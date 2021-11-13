Відмова від поїздок у більшість країн. Названо новий список найнебезпечніших напрямків Європи для подорожей

Агентство охорони здоров'я ЄС продовжує виступати за відмову від поїздок до більшості країн ЄС.

Всього за кілька тижнів до зимового сезону епідеміологічна ситуація залишається несприятливою для подорожей у більшості країн-членів Європейського Союзу, повідомляє Schengenvisainfo.com.

Останні оновлення карт від Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) демонструють, що в більшій частині країн Європи продовжується зростання випадків зараження COVID протягом останніх семи днів. Таким чином, ECDC пропонує всім утримуватися від несуттєвих поїздок.

Згідно з даними, наданими агентством охорони здоров'я ЄС, більшість країн ЄС - Австрія, Бельгія, Чехія, Болгарія, Хорватія, Естонія, Ірландія, Нідерланди, Латвія, Литва, Румунія, Угорщина, Словенія та Словаччина - в цей час класифікуються як "темно-червоні", передає видання.

Фото: Все більше країн ЄС відносять до "темно-червоного" списку через зростання випадків COVID (скріншот з сайту schengenvisainfo.com)

До такої категорії відносять країни, де реєструється понад 500 випадків зараження коронавірусом на 100 000 жителів за останні два тижні, а рівень позитивних результатів ПЛР-тестів склав понад 4% від загального числа.

Які нові країни ЄС потрапили до "темно-червоного" списку

Цього тижня лише деякі регіони Чехії, Нідерландів та Угорщини потрапили до "темно-червоного" списку. Однак, оскільки ці три країни демонструють підвищений загальний рівень зараження, тепер більша частина їх території забарвлена у темно-червоний колір.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з усіх країн, які в цей час класифікуються як "значно зачеплені COVID", найбільше хворих - у Нідерландах, Чехії та Румунії.

"З урахуванням цих темпів інфікування, які останнім часом швидко збільшуються, Агентство рекомендувало всім людям, особливо тим, хто не був вакцинований або вилікувався, уникати поїздок до будь-якої з вищезазначених країн", - пишуть на сайті.

Крім згаданих вище країн, від пандемії все ще значно страждають Німеччина, Польща, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ісландія та Ліхтенштейн. У всіх цих країнах за останні 14 днів зареєстровано понад 200 випадків на 100000 жителів, що означає, що вони включені до "червоного" списку.

Фото: Румунія, як і раніше, демонструє зростання випадків COVID (unsplash.com/alisa-anton)

"Поїздки в ці країни й регіони також не вітаються. Але не так категорично, як подорожі в країни, віднесені до "темно-червоного" списку. Проте всім рекомендується мати при собі необхідні документи та дотримуватися обережності під час поїздки", - зазначають на сайті Schengenvisainfo.com.

За даними Агентства, в останні пару тижнів епідеміологічна ситуація залишилася відносно стабільною у Франції, Португалії, Іспанії та Італії.

"Ці три місця в цей час є найбезпечнішими для подорожей", — йдеться у повідомленні.

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