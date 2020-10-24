Не тільки Туреччина: у які країни українці їдуть у відпустку цієї осені

Любителям екзотичного відпочинку в цьому сезоні може не вистачати звичних вражень – більшість теплих країн не поспішають відкривати кордони для мандрівників. Але навіть в умовах пандемії вирушити на відпочинок в інший куточок світу не становить проблеми.

Авіакомпанії запускають прямі рейси в далекі країни, а туроператори пропонують путівки на різний смак.

"Здавалося б, українці в цьому році їздять у відпустку тільки в Туреччину і Єгипет. Але насправді в цьому сезоні є також запит на путівки в екзотичні країни", - каже в коментарі РБК-Україна співзасновник туристичної компанії "Авіаліга" Олександр Шуляк.

Ми розбиралися, чим привабливі для українських туристів екзотичні країни цієї осені й узимку.

Фото: Пляжі в Домінікані (pixabay.com)

Домінікана – готелі високого рівня

Домініканська республіка розташована на острові Гаїті. Країна вважається одним з найпопулярніших курортів у карибському регіоні.

"Домінікана приваблює українських туристів завдяки прямій чартерній програмі, яка вже запустилася. Важливо те, що для громадян України ні віза, ні тести, ні обсервація не потрібні", - відзначає експерт.

Для екзотичного відпочинку чи на узбережжі Атлантики, чи з боку Карибського моря в Домінікані є все необхідне: білосніжні широкі пляжі з м'яким піском і нависаючими пальмами, яскраво-блакитні води, в які хочеться пірнати, курортні готелі високого рівня з ненав'язливим і душевним обслуговуванням, перераховує спеціаліст.

"Для шукачів пригод відкриті острови з водоспадами, лагунами, скелями й мангровими заростями. А півострів Самана дозволяє туристам спостерігати за дельфінами, ламантинами й навіть горбатими китами з січня по березень", - розповідає Олександр Шуляк.

Фото: Пляж в Канкуні (pixabay.com)

Мексика – дайвінг та стародавні цивілізації

Мексика цікава красивими пляжами та місцевою культурою. Курорт Канкун на південному узбережжі Мексики входить у п'ятірку кращих курортів світу – це нескінченні білосніжні пляжі й чисте блакитне море. Він розташований на півострові Юкатан між Карибським морем і лагуною Нічупте.

В Канкун їдуть за якісним сервісом, активним відпочинком, екскурсіями до археологічних пам'яток архітектури стародавніх цивілізацій: ацтеків, ольмеків, майя.

На південь від Канкуна знаходяться курорт Рів'єра-Майя зі стокілометровою пляжною смугою, і острів Косумель, який розтягнувся на 53 км в довжину. Велика частина острова – це національний парк. Але цей курорт славиться другим за величиною у світі кораловим рифом і красивою природою.

Фото: Екопарк Шкарет поруч з Канкуном (pixabay.com)

"Що важливо - Мексика і Домінікана зараз у зеленій зоні для України, тобто після повернення відпадає необхідність у тестуванні або самоізоляції. Але треба звернути увагу на те, що кожні два тижні ситуація з правилами в'їзду змінюється, і потрібно її регулярно відслідковувати", - зазначає експерт.

Безпечні Мальдіви

Мальдіви - зараз один з найпопулярніших і найбільш безпечних напрямків, кажуть експерти туристичного ринку. Цьому сприяють правила для туристів, які встановили на цьому курорті.

"Один острів - готель. Всі гості приїжджають з негативним ПЛР-тестом.

Ну і звичайно, готелі радують спецпропозиціями, знижками, апгрейдами", - перераховує переваги відпочинку на Мальдівах Олександр Шуляк.

Мальдіви розташовані недалеко від екватора, тому температура повітря і води там практично незмінна упродовж року. Температура повітря вдень близько +30°C. У вечірній і нічний час вона опускається до +25°C. Температура води +28°C.

Фото: Відпочинок на Мальдівах (pixabay.com)

Щоб спростити приліт туристам з далеких країн, на Мальдівах продовжили термін дії довідки з негативним результатом на COVID-19 розширили до 96 годин (4 доби). З 26 грудня з України почнуть літати прямі рейси авіакомпаній МАУ і "Air Azur".

Відпочинок на екзотичних курортах виявляється цілком доступним, коли є можливість летіти без пересадок і можна вибрати готелі до душі. Навіть під час пандемії можна подорожувати зі смаком і відривати для себе світ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попит на відпочинок в курортній країні різко знизився в кінці жовтня.

Також повідомлялося, де можна відпочити в Туреччині в листопаді та грудні, коли в країні вирішили продовжити сезон і продовжили приймати українських туристів за спрощеною процедурою.