тому числі й з Join Up! На мій погляд, це одна із самих не туристоорієнтованих компаній. Те, що собі дозволяють гіди (особливо по таких напрямках, як Єгипет і Туреччина), просто не описати словами", - пише одна з туристок.

Те, як себе повели гіди, вона називає відвертим хамством. У компанії їй сказали, що до їхніх обов'язків давно вже не входить допомога в адаптації туриста в готелі й в країні перебування, їхнє основне завдання - це продаж екскурсій.

Фото: Туристи під час відпочинку нерідко замовляють послугу з дайвінгу у неперевірених гідів (pixabay.com)

Водночас додає туристка, Join Up! - не єдиний туроператор, який останнім часом грішить якістю роботи готельних гідів.

"Тому, як бувалий турист, до багатьох речей звикаєш і перестаєш звертати на них увагу, і намагаєшся звести до мінімуму спілкування з гідами, щоб не псувати собі настрій на відпочинку. Залишається лише поспівчувати туристам-новачкам. Але те, з чим я зіткнулася при покупці чергового туру в жовтні, довело мене до сказу. Оформлювала тур з вильотом з Мінська в Єгипет від Join Up і страховку від вильоту через них же", - розповідає вона далі.

Проблема досі не вирішена

За словами туристки, при покупці туру її запевняли, що проблем з поверненням коштів у разі настання страхового випадку не виникне, і їй обов'язково буде надана допомога у взаємодії зі страховою компанією з боку туроператора.

"На жаль, страховий випадок настав (позитивний ПЛР-тест) і мені довелося скористатися страховкою. Коли я звернулася за консультацією в Мінський офіс Join Up!, щоб мені надали допомогу в зборі пакету документів для страхової, мені сказали, що до їх повноважень дане питання не входить. Вони лише продали тур, а далі я повинна діяти самостійно згідно пам'ятці зі страхового договору", - зазначає вона.

Туристка додає, що таким чином вона залишилася сам на сам зі своєю проблемою, яка за станом на кінець листопада ще не вирішена, хоча тур вона купувала в жовтні.

Фото: Після того, як виник страховий випадок, туристці не повернули гроші за тур (pixabay.com)

"Мені довелося самостійно телефонувати кілька разів страховій в Київ, шукати на сайті страхової потрібні анкети, заповнювати їх, відкривати валютні рахунки для повернення коштів, відправляти бандероллю оригінали документів. І, звичайно, дуже хочеться вірити, що все-таки гроші отримаю, хоча б частково. Але для себе вирішила однозначно: з Join Up я більше не подорожую", - підкреслює вона.

Варто відзначити, що публічної реакції компанії-туроператора на цей і подібні випадки в публічному доступі знайти не вдалося. РБК-Україна готове надати можливість туроператору прокоментувати дану ситуацію, а також розповісти про випадки, коли виникають подібні ситуації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Єгипті знімають заборону на популярну серед туристів послугу.

Також ми писали, як туристи відпочивають у Туреччині в умовах нових карантинних обмежень.