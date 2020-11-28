Відпочинок у Карпатах стане доступнішим: куди можна поїхати в гори у грудні

До багатьох популярних локацій для відпочинку в Україні взимку комфортніше добиратися поїздом. З 13 грудня "Укрзалізниця" відновила рух деяких поїздів на найбільш популярні напрямки.

Напередодні новорічних свят українці активно цікавляться курортами і спа-центрами в своїй країні замість закордонних курортів. Багато хто обирає відпочинок в західній Україні – на гірськолижних або термальних курортах.

Вирушити до цілющих вод Солотвино або на снігові схили в Славському стане простіше вже в грудні, за два тижні до свят. Поїзди за цими напрямками почнуть курсувати щодня.

Фото: Відпочинок на гірськолижному курорті (facebook.com/pik dragobrat)

Які нові напрямки відкриваються

"Укрзалізниця" готується до новорічних та різдвяних свят: призначають поїзди, продовжують чинні маршрути або збільшують періодичність курсування.

"Цими поїздами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних та різдвяних свят в популярних напрямках: Київ-Солотвино, Одеса-Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель-Одеса, Маріуполь – Львів, Хмельницький – Лисичанськ", - повідомляють у прес-службі компанії.

Поїзди, рух яких відновлять:

№ 13/14 Київ - Солотвино (Тересва) щодня зі столиці з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.

№ 26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів щодня з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня.

№ 58/57 Ковель - Одеса через день з Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.

№ 70/69 Маріуполь - Львів щодня з Маріуполя з 13 грудня, зі Львова - з 15 грудня.

№ 138/137 Хмельницький - Лисичанськ з 13 грудня щоденно з Хмельницького, назад з 14 грудня.

№ 357/358 Київ - Рахів щодня з 18 грудня з Києва, з 19 грудня - з Рахова.

№ 745/746 Київ - Славське щодня з 15 грудня в обох напрямках.

Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів - Бахмут і № 217/218 Київ - Рахів.

Фото: Курорт у Славському (stezhkamu.com)

Додаткові поїзди на "пікові" дати:

№168 Львів - Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021;

№198 Ковель - Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020, 3, 6, 10 січня 2021;

№ 768/767 Київ - Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021, з Херсона 30, 31 грудня 2020 року, 4 і 11 січня 2021.

Будуть їздити щодня з 13 грудня:

№ 41/42 Дніпро - Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Лисичанськ - Київ;

№ 118/117 Чернівці - Київ.

Також продовжено маршрут поїзда № 779/780 Суми — Вінниця.

Відпочити в Карпатах до Нового року можна за вигідними цінами

Вирушити на популярні українські курорти можна, не чекаючи свят. На думку експертів, у грудні в такої відпустки є маса переваг.

Попит на відпочинок в Карпатах в листопаді знизився через побоювання з приводу поширення COVID-19, говорить РБК-Україна Сергій Прокоп - гід-екскурсовод, який проводить походи в гори та працює в санаторії "Карпатія", що в закарпатському регіоні.

"На цей момент готелі в Карпатах практично не заповнено. У багатьох порожні номери з огляду на те, що туристи побоюються подальшого збільшення масштабів пандемії. Але, з іншого боку, поїздка в Карпати якраз і передбачає усамітнення на віддалі від натовпів людей і спокійний відпочинок. Так що я, навпаки, вважаю таку відпустку гарною можливістю побути в самоізоляції та насолодитися спокійним вікендом в атмосфері релаксу. А на додачу - потрапити в цікаві місця Карпат на екскурсії", - вважає він.

Фото: Готель у Ворохті (tur365.com.ua)

За словами Сергія Прокопа, через досить низький попит сьогодні в Карпатах можна знайти готелі та комплекси, які пропонують гостям суттєві знижки.

"Це дозволить туристам заощадити й приїхати на відпочинок в мальовничі Карпати, побути в оточенні красивих гір значно дешевше, ніж це було раніше", - говорить експерт.

Приміром, туристичний комплекс "Ворохта 365" в однойменному селищі Карпат пропонує двомісний номер (двоспальне ліжко) - 650 гривень. До речі, в ціну входить і сніданок. Гостьовий будинок "М" у Ворохті пропонує двомісний номер із двома окремими ліжками та спільною ванною кімнатою - 880 гривень.

В готелі Lavanda country club, розташованому в селі Татарів у Карпатах стандартний двомісний номер з видом на внутрішній двір варто 1131 грн. У приватній міні-садибі "Зоряна" в тому ж Татарові двомісний номер "делюкс" з двоспальним ліжком або двома окремими ліжками можна забронювати лише за 840 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок на найбільш засніженому курорті Карпат.

Також повідомлялося, чи дорого відпочивати на відомому курорті Буковель.