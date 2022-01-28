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Знову через "Омікрон". У Греції продовжують обмеження на в'їзд: що потрібно знати

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П'ятниця 28 січня 2022 15:15
Знову через "Омікрон". У Греції продовжують обмеження на в'їзд: що потрібно знати Фото: У Греції продовжили обмеження для в'їзду до країни (unsplash.com/jonathan-gallegos)
Автор: Євгенія Тугушева

Правила запровадили ще минулого року, проте тепер їхню дію продовжать як мінімум до 7 лютого

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" влада Греції вирішила продовжити чинні обмеження на в'їзд до 7 лютого, повідомляє Travel.gov.gr.

Згідно з чинними правилами, туристи, як і раніше, можуть приїжджати в країну лише з негативним результатом тесту (ПЛР або експрес) – він знадобиться і вакцинованим, і нещепленим мандрівникам.

Крім того, на кордоні можуть проводити додаткове тестування для випадкових пасажирів (це обов'язково відмовитися від нього не можна).

Знову через &quot;Омікрон&quot;. У Греції продовжують обмеження на в'їзд: що потрібно знати

Фото: Правила виїзду до Греції продовжать як мінімум до 7 лютого (unsplash.com/jeroen-den-otter)

"Мандрівники, які прибувають до Греції в період від 24.01.2022 до 07.02.2022, незалежно від національності, статусу щеплень або підтвердження одужання, повинні пред'явити негативний результат молекулярного тесту (ПЛР) на Covid-19, виконаний протягом 72 годин, або негативний результат експрес-тесту на антиген Covid-19, виконаний не пізніше, ніж за 24 години до запланованого прибуття.

Результат тесту має бути виданий сертифікованим діагностичним центром грецькою, англійською, французькою, німецькою, іспанською, італійською або російською мовами та повинен містити ім'я пасажира, зареєстроване у паспорті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Греції спостерігається зростання туризму у розпал пандемії.

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