Відпочинок у лютому: де і як корисно провести час

Латинська назва останнього місяця зими februarius пов’язана з очищенням. Саме в цей час настає період ділової активності після затяжних новорічно-різдвяних свят, з іншого боку нас чекає зміна погоди, авітаміноз та хронічні загострення. А цього року ще й очікування великої чи малої війни.

Як уберегти себе від лютневих негараздів, легше пережити цей період і посилити свій імунітет? До вашої уваги ТОП-5 способів провести час у лютому з користю для здоров’я.

Відпочинок біля моря

Чудовий варіант, коли ви маєте хоча б тиждень вільного часу, кошти, які дозволяють придбати квитки на авіапереліт, і дві дози вакцини проти COVID-19.До єгипетських курортів, які в цей час пропонують порівняно недорогий відпочинок, нещодавно доєдналися ще кілька екзотичних країн, які спростили правила в’їзду для українців: Шрі-Ланка та Танзанія. Якщо є можливість подарувати собі подорож на 2 тижні, то це Мексика, Домінікана, Мальдіви й навіть Нова Зеландія, котра два роки була закрита для туристів.

Шрі-Ланка офіційна відкрита для туристів з 21 січня (фото: unsplash.com)

Звісно, чим далі розташована країна, тим дорожча подорож. Проте свіжі фрукти, південне сонце і морська вода були б дуже корисними для подолання весняного авітамінозу. Недоліками цього варіанту є вартість відпочинку, слабка медична компонента і відстань від дому. А якщо завтра війна, а ви далеко за кордоном? Чи зможете ви швидко повернутися в Україну і допомогти рідним евакуюватися чи захищати своє майно? Звісно, не варто вірити у найгірші сценарії, але готовим треба бути до всього.

Гірськолижний курорт

Погода цього року дарує чудові умови для катання на лижах. Крім традиційних гірськолижних курортів у Словаччині, Грузії, Туреччині, Австрії чи Італії, ми маємо чудові українські лижні центри: Буковель, Драгобрат, Паляниця, Славське, Пилипець, Плай, Яблуниця, Борислав, Красія, Мигово, які подарують не тільки задоволення, але й відпочинок у Карпатах і подекуди СПА-процедури: чан, масаж і навіть можна знайти готелі з басейном. Цей варіант профілактики і переходу організму від зимових свят до активної робочої весни має відчутну фізичну складову.

Найвищий гірський курорт України Драгобрат знаходиться на висоті 1400 метрів над рівнем моря (фото: Євгенія Колесник)

Варіант гірськолижного відпочинку в Карпатах, крім фізичних навантажень і чистого карпатського повітря, дає можливість відволіктися від проблем, а у випадку небезпеки протягом доби повернутися додому. Проте відпочинок у Карпатах на гірськолижних курортах не забезпечує всеосяжної підготовки до зимово-весняного переходу. Тут ви не проведете очищення організму і не позбудетеся авітамінозу та весняних хронічних захворювань. Але забезпечите собі чудовий настрій на увесь рік.

Бальнеологічний курортний готель

Це, мабуть, найкращий варіант для профілактики захворювань і підготовки організму до весняно-літнього періоду. Детоксикація (очищення організму), мінеральні ванни, відновлювальні й оздоровчі медичні програми, реабілітація, фізіотерапія, лікувальна вода – це неповний арсенал природних і фізіотерапевтичних ефективних засобів для оздоровлення і відновлення організму після зими.

Такі готелі зі СПА-центром можна знайти у різних куточках України. Це, передусім, відомі бальнеологічні курорти: Миргород, Хмільник, Сатанів, Моршин, Трускавець, Східниця, Шаяни, Свалява й інші закарпатські водолікувальні центри.

Мінеральні води найкраще допомагають у профілактиці захворювань, активують імунітет, сприяють детоксикації організму, мобілізують та активізують захисні сили і резерви організму. Є чудовий готель з басейном у Карпатах. Східницький готель "Респект" дозволяє якнайкраще позбутися зайвих кілограмів, захиститися від весняних хронічних захворювань і добре відпочити в безпеці і комфорті.

Східницький готель "Респект" (фото: respecthotel.com.ua)

СПА-центр "Респекту" має найрізноманітніші медичні програми, які вкрай важливі для весняного періоду: детоксикація, постковідна, урологічна, дерматологічна програми та відновлення опорно-рухового апарату. Крім того, СПА-центр готелю має програми схуднення та омолодження, пропонує послуги кваліфікованого остеопата, який проведе функціональну діагностику вашого організму і запропонує вам терапевтичну програму за СУ-Джок.

Крім відпочинку в Карпатах, можна замовити готелі з басейнами та СПА-центрами в інших областях України, та карпатські джерела, гірське повітря і гірськолижні витяги поряд є лише в горах.

Кліматичний курорт

Крім водолікувальних курортів, Україна багата на кліматичний відпочинок. Тут слід згадати про найпопулярніші з них: Соледар, Ірпінь, Конча-Заспа, Бердянськ, Одеса, Ужгород. На відміну від бальнеологічних курортних центрів, ці відпочинкові зони здебільшого пропонують послуги санаторного лікування, профілактики захворювань та оздоровлення.

Крім того, Соледар і Бердянськ розташовані в місцях можливих бойових дій, а тому до деескалації військової активності з боку РФ їх розглядати не варто. Інші курорти забезпечені медичним обладнанням і фахівцями, які здатні провести профілактику сезонних захворювань та відновити імунну систему організму.

В Конча-Заспі та Одесі є готелі з басейном і СПА-центрами, які пропонують медичні процедури, програми детоксикації та постковідні програми. І хоча тут відсутні чисте карпатське повітря і лікувальні мінеральні джерела, послуги на кліматичних курортах в лютому є значно дешевшими, ніж відпочинок у Карпатах. Крім того, вони можуть бути ближчими до вашого місця проживання.

Відновлення вдома

Це найбільш бюджетний варіант підготовки організму до весняно-літнього періоду. Але чи буде це відпочинком - вирішуйте самі. Та якщо ви прийняли рішення залишатися вдома, то слід запастися вітамінами, які допоможуть очистити організм та підтримати імунну систему в перехідний зимово-весняний період. Звичайно, це не матиме такого ефекту, як відпочинок на бальнеологічному курорті у готелі з басейном у Карпатах, але відновлення і підтримка організму вдома також можливі.

Отже, що робити, коли лютий ви вирішили провести вдома? Насамперед потрібно зміцнити свій імунітет! Для цього слід вживати в їжу багато куркуми, гарбузового насіння, броколі, квашену капусту, солоні огірки, кефір і часник. Експерти стверджують, що ці продукти багаті на вітаміни та фітонутрієнти і здатні підтримувати імунну систему. Якщо ж у вас є сезонні хронічні захворювання, то для профілактики захворювання, очевидно, доведеться також приймати і ліки.

Та де б ви не вирішили провести лютий, пам’ятайте, що останній місяць зими є надзвичайно важливим для організму людини. Він формує наш настрій і самопочуття!