Без компенсації: коли не варто розраховувати, що гроші за тур повернуть

Під час планування подорожей немало туристів звикли до того, що за багато тонкощів поїздки відповідальність несе туроператор або загалом та компанія, у якої мандрівники придбали тур.

Таким чином, наприклад, вдається або отримати компенсацію за скасовану поїздку або ж перенести дати поїздки. Але у яких випадках клієнт сам несе відповідальність через обставини, які виникли навколо туристичної поїздки? Коли компанія може не повернути кошти за мандрівку? Давайте розберемося у цьому детальніше.

До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення Цивільного кодексу України. Взаємні права та обов’язки є як у туроператора, так і туриста. І відповідальність при цьому у кожного своя.

Фото: При купівлі туру взаємні права та обов’язки є як у туроператора, так і туриста (pixabay.com)

Зазвичай туроператори в договорах на туристичне обслуговування зазначають пункт, що турист зазнає негативних наслідків та відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування з вини туриста (стаття 20 закону України "Про туризм").

Що ж в такому випадку означає вина туриста?

Це поняття не міститься в законодавстві, а визначається у туристичному договорі. Наприклад, стандартні пункти в договорах з туроператорами можуть містити наступні пункти:

- "туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від туроператора, турист не скористався турпродуктом";

- туроператор не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у видачі віз туристу за маршрутом туристичного продукту;

- у випадку невиїзду туриста внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів, туроператор відповідальності не несе, за винятком випадків, коли туроператор взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів".

Фото: Коли туроператор може не повернути клієнту кошти за придбаний тур? (pixabay.com)

Тобто, в усіх випадках, незалежних від туроператора (невиїзд з країни, ненадання відпустки, неправильне оформлення документів) туроператор знімає з себе відповідальність та звільняється від виконання зобов’язань за договором.

Це означає, що якщо поїздка зірвалася повністю з вашої вини, то розраховувати на компенсацію чи альтернативний тур від оператора не варто (якщо це прямо не встановлено Договором).

Поширеними випадками відповідальності туриста є штрафи у разі несвоєчасної сплати за договором. Такі штрафи можуть бути у вигляді фіксованої суми, у відсотках від вартості туру, пеня за кожен день прострочення, перерахунок по вищому курсу на день фактичної оплати, тощо.

І такі штрафи - не лише жага заробітку, а необхідність. Оскільки на кошти, які сплачуються туристом, туроператори здійснюють купівлю квитків, бронювання готелів. Тож затримка оплати з боку туриста може спричинити неможливість виконання туроператором своїх обов’язків. У такому разі турист може розраховувати на часткову компенсацію ненаданих послуг.

І наостанок наголошуємо, що варто не полінуватися і приділити 20 хвилин прочитанню договору, щоб розуміти всі ризики, пов’язані із туристичним обслуговуванням.

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