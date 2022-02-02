Готелі заповняться на 100%. На популярних курортах Єгипту готуються до пікового сезону

Взимку в країні відкрили нові туристичні та об'єкти та озвучили нові плани

У Єгипті з початком курортного сезону прогнозують збільшення заповнюваності готелів, особливо в районах Шарм-ель-Шейха, Хургади, Луксора та Асуана, повідомляє Egyptindependent.com.

Очікується, що заповнюваність готелів зросте до 100% найближчими днями з початком курортного сезону та успіхом туристичного сектора в реалізації запобіжних заходів "на найвищому рівні", йдеться в повідомленні.

Цін на відпочинок в Єгипті не планують підвищувати – експерти

"Відпустка в середині року пожвавлює внутрішній туризм та сприяє збільшенню заповнюваності готелів, особливо в районах Шарм-ель-Шейха, Хургади, Луксора та Асуана", – зазначив голова туристичного об'єднання Єгипту Басем Халака.

Крім цього, за його словами, було розроблено туристичні програми та відкрито нові цікаві об'єкти, у тому числі Рамс-роуд, Національний музей єгипетської цивілізації, нові музеї у Шарм-ель-Шейху та програми релігійного туризму.

"Міністерство туризму спільно з міністерством охорони здоров'я слідує суворим процедурам для забезпечення безпеки готелів та підтримки іноземних інвестицій та єгипетських робітників, які залежать від туризму як джерела доходу. Зараз найбільш популярні країни, що розвивають туризм в Єгипті – Німеччина, Литва, Україна, Румунія, Албанія та Іспанія", – додав експерт.

Глава Палати туристичних компаній Луксора Тарват аль-Агамі пояснив, що в майбутній період сектор внутрішнього туризму очікує на відновлення, оскільки заповнюваність готелів збільшиться порівняно з минулим роком на 10%.

"Готелі пропонують розумні ціни, підвищення яких цього року не очікується. А внутрішній туризм компенсує відсутність іноземних туристів у цей період через поточну глобальну кризу, пов'язану з коронавірусом", – йдеться у повідомленні.

Фото: У Єгипті з початком курортного сезону прогнозують збільшення наповнюваності готелів, особливо в районах Шарм-ель-Шейха, Хургади, Луксора та Асуана (unsplash.com/nicec-hasseur)

Він додав, що доходи готелів від внутрішнього туризму в Хургаді та Шарм-ель-Шейху вже досягли 50%. При цьому ціни на розміщення для іноземних туристів також будуть "адекватними".

Голова керівного комітету Палати готельних підприємств Червоного моря Алаа Акел пояснив, що в цей період показники наповнюваності готелів покращуються завдяки сектору внутрішнього туризму.

Зазначимо, ціни на проживання є питанням попиту та пропозиції та визначаються готелями відповідно до мінімальних цін, встановлених Міністерством туризму.

Міністерство туризму встановило мінімальну ціну за ніч для людини у п'ятизірковому готелі у розмірі 40 доларів США та 28 доларів – у чотиризірковому готелі.

Коли краще їхати до Єгипту: погода взимку та високий сезон

Як правило, високим сезоном для Єгипту є період з квітня, а також друга половина вересня та жовтень-листопад. Такий поділ – досить умовний, оскільки залежно від конкретного року комфортна погода може розпочатися вже у другій половині березня або захопити початок червня, другу половину вересня тощо. Але взагалі з огляду погоди ці місяці ідеальні для пляжного відпочинку та купання у Червоному морі.

Середня температура вдень у Шарм-ель-Шейху в березні +25.4 °C, а у травні +32.2 °C. Море навесні прогрівається від +22.7 °C до +25.2 °C. вдень спека відступає і середнє значення листопада вже +26.9 °C. Температура води тримається в районі +26.0 °C + 27.0 °C аж до кінця осені

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Шарм-ель-Шейх з'являться "зелені" міста-курорти.