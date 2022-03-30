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"Шокуючі масштаби". Кількість біженців з України перевищила 4 мільйони осіб, - ООН

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Середа 30 березня 2022 19:41
"Шокуючі масштаби". Кількість біженців з України перевищила 4 мільйони осіб, - ООН Фото: Українські біженці (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Ще мільйони не можуть виїхати через підвищені ризики безпеки

Кількість людей, що покинули Україну з моменту вторгнення Росії перевищила 4 мільйони осіб.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як заявили в Організації Об'єднаних Націй, понад 4 мільйони людей покинули Україну, і це означає, що майже 10 відсотків довоєнного населення покинули країну приблизно за п'ять тижнів.

"Результат, приголомшливий за своїми масштабами та швидкістю, перетворився на найбільш швидкозростаючу кризу біженців в Європі з часів Другої світової війни. Конфлікт змусив кожну четверту людину покинути свої будинки в пошуках притулку всередині країни або за її межами", - пише видання.

Цього місяця газета The Washington Post повідомила, що половина українських дітей покинула місця свого проживання.

За даними агентства ООН у справах біженців, бойові дії всередині країни призвели до переміщення не менше 6,5 мільйонів осіб з того часу, як 24 лютого в країну увійшли російські танки. Ще мільйони застрягли "або не можуть виїхати через підвищені ризики безпеки, руйнування мостів і доріг, а також брак ресурсів або інформації", — йдеться в повідомленні організації.

"Ми зіткнулися з реаліями масштабної гуманітарної кризи, яка наростає з кожною секундою... 4 мільйони розірваних життів", - зазначили в ООН після візиту до Львова Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Він заявив, що метою візиту було знайти способи "посилити нашу підтримку людей, постраждалих і переміщених в результаті цієї безглуздої війни".

Згідно з останніми даними УВКБ ООН, більш ніж половина біженців, які перетинають кордон, прибули до Польщі. Водночас інші вирушили в сусідні країни, такі як Румунія і Молдова.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці стикаються з бюрократичними проблемами у Німеччині.

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