Отдых в феврале: где и как полезно провести время

Латинское название последнего месяца зимы februarius связано с очисткой. Именно в это время наступает период деловой активности после затяжных новогодних и рождественских праздников, с другой стороны нас ждет смена погоды, авитаминоз и хронические обострения. А в этом году еще и ожидание большой или малой войны.

Как уберечь себя от февральских неурядиц, легче пережить этот период и усилить свой иммунитет? Вашему вниманию ТОП-5 способов провести время в феврале с пользой для здоровья.

Отдых у моря

Отличный вариант, когда вы имеете хотя бы неделю свободного времени, средства, которые позволяют купить билеты на авиаперелет, и две дозы вакцины от COVID-19.

К египетским курортам, которые в настоящее время предлагают сравнительно недорогой отдых, недавно присоединились еще несколько экзотических стран, которые упростили правила въезда для украинцев: Шри-Ланка и Танзания. Если есть возможность подарить себе путешествие на 2 недели, то это Мексика, Доминикана, Мальдивы и даже Новая Зеландия, которая два года была закрыта для туристов.

Шри-Ланка официально открыта для туристов с 21 января (фото: unsplash.com)

Конечно, чем дальше расположена страна, тем дороже путешествие. Однако свежие фрукты, южное солнце и морская вода были бы очень полезны для преодоления весеннего авитаминоза. Недостатками этого варианта являются стоимость отдыха, слабая медицинская компонента и расстояние от дома. А если завтра война, а вы далеко за границей? Сможете ли вы быстро вернуться в Украину и помочь родным эвакуироваться или защитить свое имущество? Конечно, не стоит думать о худших сценариях, но готовым надо быть ко всему.

Горнолыжный курорт

Погода в этом году дарит отличные условия для катания на лыжах. Кроме традиционных горнолыжных курортов в Словакии, Грузии, Турции, Австрии или Италии, есть замечательные украинские лыжные центры: Буковель, Драгобрат, Паляница, Славское, Пилипец, Плай, Яблуница, Борислав, Красия, Мигово, которые подарят не только удовольствие, но и отдых в Карпатах и кое-где СПА-процедуры: чан, массаж и даже отели с бассейном. Этот вариант профилактики и перехода организма от зимних праздников к активной рабочей весне имеет ощутимую физическую составляющую.

Самый высокогорный курорт Украины Драгобрат находится на высоте 1400 метров над уровнем моря (фото: Евгения Колесник)

Вариант горнолыжного отдыха в Карпатах, кроме физических нагрузок и чистого карпатского воздуха, дает возможность отвлечься от проблем, а в случае опасности в течение суток вернуться домой. Однако отдых в Карпатах на горнолыжных курортах не обеспечивает всеобъемлющей подготовки к зимне-весеннему переходу. Здесь вы не проведете очищение организма и не избавитесь от авитаминоза и весенних хронических заболеваний. Но обеспечите себе отличное настроение на весь год.

Бальнеологический курортный отель

Это, пожалуй, лучший вариант для профилактики заболеваний и подготовки организма к весенне-летнему периоду. Детоксикация (очищение организма), минеральные ванны, восстановительные и оздоровительные медицинские программы, реабилитация, физиотерапия, лечебная вода – это неполный арсенал природных и физиотерапевтических эффективных средств для оздоровления и восстановления организма после зимы.

Такие отели со СПА-центром можно найти в разных уголках Украины. Это, прежде всего, известные бальнеологические курорты: Миргород, Хмельник, Сатанов, Моршин, Трускавец, Сходница, Шаяны, Свалява и другие закарпатские водолечебные центры.

Минеральные воды лучше всего помогают в профилактике заболеваний, активируют иммунитет, способствуют детоксикации организма, мобилизуют и активизируют защитные силы и резервы организма. Есть замечательный отель с бассейном в Карпатах. Сходницкая гостиница "Респект" позволяет как можно лучше избавиться от лишних килограммов, защититься от весенних хронических заболеваний и хорошо отдохнуть в безопасности и комфорте.

Сходницкая гостиница "Респект" (фото: respecthotel.com.ua)

СПА-центр "Респекта" имеет самые разнообразные медицинские программы, которые крайне важны для весеннего периода: детоксикация, постковидная, урологическая, дерматологическая программы и восстановление опорно-двигательного аппарата. Кроме того, СПА-центр отеля имеет программы похудения и омоложения, предлагает услуги квалифицированного остеопата, который проведет функциональную диагностику вашего организма и предложит вам терапевтическую программу по СУ-Джок.

Кроме отдыха в Карпатах, можно заказать отели с бассейнами и СПА-центрами в других областях Украины, и карпатские источники, горный воздух и горнолыжные подъемники рядом есть только в горах.

Климатический курорт

Кроме водолечебных курортов, Украина богата на климатический отдых. Здесь следует упомянуть о самых популярных из них: Соледар, Ирпень, Конча-Заспа, Бердянск, Одесса, Ужгород. В отличие от бальнеологических курортных центров, эти зоны отдыха в основном предлагают услуги санаторного лечения, профилактики заболеваний и оздоровления.

Кроме того, Соледар и Бердянск расположены в местах возможных боевых действий, а потому до деэскалации военной активности со стороны РФ их рассматривать не стоит. Другие курорты обеспечены медицинским оборудованием и специалистами, которые способны провести профилактику сезонных заболеваний и восстановить иммунную систему организма.

В Конча-Заспе и Одессе есть отели с бассейном и СПА-центрами, которые предлагают медицинские процедуры, программы детоксикации и постковидные программы. И хотя здесь отсутствуют чистый карпатский воздух и лечебные минеральные источники, услуги на климатических курортах в феврале значительно дешевле, чем отдых в Карпатах. Кроме того, они могут быть ближе к вашему месту жительства.

Восстановление дома

Это наиболее бюджетный вариант подготовки организма к весенне-летнему периоду. Но будет ли это отдыхом - решайте сами. И если вы приняли решение оставаться дома, то следует запастись витаминами, которые помогут очистить организм и поддержать иммунную систему в переходный зимне-весенний период. Конечно, это не будет иметь такого эффекта, как отдых на бальнеологическом курорте в отеле с бассейном в Карпатах, но восстановление и поддержка организма дома также возможны.

Итак, что делать, когда февраль вы решили провести дома? Первым делом нужно укрепить свой иммунитет! Для этого следует употреблять в пищу много куркумы, тыквенных семечек, брокколи, квашеную капусту, соленые огурцы, кефир и чеснок. Эксперты утверждают, что эти продукты богаты на витамины и фитонутриенты и способны поддерживать иммунную систему. Если же у вас есть сезонные хронические заболевания, то для профилактики заболевания, очевидно, придется также принимать и лекарства.

И где бы вы ни решили провести февраль, помните, что последний месяц зимы является чрезвычайно важным для организма человека. Он формирует наше настроение и самочувствие!